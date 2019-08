Izbacite dosadnu pjesmu iz glave uz pet savjeta psihologa

Klinički psiholog David J. Ley otkrio je kako na učinkovit i brz način iz glave izbaciti pjesmu koja vam se cijeli dan mota po glavi. U pitanju mogu biti komercijalni džinglovi ili dijelovi pjesama koje nam se sviđaju ili ne sviđaju. Ovaj čudan fenomen dokazuje koliko zapravo malo svjesne kontrole imamo nad vlastitim mozgom i onime što nam se mota po glavi.

Foto: Dreamstime

Studija provedena 2012. godine na Sveučilištu Western Washington je istraživala možemo li namjerno 'zaglaviti melodiju u glavi' i ako da kako se njome može manipulirati. U studiji je sudjelovalo 299 ispitanika koji su slušali razne pjesme i bavili se različitim mentalnim zadatcima, a zatim su se javljali nakon 24 sata i izvještavali jesu li im neke melodije postale 'bube u glavi'. Ovo istraživanje je pobilo mišljenje da bubice u uhu mogu biti samo iritantne melodije koje se ponavljaju.

Istraživači su otkrili da se 'bube u glavi' djelomično pojavljuju kao posljedica Zeigarnikovog efekta prema kojem se naš um 'zaglavi' u nepotpunom mentalnom procesu. Ta teorija sugerira da se naš mozak može zaglaviti kad čujemo samo dio pjesme koju ne znamo baš dobro. Budući da ju naš um ne može 'staviti sa strane' jer ju ne zna dovršiti, ona se zaglavi kao igla na ploči, svirajući non-stop isti nedovršeni isječak.

U istraživanju iz 2012. godine i kompletne i nepotpune pjesme su kreirale 'bube u glavi' - a ljudi koji su glazbeno talentiraniji, češće su ih imali. Otkrili su i da, kad bi ljudi radili teže mentalne zadatke nakon ili tijekom slušanja pjesme, manja je vjerojatnost da će im pjesma ostati u glavi. Dakle, pjesme mogu biti poput umnih virusa koji ulaze u neiskorištenu mentalnu memoriju i rade u pozadini, ali ako koristite svu mentalnu memoriju, one ne mogu ući.

Foto: Dreamstime

Psiholog David J. Ley je proveo vlastiti mini eksperiment kako bi iz glave izbacio pjesmu koja mu se motala po glavi cijeli dan - My Best Friend’s Girl od grupe The Cars. Prvo je pokušao misliti na nešto drugo, ali nije uspjelo, onda je pokušao odspavati, ali ni to mu nije pomoglo. U očaju je posegnuo za literaturom i razvio strategiju koja je zasnovana na znanosti.

Pronašao je pjesmu i poslušao je do kraja. Zatim je slušao neke od svojih najdražih pjesama koje zna od početka do kraja te uronio u nekoliko mentalno zahtjevnijih zadataka koji uključuju čitanje i pisanje te zaokupljaju pažnju. I napokon je uspio otjerati melodiju iz glave, piše Psychology Today.

Ako i vi ne možete izbaciti neku pjesmu iz glave, slijedite ove savjete:

1. Identificirajte pjesmu koja vam se mota po glavi.

2. Na internetu pronađite kompletnu verziju pjesme.

3. Pustite pjesmu i koncentrirano ju slušajte. Nemojte raditi ništa drugo dok slušate pjesmu, nego joj posvetite punu pažnju, inače trik neće upaliti.

4. Kad pjesma završi, odmah se zaokupite nekom mentalnom aktivnošću. Probajte rješavati sudoku, križaljke, igre riječima ili neku drugu aktivnost koja će zaokupiti vašu pažnju i zaokupiti vaš um. Nemojte raditi nešto gdje vam misli mogu odlutati. Ako vozite, pokušajte s izračunavanjem kilometraže u glavi - izračunajte koliko dugo će vam trebati da stignete na svoje odredište krećući se različitim brzinama. To će napuniti dovoljno kognitivnog kapaciteta koji bi u suprotnom mogao odlutati natrag na pjesmu.

5. Na kraju, pokušajte i zamijeniti tu pjesmu s drugom, najdražom pjesmom koju znate od početka do kraja.