Izrazito samostalni: Ovi znakovi Zodijaka nikad ne traže pomoć

6. LAV Lav voli biti u centru pažnje i osjećati kontrolu nad situacijom. Iako su snažni i karizmatični, ponekad mogu prihvatiti pomoć ako im je ponuđena na način koji ne ugrožava njihov ponos. Traženje pomoći može biti izazov za njih, ali oni često uspijevaju pregovarati kako bi zadržali osjećaj moći. Lavovi vole biti lideri, ali ponekad i timski rad donosi bolje rezultate. Oni cijene samostalnost, ali nisu potpuno zatvoreni za pomoć. | Foto: Fotolia