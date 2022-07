'Uskoro idem na dvije operacije, hoće li mi nakon njih biti bolje?'

Dragi Mevludine,

zovem se Mirjana i rođena sam 10.5.1970. Bila sam na operaciji podizanja mjehura, ali pomaka nema i još mi smeta mrežica u preponama pa me kirurg želi opet operirati da mi je izvadi koliko ide, pa ponovno za dva mjeseca da stavi novu samo ispred mjehura. Zanima me zašto ne napravi sve u istom zahvatu i hoće li mi biti bolje poslije? Moj veliki problem je inkontinencija i imam osteoartritis na skoro svim zglobovima. Tablete protiv masnoće ne trošim iako mi je doktorica prepisala, ali pijem čaj od đumbira i uzimam omega-3 masne kiseline a od lijekova samo one protiv visokog tlaka. Molim vas savjet i mišljenje.

šifra: zabrinuta za zdravlje

Odgovor:

Vrlo ste pozitivni, otvoreni i iskreni. Vidim dosta težak život iza vas, ali sad je bolje. Što se tiče zdravlja, ovo se često dešava zbog slabog vezivnog tkiva. Mjehur je podignut i to je dobro. Dogodi se da malo mreža bude pomaknuta, ali vidim vađenje i ponovno stavljanje bolje i kvalitetnije mreže. Vidim da će to super proći, nema razloga za brigu. Malo kontrolirajte tlak, a poslije zahvata i stavljanje mrežice ne smijete ništa teško dizati i raditi barem osam mjeseci. Vaši daljnji aspekti su vrlo pozitivni te u iduće dvije godine vidim napredak na svim poljima. Dakle nema razloga za panikom. Sretno i javite se na moj broj za dva mjeseca.

Najčitaniji članci