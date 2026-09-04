Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
Veliki vodič PLUS+

Izvanškolske aktivnosti: Evo na koje sve djeca u Zagrebu mogu ići i koje su cijene

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 6 min
Izvanškolske aktivnosti: Evo na koje sve djeca u Zagrebu mogu ići i koje su cijene
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Od sporta, glume i robotike do šivanja i kreativnih radionica, ponuda za djecu je velika. No stručnjaci upozoravaju da ih ne treba preopteretiti - važno je ostaviti dovoljno vremena za školu, odmor i druženje

Admiral

Uz redovne školske aktivnosti, djecu je dobro upisati i na neke izvannastavne programe, u sklopu kojih će dobiti dodane vrijednosti i svladati neke dodatne vještine, te upoznati ih s različitim afinitetima u odnosu na one koje susreću u školi, kažu stručnjaci. Sve takve aktivnosti potiču razvoj kreativnosti, upornosti, samopouzdanja i socijalnih vještina, no pritom nije dobro opteretiti djecu s previše obaveza koje će teško usklađivati sa školom niti im oduzeti previše slobodnog vremena za igru i druženje s vršnjacima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Lista od najbezobraznijeg znaka Zodijaka, do najveće 'slatkice'
OD NJEŽNIH DO GRUBIH

Lista od najbezobraznijeg znaka Zodijaka, do najveće 'slatkice'

Astrolozi su napravili listu od najveće 'slatkice' do najbezobraznijeg znaka Zodijaka. To ne znači da su ti znakovi nužno bezobrazni, nego da imaju karakterne osobine koje ima daju potencijal za grubost ili nježnost
FOTO Stručnjaci otkrili koji skupi parfemi vrijede svakog centa
JESTE LI ISPROBALI?

FOTO Stručnjaci otkrili koji skupi parfemi vrijede svakog centa

Parfemi su više od običnog mirisa, oni su izraz osobnosti, raspoloženja i stila. Dobar parfem ima visoku cijenu, no podiže samopouzdanje, budi uspomene ili jednostavno uljepšava dan. Stručnjaci su odabrali najbolje
FOTO Brazilsku influencericu osuđuju zbog izgleda: 'Izbacuju me iz dućana jer sam preseksi'
VOLI PROVOCIRATI

FOTO Brazilsku influencericu osuđuju zbog izgleda: 'Izbacuju me iz dućana jer sam preseksi'

Iara Ferreira tvrdi da je izbačena iz supermarketa jer je bila 'prezgodna' i mislili su da će pred svima snimati provokativne sadržaje. Kaže da se često suočava s osudama zbog izgleda, iako se ponaša diskretno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026