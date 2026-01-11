Izgube razum nakon prekida - Evo koji znakovi Zodijaka idu u miru, a koji se nikad ne oporave

Prekidi mogu biti teški i emocionalno intenzivni, a način na koji bivši partner reagira često ovisi o njegovom horoskopskom znaku. Neki znakovi ostavljaju dojam “ludila”, dok drugi zadržavaju hladnu pribranost i brzo nastavljaju dalje
U nastavku pogledajte rang listu od najsmirenijeg do najluđeg horoskopskog znaka nakon prekida.
12. OVAN Ovan je najopušteniji bivši od svih. Kad shvati da veza ne funkcionira, jednostavno ide dalje bez emotivne drame. Ne šalje opsesivne poruke niti se previše opterećuje prošlošću. Prekid za njih znači mir i nastavak vlastitog puta. Takav hladan i logičan pristup čini ih najmanje “luđim” bivšima.
11. STRIJELAC Strijelci su među najopuštenijim bivšima. Nakon prekida fokusiraju se na avanture, osobne interese i nova iskustva. Rijetko se predaju tuzi ili dramatiziranju prošlih veza. Prihvaćaju životne promjene i lako “prebace” prekid. Često ostaju prijateljski raspoloženi čak i nakon raskida.
10. BIK Bikovi rijetko pokazuju dramatične emocije nakon prekida i nastavljaju sa svojom rutinom. Čak i ako osjećaju bol, preferiraju praktičan pristup prebolijevanju. Iako se čini da su brzo “prešli preko toga”, znaju dugo u sebi čuvati nezadovoljstvo. Jednom kad ih “pređete”, teško je da će se vratiti ili slati signale.
9. VODENJAK Vodenjaci ne pokazuju svoju bol na očit način. Umjesto da emocionalno reagiraju, usmjeravaju energiju u druge interese i projekte. To može ostaviti dojam ravnodušnosti, ali za njih je to način da se nose s osjećajima. Njihova sposobnost da se emocionalno odvoje od prošlosti čini ih najmanje impulzivnim bivšima.
8. VAGA Vage vole ravnotežu i pokušavaju održati dostojanstvo nakon prekida. Ne žele izgledati kao “ludi bivši” i obično nastoje ostati civilizirani i smireni. Često se brzo vraćaju u normalan život, iako još mogu osjećati tugu. Njihova sposobnost da se brzo prilagode pomaže im sačuvati unutarnji mir.
7. JARAC Jarci rijetko pokazuju dramatične ispade nakon prekida. Usmjere se na samopoboljšanje, strukturiranje života i osobne ciljeve kako bi povratili osjećaj kontrole. Ne oglašavaju se često niti pokušavaju uznemiriti bivšeg partnera. Za njih je prekid lekcija i prilika za razvoj, a ne krizna situacija.
6. RAK Rakovi su emotivni i snažno povezani s partnerstvom i domom. Nakon prekida mogu osjećati želju za povratkom, osjećaje izdaje, pa čak i pomiješane želje za osvetom. Istovremeno mogu odmaknuti se i početi ponovno graditi vlastiti život. Njihova emocionalna osjetljivost je intenzivna, ali vjeruju da ima drugih prilika za ljubav.
5. RIBE Ribe bivše karakterizira intenzivna emocionalnost i drama. Procesuiraju prekid duboko, često kroz umjetnost, poeziju ili introspektivne misli. Mogu slati neočekivane poruke u neobičnim trenucima, kad ih emocije preplave. Njihova sklonost gubljenju u osjećajima može izgledati melanholično, od razmišljanja o “suđenoj ljubavi” do kreativnog izražavanja boli.
4. DJEVICA Djevice na prvi pogled djeluju smireno i pribrano, ali njihova sklonost preispitivanju i pretjeranom razmišljanju može dovesti do snažnih emocija. Nakon prekida mogu unutarnje pariti misli i sumnje, što se ponekad prelije u otvoreno izražavanje nezadovoljstva. Često se više fokusiraju na ono što je “pogrešno” nego na stvarne osjećaje. Ispod njihove racionalnosti misli i emocije brzo se gomilaju.
3. BLIZANCI Blizanci nakon prekida mogu biti vrlo emotivni jer su se oslanjali na partnera kao na nekoga tko im pomaže razgrnuti osjećaje. Nisu nužno još uvijek zaljubljeni, ali im fali emocionalna podrška pa se osjećaju izgubljeno. Njihovo ponašanje može biti promjenjivo. Od prijateljskog, do sentimentalnog, pa do ljutog u vrlo kratkom vremenu. Često šalju duge poruke jer imaju potrebu sve analizirati riječ po riječ.
2. LAV Lavovi teško podnose prekid jer to snažno udara u njihov ego. Partnerstvo postaje dio njihove osobne priče i identiteta, pa gubitak izaziva snažnu emotivnu reakciju. Mogu reagirati impulzivno i dramatično, ponekad pokušavajući povratiti kontrolu nad situacijom. Iako nisu zli, njihova reakcija može izgledati kao “ludilo”. Često nastoje ostati u kontaktu, jer vole biti prisutni u vašem životu.
1. ŠKORPION Škorpioni su najintenzivniji i najkompliciraniji bivši partneri. Nakon prekida rijetko iskazuju emocije izravno, povlače se, ali u sebi i dalje promatraju i analiziraju svaki vaš korak. Mogu biti tiho ogorčeni i teško puštaju stvari da prođu. Njihova emocionalna dubina i planiranje osvetoljubivih misli mogu ostaviti snažan dojam. Često djeluju mirno, ali unutra su još jako povezani s onim što je bilo.
