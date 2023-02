Izgradio je kućicu na drvetu od 6 katova koristeći 4 kontejnera - i bilo tko ju može iznajmiti

Muškarac iz Teksasa izgradio je nevjerojatnu kuću na drvetu. Dostupna je za iznajmljivanje.

Steve Taylor proveo je godinu i pol gradeći kućicu na drvetu u Ladoniji u Teksasu, koristeći četiri transportna kontejnera. Struktura ima konzolni dizajn, gdje je jedan kraj podržan čeličnim gredama postavljenim u stablo.

Kućica na drvetu može se unajmiti na Airbnbu, gdje cijene noćenja počinju od 300-tinjak eura za najmanje dvije noći.

Ne događa se svaki dan da naiđete na 15 metara visoku kućicu na drvetu napravljenu od starih brodskih kontejnera. Ali taj fascinantni faktor je upravo ono čemu je Steve Taylor težio kada je gradio imanje.

Foto: Steve Taylor/Highpoint Treehouses

- Kad kažem da imam posao s kućicama na drvetu, ovo nikome ne pada na pamet. Svi misle da je to malog opsega. Ali kada kažem da je to dvosobna kuća, jedna kupaonica, veliki dnevni boravak, hidromasažna kada i potpuno opremljena kuhinja, to ih nekako ostavi u šoku - kaže Taylor, inženjer, koji je počeo graditi imanje prije pet godina.

Imaju i svoju 'osobnu' kućicu na drvetu koju su izgradili, tradicionalnu kućicu koju podupiru četiri stabla.

- Zapravo ju još nismo dovršili jer je ovo imanje postalo dostupno pa sam malo odvratio pažnju od vlastite kućice da bih započeo ovaj posao - kaže inženjer.

Taylorova kućica na drvetu je nekonvencionalna, sastoji se od četiri transportna kontejnera.

- Napravio sam model koji mi je pomogao da vizualiziram kako bi sve izgledalo, jer smo ga doslovno izgradili bez ikakvih planova - rekao je Taylor. Njegova obitelj već godinama koristi kontejnere za skladištenje na svojoj farmi, a to mu je dalo ideju da ih upotrijebi i za ovo imanje na drvetu.

Foto: Steve Taylor/Highpoint Treehouses

Budući da se ova kuća nalazi u maloj slijepoj ulici u šumi, i da nema susjeda u blizini, to mu je dalo slobodu da eksperimentira s njezinim izgledom.

- I moj otac je inženjer pa mi je dao neke prijedloge. Dao je svoj doprinos i zajedno smo došli do ovog dizajna - kaže Taylor.

Dok su izviđali mjesto, njih dvoje su se čak popeli građevinskim liftom kako bi vidjeli kakav će se pogled pružati s vrha zdanja na drvetu.

Uz pomoć prijatelja i drugih izvođača, Taylor je počeo graditi u prosincu 2019. Ali nije bilo odgovarajućih cesta koje su vodile do gradilišta, što je značilo da je morao dopremiti kamen iz Oklahome kako bi napravio makadamsku cestu za pristup teških građevinskih vozila.

Foto: Steve Taylor/Highpoint Treehouses

- Bilo je to neposredno prije nego što se pojavio COVID-19. Dakle, kad je počelo, bili smo prilično u šumi i nije nas usporilo jer smo bili odvojeni od svih ostalih - dodaje Taylor.

Četiri transportna kontejnera morala su biti postavljena na svoje mjesto uz pomoć dizalica.

- Naš je plan bio da gradimo što više možemo na terenu, samo da bi bilo lakše - ističe Taylor. U zidovima su izrezani otvori za prozore, vrata i prostore gdje se kontejneri međusobno spajaju.

Budući da su kontejneri povezani u parove, Taylor je također morao osigurati da se otvori na njima međusobno podudaraju.

- Donekle je neučinkovito raditi na zemlji jer morate odvojiti toliko vremena da to učinite svjesno i precizno, ali ipak je bolje nego pokušavati raditi stvari dok ste u zraku - rekao je Taylor.

Foto: Steve Taylor/Highpoint Treehouses

Iako je velik dio posla obavio sam, priznaje da je izgradnja na drvetu bila zajednički trud između njega, njegove obitelji i prijatelja.

- Imao sam nekoliko prijatelja koji su građevinski inženjeri. Pomogli su mi s projektiranjem čelične konstrukcije - kaže Taylor. Bilo je i profesionalnih zavarivača, vodoinstalatera i električara koji su dolazili raditi na projektu, dodao je.

Najteži dio izgradnje bilo je smisliti kako prilagoditi sve elemente i žice tako da stanu u neobičan dom. Bilo je teško provući žice i postaviti vodovodne cijevi jer zidovi u transportnom kontejneru nisu tako debeli kao oni u tradicionalnoj kući, ističe Taylor.

