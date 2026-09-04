Od sporta, glume i robotike do šivanja i kreativnih radionica, ponuda za djecu je velika. No stručnjaci upozoravaju da ih ne treba preopteretiti - važno je ostaviti dovoljno vremena za školu, odmor i druženje
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Izvanškolske aktivnosti: Evo na koje sve djeca u Zagrebu mogu ići i koje su cijene
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Uz redovne školske aktivnosti, djecu je dobro upisati i na neke izvannastavne programe, u sklopu kojih će dobiti dodane vrijednosti i svladati neke dodatne vještine, te upoznati ih s različitim afinitetima u odnosu na one koje susreću u školi, kažu stručnjaci. Sve takve aktivnosti potiču razvoj kreativnosti, upornosti, samopouzdanja i socijalnih vještina, no pritom nije dobro opteretiti djecu s previše obaveza koje će teško usklađivati sa školom niti im oduzeti previše slobodnog vremena za igru i druženje s vršnjacima.
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