'Ja radim sve, a on ništa. Već 18 godina ne spavamo zajedno'

Dragi Mevludine,

Udala sam se za čovjeka koji nikad nije pokazivao ljubav prema meni, a u braku smo 45 godina. Bila sam mlada i glupa. Imamo dva sina koji već imaju svoju djecu. Život me nije mazio, a u 24. godini sam dobila astmu. Život mi je pakao, on sad ne pije ni ne puši, no njegova psiha je oštećena, uvijek je samo on na prvome mjestu. Ne spava sa mnom 18 godina, ja sam u drugoj sobi, ali me preko dana maltretira. Ništa ne želi raditi u svojoj kući, samo rješava križaljke.

Čak i travu ja kosim. Kuham, cijepam drva, spremam, čistim, kopam vrt... Lakše mi je kad radim, no on onda izađe i cereka se. Imao je ljubavnih afera, čak i s bratovom ženom, a dotična gospođa je rekla da ga voli najviše na svijetu - ja sam to čula. Možda on i nju voli. Možda ga je začarala pa je zato takav. Molim vas da mi savjetujete nešto pametno ako možete. Hvala.

šifra: Baranjka

Odgovor:

Jako ste pozitivni i volite raditi, ali cijeli ste život žrtvovali zbog njega. Nije lako jer on je uvijek bio takav - tvrdoglav i egoističan te nezgodan i nekulturan, bez emocija. Zapravo vas je uvijek psihički zlostavljao. Sklon je avanturama, jako je loša osoba, naročito prema vama i djeci. Prema drugima je dobar. Tolike godine mu sve tolerirate, a on se nije ni potrudio promijeniti i nikad neće. Ovo ste trebali davno rješavati. Vaše zdravlje je narušeno, a on za to nema razumijevanja. Ovako divnu ženu on uništava. Trebate sjesti i razgraničiti stvari. Sinove i supruga okupite za stol i otvoreno mu recite da će se ili promijeniti ili vi sebe vidite bez njega. Samu, ali i mirniju nego sad. Imat ćete podršku djece i neće vam ništa nedostajati. Morate biti odlučniji i boriti se za sebe i svoje zdravlje. On je takav i ne osvrćite se jer vas često želi napraviti ljubomornom kako bi vam naškodio. Ništa ne uzimajte srcu. Vrijeme je da mislite na sebe i vjerujem da ćete donijeti ispravnu odluku. Magije tu nema. Sretno!