- Nismo imali skup planova. Morao sam reći i skicirati što mi je bilo na umu da trebam činiti - rekao je.

Kućica s brodskim kontejnerima ima šest katova te dvije spavaće sobe i jednu kupaonicu. Izgradnja je trajala nešto više od godinu i pol dana.

Foto: Steve Taylor/Highpoint Treehouses

- Bijeli okomiti kontejner mjesto je gdje su kupaonica i dvije spavaće sobe, dok je crveni okomiti kontejner stubište - objašnjava Taylor. Sve u svemu, kuća ima 85 stepenica, uključujući 6 metara visoko spiralno stubište na otvorenom.

U horizontalnim kontejnerima nalaze se zajednički prostori, dnevni boravak, kuhinja i blagovaonica, kao i balkon s hidromasažnom kadom.

- Ovaj dom na drvetu zavaren je za zemlju, na betonu, plus stablo - dodao je Taylor i istaknuo kako bi se osjećao sigurnije u njoj nego u svojoj kući kada puše jak vjetar.

Ona trenutno ima pet zvjezdica na Airbnbu, na temelju recenzija. Taylor i supruga Nancy iznajmljuju je od svibnja 2021.

Taylorovo omiljeno mjesto u njoj je dnevna soba.

- Ne samo da je najudobniji prostor, već ima zid od prozora na kojem možete vidjeti sve životinje koje dolaze u posjet - ističe.

Foto: Steve Taylor/Highpoint Treehouses

Taylor smatra pothvat investicijskom nekretninom, a on je samo jednom u njoj prespavao.

- Iako je naša kuća udaljena oko kilometar i pol, moja supruga i ja imamo puno kućnih ljubimaca i životinja, tako da nam je teško biti daleko od našeg doma u isto vrijeme - rekao je.

Procjenjuje da je potrošio više stotina tisuća eura za izgradnju.

- Vjerojatno nije isplativo kao osobna rezidencija, ali kao kratkoročni najam, isplatit će se prilično brzo - smatra.

Za njega, najbolji dio procesa izgradnje bila je mogućnost prihvaćanja njegove kreativnosti prilikom projektiranja strukture.

- Tu se ja i moj tata uravnotežujemo. On sada ima skoro 85 godina i uvijek je bio konzervativniji, pa kad sam počeo graditi kućice na drvetu, njemu je to bilo prilično neugodno - rekao je Taylor.

Ali sad kad je otac vidio koliko je mjesto popularno među gostima, predomislio se, dodao je.

Foto: Steve Taylor/Highpoint Treehouses

- Gosti stižu od svuda kako bi došli i ostali ovdje - rekao je Taylor.

Posjetitelji mogu uživati u raznim aktivnostima na otvorenom poput pješačenja i vožnje bicikla. Također se mogu uputiti u obližnji park fosila Ladonia u potragu za fosilima dinosaura.

No na temelju iskustva, Taylor kaže da većina gostiju gotovo uopće ne napušta imanje, odabirući provesti vrijeme pripremajući vlastitu hranu na roštilju i opuštajući se uz vatru.

- Otvorili smo ubrzo nakon vrhunca COVID-19, kada su svi htjeli izaći i putovati. I to je pomoglo jer ovdje nemate nikoga u blizini i možete raditi što god želite, ne morate nositi masku ili nešto - ističe.

Gledajući unatrag, kaže da ne bi ništa mijenjao na svom projektu, iako je malo vjerojatno da će ikada više graditi koristeći transportne kontejnere.

Taylor i supruga odgovorni su za upravljanje, čišćenje i redovito održavanje imovine.

Foto: Steve Taylor/Highpoint Treehouses

Kućica je oko sat i petnaest minuta udaljena od Dallasa automobilom, prema Google kartama.

- Bili smo iznenađeni brojem onih koji su došli samo zbog odmora na drvetu - kaže te napominje kako gosti dolaze iz Kalifornije, iz Seattlea, iz Floride,... u mali teksaški gradić sa 600 ljudi.

Taylor planira izgraditi još tri nekretnine za iznajmljivanje u nadolazećim godinama i nada se da će svaka biti drugačija od ostalih, prenosi Insider.

Unatoč unosnim ponudama onih koji žele od njega kupiti kuću, Taylor ju ne želi prodati.

Foto: Steve Taylor/Highpoint Treehouses

- Već mi je ponuđeno vjerojatno više od dva puta više nego što sam uložio. Mogao bih ju prodati odmah i biti zadovoljan, ali sigurno će imati veću vrijednost u sljedeće tri ili četiri godine - objašnjava te ističe da mu je još važnije zadržati imanje kao dio svoje obiteljske ostavštine.

- Moj tata je bio uključen, moja kći je uključena, ona je napravila mural na bočnoj strani kontejnera. Namjera nam je zadržati sve kao obiteljski posao jer smo bili toliko uključeni u izgradnju svega - priznaje.

