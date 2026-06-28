Veliki tjedni horoskop: Ribe čeka ljubavna sreća, a Strijelcu se isplaćuju novčani zaostaci

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Pobunit ćete se protiv autoriteta pa pripremite uvjerljive argumente u svoju obranu. Nemojte se prihvaćati rasprava! Mirnim tonom ćete pridobiti i one koji vam inače ne pokazuju svoju naklonost.

Ljubav - Vaše će srce početi brže kucati u blizini privlačne osobe, koja će na vas ostaviti upečatljiv dojam. Završite li u njenom zagrljaju, bit će to ono o čemu ste sanjali. Ako ste u vezi, partner bi mogao izraziti želju za zajedničkim životom ili brakom.

Zdravlje - Kondicija će vam biti jako dobra pa će vam goditi bilo kakvo kretanje i fizički rad. No psihički ste još uvijek napeti, zbog čega možete imati glavobolje. Bolji razvoj ljubavne situacije mogao bi vas oraspoložiti.

Najbolji dan: 28. lipnja

Najlošiji dan: 1. srpnja

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Merkur u Raku pomagat će vam u donošenju odluka ili suradnjama. Neki će nakratko biti udaljeni od matične tvrtke. Možda ćete svoje radne zadatke obavljati u drugom gradu, odnosno biti na terenu.

Ljubav - Imate li ozbiljnu vezu, mogli biste osjetiti impuls za odvajanjem od roditelja i započinjanjem samostalnog život s vašim partnerom. Mnogi će se vašoj odluci čuditi, no samo vi ćete znati da je to odluka vašeg srca i da je baš radi toga ispravna.

Zdravlje - Shvatit ćete da ste u posljednje vrijeme pretjerivali s kaloričnom hranom pa iz prehrane, barem privremeno, izbacite kolače i slatkiše. Zdravlje će vam biti jako dobro, no moguće su promjene raspoloženja.

Najbolji dan: 30. lipnja

Najlošiji dan: 2. srpnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Raspolagat ćete pravim informacijama u pravom trenutku, biti svestrani i dobro informirani, što će šefovi primjećivati. Zarade će vam se početi popravljati, a moguć je i premještaj na bolje radnom mjesto.

Ljubav - Iskoristite svaku priliku za zabavu ili izlazak s partnerom. Okolina će vam biti naklonjena, a osoba suprotnog spola koja vam je prirasla srcu osjećat će se podređeno u vašoj prisutnosti. Samci, okrenite se oko sebe, uredite se, izađite nekamo.

Zdravlje - Previše se živcirate pa to može biti jedan od razloga da se lošije osjećate. Ne izlazite na jako sunce i ne bavite se riskantnim sportovima. Živite što mirnije možete jer je to najbolji način sa očuvate energiju.

Najbolji dan: 3. srpnja

Najlošiji dan: 29. lipnja

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Zahvaljujući Merkuru u vašem znaku postat ćete izravniji i učinkovitiji. Možete učiniti mnogo, posebno nadoknađujući ranije propušteno jer su sada okolnosti zrele za promjene !

Ljubav - Ljubavni počeci odisat će ozbiljnošću. Stabilnost i trajnost emocija pa i doza odgovornosti, bit će neka vrsta imperativa. Ovo se osobito odnosi na one koji su u vezi, pa neće biti neobično ako vas partner zaprosi i predloži zajednički život.

Zdravlje - Većih tegoba ne bi trebalo biti, no osjećate unutarnji pritisak i nemir. U vama se nagomilalo mnogo negativne energije pa je izbacite tjelovježbom, žustrim hodom ili većom društvenom aktivnošću.

Najbolji dan: 4. srpnja

Najlošiji dan: 1. srpnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Poslovna zbivanja u ovom tjednu bit će osnovni izvor stresa i živciranja. Radit ćete mnogo, rokovi će vas pritiskati, a s nadređenima i radnim kolegama nećete se baš najbolje slagati.

Ljubav - U vašem braku nestat će svađa i rasprava. Ovo je za vas tjedan obnavljanja strasti, velikih pomirenja i novih početaka. Samci će pokazati zrelost i temeljitost u svojim ljubavnim odlukama i potrebama. Bezbolno ćete prekinuti vezu koja vas zamara.

Zdravlje - Doći će do malog poboljšanja. Osjećat ćete se bolje i više uživati u aktivnom načinu života. Najviše vas živciraju planovi koji se ne ostvaruju – budite strpljivi jer ni to neće vječno trajati.

Najbolji dan: 29. lipnja

Najlošiji dan: 2. srpnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Planetarni poredak navješćuje uspješnost u poslovima vezanima uz medije, uslužne djelatnosti i općenito intelektualni rad. Pripremite se na to da će vaš posao iziskivati i psihofizičke napore.

Ljubav - Slobodni će se naći u vrtlogu novih prilika, iako se može dogoditi da ostvarenje svojih ljubavnih snova i fantazija pronađu u zauzetoj osobi. U novim odnosima pokažite više tolerancije. Nemojte dopustiti da vas opterete tuđa mišljenja i očekivanja.

Zdravlje - Problemi s kožom mogli bi biti prouzročeni stresom ili nepravilnom prehranom. Izbjegavajte masnu hranu, čokoladu i slatkiše uopće. Koristila bi vam makrobiotička prehrana, ali i odmor te san.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Najbolji dan: 30. lipnja

Najlošiji dan: 3. srpnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Ovo će biti tjedan prolaznih teškoća. Okolnosti će testirati vašu odlučnost i izložiti vas povećanom opsegu svakodnevnih dužnosti. Prihvatite li ih kao izazov, probudit će se vaš poslovni duh i ambicije.

