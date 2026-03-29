Izbjegnite ih! Ovih 18 grešaka u modernom bontonu mnogi rade

U doba pametnih telefona, društvenih mreža i instant komunikacije, nikada nije bilo lakše povezati se... ili uvrijediti sve oko sebe. Mnogi današnji prekršaji bontona ne proizlaze iz zlobe već iz brzine: loše napisana poruka, nepromišljena objava, pogrešan emoji. Zato, budite oprezni u komunikaciji koja nije licem u lice
Dobri maniri i dalje se temelje na istom starom principu: obzirnosti prema drugima. Ovo su neke od najčešćih modernih pogrešaka u bontonu, zašto iritiraju i kako ih se može izbjeći, a savjetuje William Hanson, trener bontona, autor i suvoditelj podcasta "Help I Sexted My Boss".
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Čestitke za rođendan s vama u glavnoj ulozi: Klasična dnevna pojava na društvenim mrežama je čestitanje rođendana u svojoj priči. Bez iznimke, to je obično fotografija vlasnika računa i prijatelja; prvi izgleda puno bolje od osobe kojoj je rođendan. Prestanite sami sebi dizati ego rođendanima drugih ljudi. Objavite njihovu fotografiju nasamo, ako baš morate, ali i pobrinite se da online objave o rođendanu proširite na sve prijatelje, a ne samo na odabrane.
2. Slanje glasovne poruke bez naslova: Neki vole glasovne poruke, drugi ih mrze. Nema sredine. Ali glasovne poruke bez konteksta, i poruke koja im prethodi i objašnjava ih, nisu cool. Vjerojatno, budući da je riječ o glasovnoj poruci, a ne o pozivu ili SMS-u, nije ni na koji način hitna. Pristojno je barem napisati "u vezi večere, nije hitno" tako da druga osoba ne mora paničariti ako nije u mogućnosti odmah poslušati. I, da, nikada nemojte slati glasovnu poruku nekome koga ne poznajete dobro.
3. Provjeravanje pametnog sata tijekom razgovora: Korisnicima pametnih satova ruka konstantno vibrira, no to ne znači da morate gledati svake sekunde. Kada ste u društvu drugih, i razgovarate s nekim, budite upozoreni da gledanje na sat ne bi protumačili kao "dosadno im je i provjeravaju vrijeme" ili "poruka je zanimljivija od mene". Čak i ako objasnite da pregledavate obavijest, a ne vrijeme, to je i dalje nepristojno. Izbjegnite iskušenje ili stavite sat, poput telefona, u način rada "ne uznemiravaj" prije početka sastanka.
4. Slanje poslovnih mailova izvan radnog vremena: Bonton za e-mail je da je pošiljatelj dužan poštovati vrijeme primatelja. Ako volite upad u 6 ujutro u pristiglu poštu, odlično: samo naprijed. No, razmislite o spremanju mailova kao skica i slanju unutar redovnog radnog vremena primatelja ili korištenju alata za zakazivanje slanja, kako ne biste vršili pritisak na svoje kolege i klijente da misle da moraju odgovoriti u cik zore.
5. Ne pitate za dozvolu fotografiranja u kućama prijatelja: To nije vaša kuća i stoga vaša pravila ne vrijede. Pitajte svoje domaćine prije nego što snimite bilo kakve fotografije ili videozapise, a zatim ih ponovno pitajte smijete li ih podijeliti na društvenim mrežama. Iako možda želite podijeliti nešto što vas se dojmilo, ne biste smjeli objavljivati privatne prostore online bez dopuštenja.
6. Glazba i pozivi bez slušalica: Ovaj grozan čin sebičnosti je poput nove pandemije. Ne možete provesti pet minuta u bilo kojem većem gradu, a da ne vidite nekoga tko telefonira na zvučniku, gleda TikTokove ili sluša glazbu bez slušalica. Bezobzirno je prisiljavati sve oko sebe da trpe ono što konzumirate. Kad bismo svi to radili, nastala bi nezamisliva kakofonija.
7. Parovi koji ponovno objavljuju jedni druge: Trebalo bi postojati posebno mjesto u paklu za parove koji se međusobno označavaju, a zatim ponovno dijele međusobne priče online. Vaši prijatelji i oni do kojih vam je stalo vjerojatno vas oboje prate, stoga nas, molim vas, nemojte prisiljavati da dvaput prolazimo kroz istu banalnost. Javno pretjerano iskazivanje ljubavi na Facebooku također izaziva mučninu, samo da se zabilježi.
