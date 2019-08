Glazba kao terapija: Može vam pomoći u spavanju, pamćenju...

Istraživanja su ljekovita svojstva glazbe podigla na novu razinu. Sada možete kupiti posebne pjesme koje će vam pomoći da se koncentrirate, da bolje spavate pa čak i one koje će vam ublažiti glavobolju ili kontrolirati kroničnu bol.

- Tek počinjemo istraživati terapijsku snagu glazbe čija su istraživanja pokazala da ona može utjecati na mozak bolje od bilo koje druge aktivnosti. Istraživanje je još u tijeku, ali znamo da različite frekvencije glazbe govore mozgu da radi određene stvari. Primjerice, visokofrekventni zvuk, poput alarma ili vriska, potaknut će oslobađanje adrenalina, hormona koji vas priprema za neko djelovanje - rekla je Lyz Cooper, osnivačica Britanske akademije zvučne terapije.

Foto: Dreamstime

-Tihi zvuk nas opušta. To je zato što naš mozak nižu frekvenciju doživljava kao sporiji zvučni val, koji zapravo može usporiti mozak - dodaje Cooper.

Ona tvrdi da nije nezamislivo da će liječnici ubrzo propisivati glazbu kao neku vrstu terapije za različita stanja, a kaže i da ćemo imati i playlistu za svaku bolest ili raspoloženje.

U međuvremenu ovo je glazba koju bi trebali dodati u vaš medicinski ormarić.

Mozartova glazba umiruje um

Ako su vam učitelji govorili da slušate Mozarta prije nego Madonnu, nisu bili u krivu. Prava glazba može pomoći u stjecanju koncentracije, a sada istraživači proizvode glazbu koja bi umirila vaš um.

Tvrtka 'Focus at Will' od korisnika traži da prvo ispune kviz o ličnosti, a zatim preporuče popise instrumentalne glazbe koji odgovara njihovom mozgu.

Foto: Thinkstock

- Ako spadate u vrlo produktivne osobe to znači i da se vrlo lako date omesti. Zbog toga će vam trebati energičnija glazba - rekao je osnivač Will Henshall.

'Focus at Will' ima dva milijuna korisnika i obećava četverostruko povećanje koncentracije. Istraživanje među korisnicima pokazuje da se njihova koncentracije povećava s 20 na 25 minuta s 75 do 80 minuta.

Jedna studija je također otkrila da glazba poboljšava i raspoloženje. Međutim, iz nekog razloga ona uopće nema učinka kod jedne od tri osobe, kaže Henshall.

Glazba koja utječe na spavanje

Uspavanke vas mogu malo uljuljati, ali Brain.fm glazba je glazba koja je posebno dizajnirana za mozak kako bi vas opustila i kako bi zaspali u roku od 10 do 15 minuta.

U jednoj malenoj studiji, volonteri koji su slušali instrumentalne, udarene pjesme kroz noć su imali bolji san. Također djeluje i i niskofrekventna glazbu - tihim zvuk ili niske note, koji potiču mozak na usporavanje.

Foto: Dreamstime

- Zvuk je napravljen tako kao da vam se čini da se kreće oko vas - slično poput zvuka u kinu. On vas tako fizički uljulja. Vjerujemo da ovo virtualno ljuljanje pomaže da zaspite dublje - rekao je dr. Kevin Woods, direktor znanosti u Brain.fm.

Glazba za lakše pamćenje

- Glazba je povezana s našim pamćenjem na razne čudne načine. Na primjer, ljudi u kasnijim fazama demencije još se uvijek sjećaju pjesama iz djetinjstva ili znaju svirati instrument koji su naučili kao dijete, čak i kad ne mogu prepoznati vlastitu obitelji - kaže Lyz Cooper.

U malom američkom istraživanju osobe s Alzheimerom bolje su pamtile riječi koje su bile uglazbljene nego one koje bi izgovorili.

Foto: Dreamstime

To možda ima veze s našim moždanim valovima. Istraživanja su pokazala da kad mozak sprema informacije ili uči nove, stvara moždane valove u frekvencijama koje su veće od onih koje su povezane s dubokim opuštanjem. Dakle, teorija je da ako stimulirate mozak tim valovima više razine, možda ćete moći poboljšati memoriju.

Istraživanje je još uvijek u razvoju, ali sada postoji glazba točno takve frekvencije koja je usmjerena na poboljšanje pamćenja, iako još nema konkretnih dokaza da to djeluje.

Glazba koja smanjuje stres

Slušanje smirujuće glazbe može sniziti krvni tlak, broj otkucaja srca i anksioznost te podići raspoloženje, otkriva istraživanje.

Istraživanje u New Yorku je pokazalo da su se pacijenti koji su slušali glazbu prije operacije, za vrijeme i nakon, osjećali mirnije i imali niži krvni tlak.

Foto: pixabay.com

Ne postoji jasan dokaz o tome koja glazba djeluje najbolje, ali većina studija smatra da je to sporija, klasična glazba.

Tiša glazba za ublažavanje boli

Glazba može pristupiti istim neuronskim putevima kao lijekovi protiv bolova i navesti mozak na proizvodnju vlastitih prirodnih opioida, pokazalo je istraživanje.

- Općenito, glazbe koja najbolje djeluje na bol je prilično niske frekvencije - kaže Peter Lix, osnivač Binaural Beats Meditacije, koji je napravio posebnu glazbu za ublažavanje bolova u trajanju od 30 do 60 minuta.

- Koristimo glazbu niske frekvencije jer mozak približava dubokom opuštanju i snu. Istraživanja pokazuju da ljudi postaju manje anksiozni i plašljivi zbog boli u ovom stanju - dodaje Lix.

Foto: Fotolia

Lix u svojim skladbama koristi 'binauralne otkucaje'. To je slučaj kada glazba drugačijom frekvencijom ulazi u svako uho kroz slušalice. Mozak reagira interpretirajući dvije različite frekvencije kao jednu novu frekvenciju. Tada proizvodi moždane valove na toj novoj frekvenciji.

Mala studija iz 2016. godine provedena na 36 odraslih osoba s kroničnom boli, otkrila je da je slušanje binauralnih otkucaja u toj frekvenciji, 20 minuta dnevno, rezultiralo ogromnim smanjenjem težine bolova nakon 14 dana, prenosi Daily Mail.