Ljubav - Pratit će vas ljubavna sreća, a osobito puni osjećajnog samopouzdanja bit ćete ako ste svježe zaljubljeni. Nekima od vas bi dugogodišnji prijatelj mogao početi sve više značiti, pa će vas iznenaditi dubina osjećaja i obostrane simpatije.

Zdravlje - U odličnoj ste kondiciji, a vježbanje će vam predstavljati pravi užitak. Pravo je vrijeme za početak borbe sa suvišnim kilogramima. Boravite li na moru koristit će vam plivanje, osobito ako vas često bole leđa.

Najbolji dan: 2. srpnja

Najlošiji dan: 30. lipnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Osjetit ćete potrebu za širenjem znanja pa pohađajte tečajeve stranih jezika, računalstva i svega što vam može unaprijediti život. Bit ćete nevjerojatno oštroumni, a koncentracija će vas besprijekorno služiti.

Ljubav - Ako vam je veza u krizi, iznenadni i neplanirani susret bit će dovoljan da zapali iskru strasti te da se neočekivano nađete u zagrljaju druge osobe. Neki od vas mogli bi obnoviti staru vezu i uživati u ponovnom otkrivanju zaboravljenih strasti.

Zdravlje - Mogući su problemi s nesanicom, što će se negativno odraziti na vašu energiju i raspoloženje. Putovanja su vam odlično aspektirana, pa bi na vas jako dobro djelovalo da sad uzmete godišnji odmor i odete na more.

Najbolji dan: 1. srpnja

Najlošiji dan: 28. lipnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Naglašeno polje novca snažno će vas usmjeriti prema pitanjima vezanima uz kredite ili zarade. Nekima će napokon biti isplaćene zaostale plaće ili honorari, što će vas jako veseliti.

Ljubav - Pred samcima su prekrasne prilike i nove ljubavi, osobito kod rođenih u studenome. Odlazite li posjetiti simpatiju koja živi izvan granica domovine, doživjet ćete iznimne trenutke sreće i zadovoljstva koji će oživjeti sva vaša osjećajna osjetila.

Zdravlje - Napetost će se odraziti na ukočenim leđima. Stručna masaža bit će najbolji način da se riješite boli. Osjećate li se tjeskobno, najbolje ćete se opustiti u svom društvu pa ne ignorirajte njihove pozive.

Najbolji dan: 29. lipnja

Najlošiji dan: 4. srpnja

Foto: lev dolgachov

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Sve manje će vas uznemirivati ili zanimati politika tvrtke za koju radite. Pronaći ćete ispunjenje u osobnim preokupacijama i interesima, no intenzivan poslovni tempo i stres ipak nameću drukčiji ritam.

Ljubav - U partneru ćete tražiti krivca za svoje nezadovoljstvo i pad osjećajnog entuzijazma. Povećana je mogućnost bračnih razmirica. Suprotna strana mogla bi vas naljutiti svojim ponašanjem, a pritom nećete biti svjesni koliko ste i vi nju uvrijedili.

Zdravlje - Mogli bi se javiti problemi s grlom ili sinusima. Kako biste se zaštitili, nosite odjeću primjerenu vremenskim uvjetima. Nemojte dopustiti da se preznojavate. Psihički umor pokušajte odagnati B - vitaminima.

Najbolji dan: 1. srpnja

Najlošiji dan: 29. lipnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Poslovna zbivanja bit će prilično raznovrsna i raznolika. Često ćete u isto vrijeme morati obaviti nekoliko poslova pa će vam manjkati vremena. Šefovi bi vas mogli prebaciti na novo radno mjesto.

Ljubav - Zauzeti će od partnera očekivati mnogo prostora i slobode. Ne izađe li vam druga strana ususret i počne vam prigovarati izlaske s prijateljima, pobunit ćete se i započeti svađu. Samci će imati sreće u osvajanju, a nova veza bit će puna strasti.

Zdravlje - Redovita tjelesna aktivnost i pravilna prehrana pomoći će vam da ostanete u dobroj formi. Trebate li obaviti kakvu operaciju, vrijeme je odlično za to jer će oporavak biti kratak, a i rana će brzo zacijeliti.

Foto: Canva

Najbolji dan: 2. srpnja

Najlošiji dan: 30. lipnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Dobit ćete priliku iskazati svoje kreativne potencijale. Razdoblje je povoljno za poslove vezane uz estradu, modu, književnost ili marketing. Mnogo radite i iscrpljujete se, no postižete odlične rezultate!

Ljubav - Naklonjeni planeti obdarit će vas ljubavnom srećom. U razdoblju ste stjecanja novih ljubavi, bračnih ponuda i moguće trudnoće, osobito rođeni u veljači. I društveni život vam se pojačava pa ćete biti rado viđena osoba na mnogim zabavama.

Zdravlje - Nespretni ste i rastreseni, zbog čega ćete biti podložni padovima i ozljedama. Izbjegavajte zahtjevne fizičke aktivnosti. No psihički ćete biti odlično, čemu uzrok mogu biti lijepa ljubavna zbivanja.

Najbolji dan: 1. srpnja

Najlošiji dan: 3. srpnja