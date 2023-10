'Izgledalo je kao sudbinski susret, ali on se više ne trudi. Hoćemo li uspjeti unatoč tome?'

Dragi Mevludine,

Iz sadašnje perspektive rekla bih da sam nekako upala u vezu s ovim muškarcem, na preporuku prijatelja. Izgledalo je kao sudbinski, no izgleda kao da ja za njim ludim, a on od mene kao da ništa ne želi. Tako se ponaša, iako on to sve meni poriče. Molim vas otkrijte mi što se iza svega toga krije. Hoćemo li uspjeti, odnosno ima li uopće smisla s njim dalje produbljivati odnos? Prošle su već gotovo tri godine, a zapravo se ništa ne mijenja i nije promijenilo. Hvala.

šifra: zašto

Odgovor:

Gospođo, odmah je jasno da ste vi dosta direktni, otvoreni, temeljiti, maštoviti i vrlo iskreni. Volite i radite te znate što želite od sebe i drugih. Život vas nije mazio, odnosno imali ste velikih poteškoća, ali ste ih i uspjeli nadvladati. To vam je donijelo određenu zrelost, no kad ste pomislili da bi se trebali napokon sasvim srediti, shvatili ste da to nije tako lako. Nažalost, ovaj gospodin je vrlo sramežljiv, neiskren, voli samo sebe i vrlo je sebičan te posesivan. U životu je imao žena, ali je uvijek bio ostavljen i razočaran. Vidim da nije uopće iskren prema vama. Sve ovo ovako traje, ali on se boji da mu netko ne bi oduzeo imovinu ili nešto drugo.

Foto: Alen Vuković

On je oduvijek u potrazi za ženom, ali nije za zajednicu. Čudan je, u konfliktu sa samim sobom, i zato mu ne treba vjerovati sve što govori. Vi ste pomalo naivni jer ja ne vidim nikakvu iskrenost s njegove strane. Vidim da ćete na kraju prekinuti jer je teško da će se on popraviti. Takvu kao vi on neće nikad naći. Situaciju ćete ubrzo riješiti jer vas ne vidim zajedno u idućoj godini. No vidim vas u čvrstoj i stabilnoj vezi s vrlo duhovitim i dominantnim gospodinom. Taj će biti iskren i vidim da ćete s njim ostati. Dakle, glavu gore i budite ponosni. Za dvije godine mnogo će vam se toga što želite realizirati. Obratite pažnju na kralježnicu i gastritis, ostalo je sve u redu. Sretno.