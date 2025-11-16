Obavijesti

Izložba 'legića': Lego entuzijasti iz cijele Europe stigli u Zagreb

Međunarodna LEGO izložba - Brickshow 2025. organizirao je naš Klub Kockice. Pogledajte spoj kreativnosti, mašte i obiteljske zabave, okupljajući LEGO entuzijaste i klubove iz cijele Europe
Zagreb: Međunarodna LEGO izložba “Brickshow 2025.” u Family Mallu
Izložba legića pretvorila je cijeli prostor u pravu LEGO galaksiju. Posjetitelji su mogli vidjeti impresivne makete gradova, vlakova, svemirskih letjelica i fantastičnih svjetova koje su članovi Kluba Kockice gradili mjesecima. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
