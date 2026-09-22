Izgledate umorno? 12 trikova uz koje ćete djelovati puno svježije

Komentar 'Izgledaš umorno' rijetko zvuči ugodno, pogotovo jer izgledati umorno i biti umoran nije isto. Osim kvalitetnog sna, svježiji izgled možete postići boljom njegom kože, zdravijim navikama i određenim tretmanima
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U nastavku pogledajte 12 trikova kako se rješiti umornog izgleda na licu.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte 12 trikova kako se rješiti umornog izgleda na licu. |
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte 12 trikova kako se rješiti umornog izgleda na licu.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1. PILING KOŽE Većina proizvoda za njegu kože treba se koristiti tjednima ili mjesecima prije nego što se vide pravi rezultati, no piling može pružiti gotovo trenutačan učinak. Dermatolog Corey L. Hartman preporučuje kiseline poput AHA (glikolna i mliječna) te BHA (salicilna kiselina), koje uklanjaju odumrle stanice kože i otkrivaju svježiji i blistaviji ten.
| Foto: dreamstime/ilustracija
2. VITAMIN C UJUTRO Ako serum s vitaminom C još nije dio vaše jutarnje rutine, možda biste ga trebali uvrstiti. Vitamin C može pomoći u ujednačavanju i posvjetljivanju tena, a važan je i u zaštiti kolagena od razgradnje, čime može pridonijeti čvršćem izgledu kože.
| Foto: 123RF
3. HIDRATACIJA KOŽE Sastojci poput hijaluronske kiseline, glicerina i skvalana privlače vlagu u kožu i pomažu joj da je zadrži. Hidratantnu kremu vrijedi koristiti čak i ako imate masniju kožu jer dobro hidratizirana koža bolje reflektira svjetlost, ublažava sjene i licu daje svježiji izgled.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. KREMA ZA PODRUČJE OKO OČIJU Koža oko očiju iznimno je tanka, teško zadržava vlagu i ima malo masnog tkiva koje bi je štitilo. Zbog toga upravo taj dio lica može učiniti da izgledate umorno čak i kada ste se dobro naspavali. Stručnjaci preporučuju kreme ili serume namijenjene smanjenju natečenosti, podočnjaka i sitnih linija.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. MASAŽA LICA Limfna drenaža i masaža lica mogu privremeno smanjiti natečenost, poboljšati cirkulaciju i učiniti lice budnijim. Možete koristiti gua sha alat ili jednostavno nekoliko minuta masirati lice dok nanosite hidratantnu kremu ili SPF. S druge strane, nema mnogo dokaza da uranjanje lica u ledenu vodu donosi posebne koristi zdravoj koži.
| Foto: Fotolia
6. PAZITE NA PREHRANU Umoran izgled nije povezan samo s njegom kože. Padovi energije, loš san i osjećaj iscrpljenosti mogu biti povezani s oscilacijama šećera u krvi i kroničnom upalom, pa se preporučuje uravnotežena prehrana s više cjelovitih namirnica, vlakana i omega-3 masnih kiselina te manje ultraprerađene hrane i alkohola. Važna je i dovoljna količina vode jer čak i blaga dehidracija može pogoršati natečenost i beživotan izgled kože.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. TRETMANI ZA OPORAVAK Neki wellness tretmani, poput terapije crvenim svjetlom i saune, pokazuju potencijalne koristi za kožu i oporavak organizma. Ipak, stručnjaci naglašavaju da ih treba kombinirati s osnovama zdravog životnog stila, poput pravilne prehrane, redovite tjelovježbe i nepušenja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. PROFESIONALNI PILING Ako vam koža i dalje izgleda bez sjaja unatoč dobroj rutini njege, možete razmisliti o profesionalnom tretmanu. Dermatolog Corey L. Hartman preporučuje mikrodermoabraziju, koja nježno uklanja površinski sloj kože i nečistoće iz pora, a pritom gotovo da nema vremena oporavka. Tretman može pomoći i u poticanju proizvodnje kolagena, smanjenju ožiljaka od akni i tamnih mrlja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. LASERSKI TRETMANI Laserski tretmani mogu biti opcija ako želite intenzivnije poboljšati teksturu i ton kože. Blaži frakcijski laseri mogu poboljšati izgled kože bez značajnog vremena oporavka, dok intenzivniji tretmani mogu biti učinkovitiji kod izraženijih bora i promjena, ali zahtijevaju dulji oporavak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. 'BROTOX' Botoks je sve popularniji i među muškarcima, posebice za područje čela i oko očiju. Stručnjaci navode da pravilno odmjerena količina može ublažiti bore mrštenja i sitne linije oko očiju, a pritom zadržati prirodnu mimiku. Cilj je postići odmorniji izgled bez ukočenog ili pretjerano zategnutog lica.
| Foto: ilustracija/Canva
11. TRETMANI ZA PODČNJAKe Ponekad ni najbolja krema za područje oko očiju nije dovoljna za izražene podočnjake ili udubljenja. U takvim slučajevima mogu se razmotriti tretmani poput injekcija plazme bogate trombocitima (PRP) ili EZ gela, koji koriste vlastite regenerativne mehanizme organizma kako bi poboljšali izgled i kvalitetu kože.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. KIRURŠKI ZAHVATI Za izraženije promjene jedna od mogućnosti je blefaroplastika, odnosno kirurška korekcija kapaka. Gornja blefaroplastika može pomoći osobama s viškom kože ili spuštenim gornjim kapcima zbog kojih oči djeluju teško i umorno, dok je donja blefaroplastika prikladnija kod podočnjaka i vrećica ispod očiju. Riječ je o invazivnom i skupljem zahvatu, ali može donijeti vrlo izraženu promjenu izgleda.
| Foto: 123RF