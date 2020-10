Izgled nije najvažniji: 4 stvari koje utječu na vašu privlačnost

Na ljude oko sebe ne djelujemo samo fizičkim izgledom, odjećom, frizurom i šminkom, već i govorom tijela, sklonostima... No, i situacije u kojima se sa nekime nađemo znaju imati utjecaj

<h2>1. Dinamička privlačnost</h2><p>To je način na koji se izražavamo, a to nas može činiti više ili manje privlačnima drugim ljudima. To je zapravo govor tijela, način na koji izražavamo emocije i osobnost - osobna karizma svakog pojedinca.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO O privlačnim ljudima i što ih to čini takvima:</p><p>Iz svakog čovjeka isijavaju njegove karakterne osobine, uvjerenja, talenti, samopouzdanje, duhovnost... Ljude privlači pozitivno izražavanje, a to uključuje nasmijano lice, optimistički pristup, pokazivanje interesa za sugovornika itd.</p><h2>2. Statička privlačnost</h2><p>Radi se o našem fizičkom izgledu, onome što dobivamo rođenjem, ali i steknemo kroz život. To je oblik lica i tijela, naše fizičke karakteristike.</p><p>To se mijenja kroz godine kako starimo ili uslijed nekih okolnosti poput zadobivanja ozljede ili odlaska na estetski zahvat.</p><h2>3. Situacije</h2><p>Socijalna psihologija kaže da nas privlače i sviđaju nam se ljudi koji nam daju do znanja da se i mi sviđamo njima. Skloni smo uzvratiti nečiju naklonost.</p><p>Također, ako doživimo nešto uzbudljivo, dio tog uzbuđenja možemo pripisati osobi u čijem smo društvu i tako joj postati još privlačniji. I situacije su važne u tome koliko ćemo nekome biti privlačni. </p><h2>4. Samopredstavljanje</h2><p>To je ono kako se predstavljamo javnosti izgledom koji pokušavamo učiniti što privlačniji odjećom, šminkom, frizurom... Samopredstavljanje se postiže uređivanjem, a tome su ljudi izuzetno skloni, prenosi <a href="https://atma.hr/4-vrste-privlacnosti-svidaju-nam-se-i-privlace-nas-ljudi-kojima-se-mi-svidamo/" target="_blank">Atma</a>.</p><p> </p>