Stručnjaci se ne slažu oko utjecaja D vitamina na rizik od korone

Nemamo dovoljno dokaza da bismo manje razine D vitamina povezali s većim rizikom od infekcije korona virusom i težim simptomima, komentira dr. Dragan Soldo novo izraelsko istraživanje

<p>- Vitamin D jest važan za imunitet, no ideja da bi njegov manjak mogao biti povezan s većim rizikom za infekciju korona virusom ili sa težim simptomima u slučaju infekcije na vrlo je tankim nogama - komentira obiteljski liječnik dr. Dragan Soldo vijest koju su objavili izraelski znanstvenici.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: 30 minuta šetnje na dan jamči vitkost</p><p>Dr. Milana Frenkel-Morgenstern sa Sveučilišta Bar Ilan sa svojim timom i Leumit Health Services provela je veliko ispitivanje kako bi provjerili može li vitamin D biti koristan u borbi protiv korona virusa. </p><p>Tim je proučio 7807 dokumenata o Izraelcima koji su testirani na korona virus, provjeravajući razine D kod pacijenata i došao do zaključka da je prosječna razina vitamina D za osobe koje su bile negativne bila u međunarodno prihvaćenim granicama, dok su oni koji su imali koronu imali manjak D vitamina. </p><p>Općenito, razina vitamina D manja od 20 nanograma u mililitru krvi smatra se nedovoljnom. Oni koji nisu bili pozitivni na koronu imali su prosječan udio vitamina D od 21 nanograma po mililitru, dok su oni kod kojih je test bio pozitivan imali prosječnu razinu vitamina D od 19 nanograma po mililitru. Osobe koje su testirane tijekom hospitalizacije imale su i niži prosječni udio vitamina D od približno 17 nanograma po mililitru.</p><p>Znanstvenici su zaključili da je riječ o značajnoj razlici, a Frenkel-Morgenstern tvrdi da su ljudi koje je proučavala u dobi od 50 i više godina imali dvostruko veći rizik od toga da će biti hospitalizirani s Covid-19 ako imaju nisku razinu vitamina D, u usporedbi s osobama slične dobi s dobrom razinom tog vitamina. Kod osoba u dobi između 25 do 49 godina s niskom razinom vitamina D rizik je bio 1,45 puta veći, tvrdi se u članku koji donosi <a href="https://www.timesofisrael.com/vitamin-d-helps-the-body-fight-coronavirus-major-israeli-study-claims/">The Times of Israel.</a> </p><p>Pritom Frenkel-Morgenstern kaže kako ne misli da je vitamin D presudan za to da netko ne dobije korona virus, ali vjeruje da povećava sposobnost tijela da se bori protiv zaraze, pa smatra da je jako važno potaknuti ljude da rade na povećanju razine D vitamina u organizmu. </p><p>No, mnogi stručnjaci upozoravaju da su ova istraživanja ograničena, te da se zaključci ne mogu uzeti zdravo za gotovo. </p><p>Tako dr. Ella Sklan, voditeljica laboratorija molekularne virologije na Sveučilištu u Tel Avivu, koja nije povezana s ovim istraživanjem, kaže da bi ljudi to istraživanje trebali uzeti s rezervom. </p><p>- Slažem se s time. Naime, vitamin D jest važan za snažan imunitet, no mislim da nemamo dovoljno dokaza da se razina D vitamina u organizmu može povezati s rizikom od zaraze korona virusom, jer to može ovisiti i o nizu drugih faktora - kaže dr. Soldo. Dodaje kako problem nedostatka vitamina D danas ima većina građana u razvijenim zemljama, prvenstveno zato što ne borave dovoljno na svježem zraku, odnosno nisu dovoljno izloženi suncu, budući je to gotovo jedini način da organizam sintetizira taj vitamin. </p><p>- Nekada je to bio problem samo starijih ljudi, koji su manje izlazili van, danas je to problem cijele populacije - kaže. Svakako bi trebalo raditi na tome da se razina D vitamina u organizmu poveća - dakle, trebamo nastojati više boraviti na svježem zraku tijekom sunčanih dana - no zasad nema dovoljno dokaza da ćemo tako povećati razinu zaštite od korona virusa, zaključuje naš sugovornik. </p>