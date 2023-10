Liječim se pet godina i stalno sam tjeskobna: Hoće li mi se vratiti duševni mir i veselje?

Poštovani Mevludine,

već sam vam pisala i dobila odgovor na pitanja o zdravlju. Utješili ste me, no to je bilo prije dvije godine. Liječim se od raka dojke od 2018., a sad imam 69 godina. Odlazim na preglede, ali i dalje sam u strahu od svakog nalaza. Psihički se nikako ne mogu vratiti u stanje kao prije bolesti, malo spavam, budi me lupanje srca i stalno osjećam neku jaku tjeskobu. Sve je manje veselja, nema onog mira u duši, nisam bezbrižna. Molila bih da mi napišete što me čeka. Kako da se oslobodim pesimizma. Vjerujem u vas, vaše savjete i odgovore.

šifra: zabrinuta M

Odgovor:

Gospođo, vi ste vrlo hrabri i uspješno se borite ne samo s bolešću, nego i sa životnim problemima i preokupacijama. Nesigurna budućnost i bolest su vas iscrpili, no vi trebate i morate biti veći optimist. Jer ja vam za sada ne vidim nikakve opasnosti. Vi ćete uspješno privesti kraju sve terapije i bit ćete zadovoljni. Budućnost vam nije imalo crna. Svi ponekad izgube volju, motivaciju i samopouzdanje, ali to su samo lošija razdoblja i momenti, a nikako trajna stanja. Tako će biti i vama. Vidim vam napredak od kraja godine. Svakako biste se trebali obratiti i psihologu na razgovor ili krenuti na psihoterapiju. Razgovor sa stručnom osobom će vam mnogo pomoći. Mnogo je udruga koje ovakve usluge nude besplatno. Također vam mogu pomoći meditacije i molitve, pokušajte više raditi na sebi i svome miru. Vidim dolazak napretka, podizanje imuniteta, a više razgovora te druženje će vam dobro doći. Prognoze su dobre i za sada ništa strašno ne vidim. Javite mi se ponovno za nekoliko mjeseci.