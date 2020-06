Evo stvari koje vam samo smetaju u kuhinji

Ako vas stalno prati nered u kuhinji, razmislite o tome koliko je stvari koje nikad ne koristite, ili ih vadite jako rijetko. Neke od njih sigurno možete izbaciti, a da vam kasnije uopće ne nedostaju

<p>Za one koji kuhaju kod kuće, kuhinja treba biti odlično organizirana, kako biste brzo i lako mogli pristupiti svim stvarima koje su vam potrebne za pripremu hrane, no često nije tako. Zapravo, u većini slučajeva morate se probijati kroz nered na policama i u ladicama da biste došli do onog što vam treba, a dobar dio tih stvari zapravo vam ne treba. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Roboti će nas uskoro zamijeniti u kuhinji</p><p>Čak i ako imate sreće da imate puno kuhinjskih ormarića i ladica, dobro je razmisliti o tome što već dugo niste koristili i hoćete li to ikad više izvaditi, pa se riješiti stvari za koje ste sigurni da nećete, ili ih barem pospremiti u najdonju ladicu. </p><p><strong>Ovi predmeti stvaraju najveći nered, a skoro pa se nikad ni ne koriste:</strong></p><h2>Rezač za jabuke, lubenicu... </h2><p>Postoje alati koje ćete iskoristiti vrlo rijetko, možda jednom ili dvaput na godinu, kaže <strong>Rachel Jones</strong>, iz tvrtke Joyful Space, koja se bavi savjetovanjem u organizaciji prostora. Kaže kako se u to mogu ubrojati rezači za jabuke, lubenice, razne žličice za izdubljivanje mesa iz voća, ili sjeckalice za češnjak... i svi slični alati. </p><p>- Imajte na umu da visokokvalitetni kuharski nož mnoge od tih alata čini posve nepotrebnima, pa i zastarjelima. Nabavite li jedan kvalitetan, većina tih alata vam više ne treba - kaže stručnjakinja. Izuzetak od tog pravila je jedino navika: Ako rezač za jabuke koristite svaki tjedan, možda i nekoliko puta, onda ga zadržite. </p><h2>Posude za kojima nikada ne posegnete</h2><p>Deseci tanjura, čaše za vino i elegantne zdjele, ili šalice za kavu, koje čuvamo 'za goste' ne bi trebali biti na policama s ostalim suđem. Većinu tih stvari vadimo dva puta godišnje, dok ostatak vremena koristimo istih nekoliko tanjura i omiljenih šalica. U kuhinjskom ormariću 'za svaki dan' držite samo ono posuđe koje koristite. </p><p>Ograničite li se samo na to posuđe, lakše ćete održavati red u kuhinji. Sve ostalo premjestite u komodu u blagovaonici, gdje može biti i izloženo, ili na tavan. </p><h2>Plastične mjerice, žlice... </h2><p>Postoje stvari koje mogu biti vrlo korisne u kuhinji. Jedna od njih je, na primjer, komplet plastičnih žlica koje se koriste za mjerenje namirnica, koje su obično povezane prstenom, ili dolaze u kutijici. No, kad se žličice odvoje od prstena, ili izgubite kutijicu, počnete ih 'gurati' iz jedne ladice u drugu, tako da onda kad vam neka od njih treba ne znate gdje je. Zato je, možda, bolje baciti plastiku i zamijeniti ju profesionalnim kvalitetnim setom mjerica od nehrđajućeg čelika, kojima ćete odrediti jedno mjesto. </p><h2>Plastične posudice za hranu bez poklopca</h2><p>Problem s jeftinim posudicama za hranu nakon nekoliko korištenja i pranja u perilici obično je u tome da poklopac više 'ne sjeda' na posudicu. Počet ćete ih koristiti rjeđe, a onda i spremiti tako da posuda završi u jednoj, a poklopac u drugoj ladici, tako da više ne znate što čemu pripada.</p><p>Pojednostavite si život: Takve posudice moraju van, a vi uložite u kvalitetne staklene posude sa silikonskim poklopcem, ili kvalitetnije plastične, po mogućnosti u jednoj veličini, tako da će im poklopci uvijek odgovarati. Tako ćete ujedno smanjiti otpad u kuhinji. Hrana koju kupite i pohranite u posudice koje se mogu dobro zatvoriti, trajat će duže i manji je rizik od kvarenja. </p><h2>Pomagala koja nikad ne pokrenete</h2><p>Friteza na zrak, pećnica s katovima za kuhanje hrane na pari, pekač za pizzu, set za miksanje, električno cjedilo za limun ili naranču, veliki stalak s tanjurom za torte... Sve je to lijepo imati, no ako te stvari koristite rijetko, zauzimaju prostor kojega u kuhinji nikad nema dovoljno i samo vam - smetaju.</p><p>Jer, ako inače radite samo jednostavne kolače, ne i komplicirane torte, za njihovo miješanje ne treba vam skupi i glomazni uređaji. Slično je i sa setom kristalnih zdjelica za sladoled, koje najčešće ne koristimo da se ne razbiju, pa sladoled djeci serviramo u običnima, iz kojih inače jedu griz. </p><p>- Budite realni, fokusirajte se na ono što vam treba, a ne na ono što biste trebali imati zato što to drugi imaju, ili su preporučili na TV-u - kaže Jones. </p><h2>Više uređaja iste namjene</h2><p>Ako ste nedavno kupili odličan lonac za kuhanje na paru, razmislite o tome da svoj stari lonac nekome poklonite. Imate dobar mikser, ali ste na sniženju kupili još jedan, 'za svaki slučaj'? Poklonite ga nekom, jer takvih sniženja ima uvijek, ako vam novi uređaj bude trebao, lako ćete ga kupiti. Ne kupujte i ne čuvajte rezervne stvari, jer često ni sa onim što vam stvarno treba nemate kud, prenosi <a href="https://www.rd.com/list/kitchen-items-purge-guilt-free/">Reader's Digest.</a> </p>