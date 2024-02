'Ja sam najseksi vatrogaskinja na svijetu, zbog ljubomornih ljudi blokiraju me na internetu'

Anike Ekina je 39-godišnji model i vatrogaskinja u Schwarzenbeck Volunteer Fire Department, u blizini Hamburga. Ima oko 2 milijuna pratitelja na Instagramu i milijun pratitelja na Facebooku. No nedavno su joj blokirani svi računi na mrežama, nije joj jasno što se dogodilo.

- Uvijek smo se pridržavali svih standarda, ne možemo to objasniti. Meta, tvrtka koja posjeduje Instagram, nas je prije nekoliko mjeseci obavijestila da je s računom sve u redu - objasnila je. ​

No, rečeno im je i da puno ljudi prijavljuje račun, ali da to neće imati učinak.

- Moja je prva pretpostavka bila da bi to mogli biti neki zavidni ljudi koji prijavljuju moj račun, kako bi me maknuli s tržišta. Naime, to se dalo naslutiti i u razgovoru s Metom - izjavila je Anike.

Njezin sadržaj često prikazuje njezine slike u oskudnom donjem rublju.

- Otkako mi je račun blokiran, pojavili su se deseci lažnih računa s mojim ukradenim fotografijama - požalila se.

- Neki od tih računa pokušavaju dobiti novac od mojih obožavatelja tako što, na primjer, traže predujam za navodne chatove. To je kriminal, iznenađena sam i osjećam se kao da mi je ugrožena egzistencija - izjavila je.

- Instagram račun je moja najvažnija javna prezentacija. Već sam ih kontaktirala, no za sada bez rezultata - objasnila je.

Nikada nije objavila ništa što krši pravila, navodi.

- Nadam se da će se sve brzo razriješiti. Ako usporedite moj profil s drugima, potpuno smo bezopasni. Financijska šteta za mene je ogromna - izjavila je.

Prije pet godina počela je raditi kao vatrogaskinja.

Osim što radi u vatrogastvu i pomaže ljudima u nevolji, naučila je svirati i saksofon u glazbenoj školi Područne vatrogasne zajednice.

Tvrdi da joj je to pomoglo da poboljša govor jer je priznala da je nervozna i da ima govornu manu. Osim što svira, ujedno radi kao DJ-ica.

- Glazba mi pomaže. Osjećam se sigurnije - zaključila je, piše The Sun.