Izložba 'legića': Lego entuzijasti iz cijele Europe stigli u Zagreb

Međunarodna LEGO izložba - Brickshow 2025. organizirao je naš Klub Kockice. Pogledajte spoj kreativnosti, mašte i obiteljske zabave, okupljajući LEGO entuzijaste i klubove iz cijele Europe
Izložba legića pretvorila je cijeli prostor u pravu LEGO galaksiju. Posjetitelji su mogli vidjeti impresivne makete gradova, vlakova, svemirskih letjelica i fantastičnih svjetova koje su članovi Kluba Kockice gradili mjesecima.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Najviše su pažnje privukle su gigantske konstrukcije iznad metra visine te detaljne diorame s tisućama sitnih kockica.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Na Brickshow 2025. u Family Mallu sudjelovali su i brojni međunarodni LEGO klubovi, pa su posjetitelji mogli uživo vidjeti stilove i tehnike gradnje iz Njemačke, Austrije, Poljske, Slovenije i drugih zemalja.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Posebno se istaknula zona za djecu, u kojoj su najmlađi mogli slagati vlastite kreacije te sudjelovati u mini natjecanjima.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Organizatori su pripremili i edukativne radionice o mehanizmima, robotici i naprednim tehnikama slaganja, što je posebno privuklo tinejdžere i odrasle fanove. Mnogi su posjetitelji rekli da je izložba pravo mjesto na kojem se brišu granice između igre i umjetnosti.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Izložba je bila i prilika za druženje, razmjenu kockica, kupnju rijetkih setova te upoznavanje autora najpopularnijih LEGO kreacija iz regije.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Cijeli događaj završio je dodjelom nagrada za najkreativnije radove, a organizatori najavljuju da će iduće godine izložba biti još veća i atraktivnija.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