8. Snimanje ljudi u javnosti bez pristanka: Iako je teško postići da svi u kadru pristanu, moderni maniri sugeriraju da prilikom snimanja videa i fotografiranja uzmete u obzir i druge koji bi mogli biti u vašem kadru. To traje nekoliko dodatnih trenutaka, ali je uljudnost koju svi možemo pružiti svojim bližnjima.
9. Izostavljanje ljubaznosti u e-mailovima: Mnogi upadaju u zamku misleći kako je e-mail brži način komunikacije čime se mogu riješiti formalnosti. Ali s obzirom na to da se velik dio internih poruka sada seli na platforme poput Slacka i Teams Messengera, ostaje nada da će se ljudi vratiti uključivanju ljubaznosti u svoje e-mailove. Brzo dobro jutro, završavajući s "sa svim dobrim željama", umjesto samo kratke rečenice puno znači.
10. Snimanje koncerata umjesto gledanja: Evo što vam nitko ne govori. Nitko tko nije bio tamo zapravo ne želi gledati vaše isječke s koncerta. Platili ste previše za ulaznice, a onda zaboravite doživjeti koncert vlastitim očima i ušima, previše usredotočeni na snimanje telefonom, a sve to možda blokirate pogled onima iza vas. Uživajte u trenutku. Vjerojatno ga ionako snima neki streamer, a njihov materijal će biti bolji od svega što snimite.
11. Vaping bez pitanja: Iako je vjerojatno manje toksičan za vaša pluća od pušenja, to je i dalje ista stvar kada je u pitanju bonton. Molimo vas da ne vadite uređaj u kućama ljudi ili u njihovoj općoj prisutnosti, čak i ako je na otvorenom, bez pitanja.
12. Ghosting umjesto odbijanja: Je li zaista potrebno objašnjenje? Puno je nepristojnije ignorirati poziv nego ga odbiti. Ne možete ići na sve, pa se nijedan domaćin ne bi trebao uvrijediti zbog vašeg odbijanja. Ista stvar je i sa vezama i porukama. Iritantnije je pitati se zašto se nisu potrudili odgovoriti nego prihvatiti odbijanje.
13. Dijeljenje slika tuđe djece online bez dopuštenja: Gore od dijeljenja unutrašnjosti nečije kuće online je dijeljenje slika njihove djece. Neki roditelji su opušteni oko toga da se njihova djeca pojavljuju online; drugi su privatniji. Nema ispravne ili pogrešne opcije, osim ako niste vi taj koji bezobrazno dijeli slike tuđe djece bez pristanka roditelja.
14. Neslanje zahvalnice nakon gostoprimstva: Danas je lakše nego ikad komunicirati s drugim ljudima. Iako možda nećete poslati rukom pisanu poruku nakon što ste primili gostoprimstvo (što je i dalje poželjna i najljubaznija opcija), najmanje što možete učiniti je poslati poruku ili čak nazvati svog domaćina sljedeći dan kako biste rekli koliko ste uživali. Čak i ako niste.
15. Kašnjenje i nekomunikacija: Iako se dotičemo jednostavnosti i raznolikosti metoda komunikacije koje su nam danas dostupne, ako kasnite, obavijestite onoga tko čeka. Najbolji i najlakši način je poslati poruku isprike, a zatim podijeliti svoju lokaciju s njima kako bi vas mogli pratiti u stvarnom vremenu i uštedjeti vam vrijeme slanja poruka. A ako se ne osjećate ugodno s dijeljenjem lokacije, navedite što točnije moguće očekivano vrijeme dolaska. Nemojte reći "pet minuta" kada znate da će to biti 15.
16. Misliti da morate imati mišljenje o svemu i dijeliti ga: Svijet je kompliciran. Previše se toga događa da biste imali mišljenje o svakom vrućem pitanju. Možete priznati da nemate mišljenje ili da ga još formirate. Potrebno je istinsko samopouzdanje da kažete da niste sigurni u nešto. Bolje je postavljati razumna pitanja nego iznositi mišljenje o stvarima o kojima ne znate.
17. Dovođenje nepozvanog plus jedan: Ako na pozivnici ne piše plus jedan, trebate doći sami. Ako i piše, pristojno je najaviti tko je vaš plus jedan, pogotovo ako idete u kuću domaćina, a ne u javni prostor.
18. Skraćivanje imena: Život je drugačiji nego što je bio u vrijeme naših baka. Mnogo smo manje formalni, nismo automatski s poštovanjem. To je dobra stvar. Ali nemojte upasti u zamku razmišljanja da biste brže uspostavili vezu s novim prijateljem tako što ćete im skratiti ime napamet. To može baš pogrešno sjesti. *uz korištenje AI-ja
