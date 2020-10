Lije\u010dnici su joj predlo\u017eili periku i savjetovali joj da joj je bolje obrijati glavu, nego se nositi sa stresom zbog postupnog ispadanja kose.

Izgubila je kosu, trepavice i obrve, a u karanteni se konačno prihvatila: Sada šetam ćelava!

Jess Newman (25), koja je mislila da izgleda kao 'izvanzemaljac' jer joj je kosa otpala sa 17 godina, odlučila je skinuti svoju periku i prihvatiti alopeciju

<p>Kad je ova administratorica iz Colchestera u Essexu prvi put počela gubiti obrve, s 15 godina, liječnici su to pripisali pubertetu.</p><p>Međutim, kad joj je sa 16 godina, otpala i kosa, liječnici su otkrili da Jess pati od alopecije, stanja za koje se smatra da je autoimuno. Bilo joj je jako neugodno zbog ćelavosti pa ju je skrivala perikom s kojim bi i spavala.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ali, sada je naučila kako prihvatiti svoju alopeciju i ponosno hoda ulicama bez perike.</p><p>- Prvo sam počela gubiti obrve. A, onda zbog stresa jer sam se trebala sastati s ocem kojeg nisam vidjela od svoje 10 godine, i dlake na mojoj glavi su počele ispadati - ispričala je Jess koja je otišla kod dermatologa koji je joj dijagnosticirao alopeciju.</p><p>- Dermatolog mi je rekao da je to povezano s time kako se tijelo nosi sa stresom. Bilo je stvarno uznemirujuće, jer ne postoji lijek i ne možete učiniti ništa da to zaustavite - rekla je.</p><p>Liječnici su joj predložili periku i savjetovali joj da joj je bolje obrijati glavu, nego se nositi sa stresom zbog postupnog ispadanja kose.</p><p>- Bila sam uplašena, jer nisam poznavala nikoga s alopecijom i mislila sam da nitko ne razumije kako se osjećam - priznala je.</p><p>Kada je obrijala glavu, Jess se isprva nije mogla pogledati u ogledalo.</p><p>- Stalno sam nosila kape. Čak sam i preko perike nosila kapu, jer sam mislila da me svi gledaju i da svi prepoznaju periku. Kada sam bila na prvoj godini fakulteta, izbjegavala sam neka predavanja, a nakon predavanja sam odmah išla kući - ispričala je i dodala da je imala blisku skupinu prijatelja s kojima se družila. Oni su jedini znali za njeno stanje. </p><p>- Radila sam pola radnog vremena kao konobarica i plakala bih prije svake smjene, jer sam se brinula da će ljudi primijetiti periku. U početku sam nosila sintetičke perike, a kasnije sam prešla na one s pravom kosom. Uvijek bih nosila iste, kako ljudi ne bi posumnjali - otkrila je.</p><p>Njena obitelj joj je cijelo vrijeme bila najveća podrška. Kad je napunila 18 godina, Jess je bila potpuno ćelava i bez obrva koje je kasnije tetovirala. Međutim, s 19 godina ostala je i bez trepavica.</p><p>- To mi je bio najteži problem jer se s lažnim trepavicama nisam osjećala dobro - dodaje. Tek s 20 godina počela je polako prihvaćati svoju alopeciju i govoriti prijateljima o svom stanju.</p><p>- Kad sam prvi put skinula periku, jedna prijateljica je počela plakati. Nikada nije shvatila da imam periku. Svi su bili zaista simpatični, ali problem je bio u meni jer sam mislila da sam ružna ćelava i da izgledam poput vanzemaljca - ispričala je.</p><p>Za vrijeme karantene, Jess je dobila potrebno samopouzdanje i objavila svoju sliku bez perike na društvenim mrežama.</p><p>- Bila sam nervozna prije pritiska na ikonu učitaj, ali onda sam dobila lijepe komentare i ljudi su me podržavali. Nisam dobila ni jedan negativan komentar. Osjećala sam se snažnije - otkrila je Jess koja je nakon karantene počela izlaziti iz kuće bez perike.</p><p>- Ponekad se osjećam tako samouvjereno i nije me briga što ljudi misle, a ponekad samo želim pobjeći doma - priznala je i dodala da ljudi često misle da je bolesna.</p><p>Jess je bila oduševljena kada ju je udruga 'Alopecia UK' u kolovozu zamolila da postane njihovo zaštitno lice nakon što su je vidjeli na Instagramu.</p><p>Njezino novootkriveno samopouzdanje također ju je potaklo da eksperimentira s drugačijim izgledom. Sa svojom šminkericom Maisy Reiser glavu često boja prekrasnim bojama i ukrašava draguljima.</p><p>Jess se sada prijavila i za modela, kao dio kampanje 'Models of Diversity' koji žele angažirati inspirativnu osobu za projekt s modnom markom Missguided.</p><p>- Da nije bilo podrške koju sam dobila na društvenim mrežama, nikada ne bih imala hrabrosti za to - dodala je, a prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8784231/Woman-not-look-mirror-losing-hair-aged-17-bravely-forgoes-wigs.html">Daily Mail.</a></p>