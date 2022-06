Izbjegnite savjete prijatelja o vašoj ljubavnoj vezi - evo zašto

Romantični spojevi u današnje doba ne završavaju kada se pozdravite na kraju izlaska, već se prenose u online svijet gdje se nastavlja dopisivanje, ali i dobro poznato javljanje svih detalja i dojmova svojim prijateljima. Screenshotanje razgovora dio je svakodnevice, kao i traženje savjeta od prijatelja koji su upućeni u našu novu vezu. Generacija Z provodi najviše vremena na svojim telefonima, a stranica za upoznavanje Hinge nedavno je obavila rezultate svog istraživanja o dejting navikama mlađe populacije.

Naime, 30 posto više onih iz generacije Z nego milenijalaca na aplikaciji je priznalo da osjećaju stres ukoliko se ne mogu posavjetovati s prijateljima oko velike odluke vezane za njihovu ljubavnu vezu.

Čak 80 posto pripadnika generacije Z tvrdi da su im vrlo važni savjeti prijatelja, a 86 posto ih propituje te iste savjete. Velikoj većini se dogodilo da su zažalili što su poslušali savjete jer je to bila kriva odluka.

Logan Ury, direktor odjela za veze u Hingeu i autor knjige 'How Not to Die Alone' otkrio je za The Everygirl nekoliko savjeta kako se odmaknuti od savjeta koji nisu potrebni.

- Ključno je naučiti kako se prilagoditi vlastitim osjećajima i potrebama i shvatiti što osjećate prema nekome - rekao je, pa objasnio da ja važno imati na umu da osoba koja traži savjet obično izostavi neke detalje iz priče, dok njezin sugovornik neće uvijek dati potpuno iskren savjet. Oko 50 posto ispitanika priznalo je da ne daju savjete iskreno koliko bi voljeli jer ne žele povrijediti prijatelja ili smatraju da nije spreman čuti istinu. Ovo su njegovi savjeti:

1. Odredite svoje ciljeve

Kako biste bili što uspješniji u potrazi za partnerom, osim što trebate odrediti što tražite u njemu, važno je i razmisliti na čemu sami trebate poraditi. Razmišljanje o tome što točno želite u partneru i što želite drugačije s obzirom na svoja prijašnja iskustva pripremit će vas na buduće veze.

2. Tražite podršku, a ne savjet

Nakon što ste odlučili što želite, podijelite svoja razmišljanja s prijateljima. Kad dođe trenutak djelovanja, smatrajte ih svojim 'navijačima', a ne svojim 'trenerom'. Nek vas podsjete na vaše odluke, te podrže u njima.

3. Uzmite vremena da shvatite svoje osjećaje

Puno puta se dogodi da razgovaramo s prijateljima o problemu ili situaciji prije nego uopće shvatimo što sami misli o tome. Tad je vrlo lako poprimiti tuđe mišljenje, pa kasnije zažaliti nad krivom odlukom.

- Što više razumijemo svoje osjećaje, to ćemo se manje oslanjati na mišljenja prijatelja - objasnio je Ury.

4. Prijatelji nisu stručnjaci za veze, ali su stručni za vas

Nakon što ste formirali mišljenje i odlučili izaći s nekim, kad ga upoznate s prijateljima, pitajte ih kakvi ste vi uz novu osobu, a ne kako im se sviđa vaš nosi partner. Razlog tome je što težite pronaći nekoga uz koga ste vi najbolja verzija sebe, a iako vaši prijatelji nisu eksperti za veze, stručni su za vas.

