Londonska influencerica Chaly D.N. tvrdi da je potrošila nešto više od 8.850.000 milijuna kuna kako bi izgledala kao Kim Kardashian. Izuzev izgleda koji ju je koštao, potrošila je još mnogo novca kako bi si kupila dizajnerske krpice i dodatke koje je Kim nosila.

Pojavljujući se u emisiji 'Truly's Hooked on the Look' koji se bavi temama ljudi koji žele izgledati poput nekog, Chaly je rekla: 'Ljudi mi svake minute govore kako izgledam poput Kim Kardashian. Svaki put kad me vide na ulici, na zabavi ili bilo gdje drugdje. Stalno me zaustavljaju zbog fotografija, a ja volim pažnju. Volim kada mi netko kaže: 'Ti izgledaš poput Kim!'.

Chaly koja voli izgledati kao i Kim na Instagramu prati 740 tisuća ljudi, a svakodnevno objavljuje fotografije prema kojima se da zaključiti da osim izgleda, prati i što Kim nosi jer njezin stil uvelike podsjeća na stil slavne zvijezde.

Sve što ona radi opisuje kao luksuz, a u njezinoj garderobi krije se pregršt dizajnerskih marki kao što su Prada, Gucci i Balmain.

- Kada ovo odjenem, osjećam se poput Kim Kardashian, a osjećaj je tako dobar - rekla je Chaly dok je pričala o Givenchy kaputu kojeg je platila oko 61 tisuću kuna.

No to nije sve, influencerica je kupila i Tom Ford bijele štikle, iste kakve i Kim ima u svom ormaru. Osim toga,ona tvrdi kako je potrošila oko 3 milijuna kuna samo na na torbice kako bi njezin Kim izgled bio što realniji.

Iako Chaly tvrdi da se nije operirala kako bi izgleda poput Kim, priznala je da je pretjerala s filerima i botoksom.

- Ne trudim se izgledati poput nje, samo prirodno izgledam poput nje. Nisam imala operacije kako bih izgledala kao i ona, ali stavljala sam botoks i filere, pa to svi rade - rekla je Chaly.

Međutim, kaže kako je tek nakon što je otkrila njezin Instagram profil, otkrila koliko je slična Kim.

- Počela sam je pratiti na Instagramu i rekla sam sama sebi: 'o bože, jesam li to ja?' Zapravo imamo vrlo sličan stil i sve što vidim na njoj želim nositi - kaže influencerica.

Chaly uživa kada je uspoređuju sa Kim, ali ona kaže da pokušava i sama izraziti svoj vlastiti identitet na internetu.

- Ljudi stvarno misle da se moj stil temelji na Kim Kardashian, ali mi smo dvoje različitih ljudi - zaključila je Chaly, piše The Sun.