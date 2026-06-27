Izbacuju vas iz takta - otkrijte koje stvari najviše iritiraju vaš horoskopski znak

RAK Rakovi su vrlo osjetljivi i emocionalni, pa ih najviše pogađa grubost i neosjetljivost. Ne podnose kada ljudi ne mare za tuđe osjećaje ili se ponašaju hladno i bez empatije. Lako shvaćaju stvari osobno, pa ih nepristojnost posebno dira. Također ih iritira kada netko ignorira emocionalnu povezanost ili bliskost. Za njih su toplina i razumijevanje ključni. | Foto: Fotolia