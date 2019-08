Izbjegavajte papirnate ručnike: Za spas planeta čisti se krpom

Ako ste odlučili živjeti ‘zelenijim’ životom, to ne znači promijeniti život preko noći. Sve to dolazi polako i postupno, stvaranjem novih zdravijih navika, kaže Diane Gow McDilda, autorica knjige 'The Everything Green Living Book: Easy ways to conserve energy, protect your family’s health, and help save the environment'.

Zeleni život i znanje o okolišu čvrsto su povezani. Kako bismo živjeli bez otpada, prvo je najvažnije dobro se informirati.

- Kad saznate zašto je okoliš zagađen i koji su razmjeri katastrofe s kojom se Zemlja suočava, potaknut će vas na razmišljanje - kaže.

Uobičajene marketinške kampanje poručuju kupcima da im je određeni proizvod potreban, no to ne znači da morate nasjedati. Sastav svakog proizvoda moguće je provjeriti čitajući deklaracije.

- Jeste li znali da poklapanje lonca prilikom kuhanja možete uštedjeti do dvije trećine energije. Osim toga, brže ćete skuhati hranu. Istodobna priprema više vrsta hrane u istom loncu jednostavan je način za uštedu energije. Dok kuhate tjesteninu, na vrhu postavite povrće koje se kuha na pari - savjetuje autorica.

Foto: Dreamstime

Izbjegavajte papirnate ručnike. Radije uzmite spužve, krpe i ručnike za višekratnu upotrebu. Proizvodi od papira čine jednu trećinu otpada na odlagalištima.

- Umjesto kupovnih proizvoda za čišćenje, okrenite se kućnim pripravcima. Limunov sok, ocat i soda bikarbona jednako će dobro očistiti vaš dom - napominje.

Kako biste se riješili kućnih nametnika, možete se poslužiti talogom kave. To je jednostavna i zelenija alternativa kupovnim sredstvima koja obično dolaze u plastici.

- Dobro razmislite prilikom kupnje i ne uzimajte ono što vam ne treba. Iz doma izbacite sve nepotrebne stvari, poklonite ili donirajte. Koristite platnene umjesto plastičnih vrećica, slamke od nehrđajućeg čelika umjesto plastičnih. Reciklirajte što je više moguće - zaključuje.