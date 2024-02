Što zapravo vole u krevetu? Škorpiona uzbuđuje svaki dodir, Lavicu će zadiviti status i ugled

OVAN

ON: Uzbuđuje ih kad se druga strana poigrava s njegovim strpljenjem, izmiče mu i pravi se nezainteresirana, kad ga osvaja i podčinjava. Ovoga kralja seksa i strasti uzbuđuje već sama pomisao na spolni akt. Izazovno se odjenite, tajanstvenim pogledom signalizirajte strast i sva će mu krv jurnuti u glavu. U duši je lovac pa ga uzbuđuje kad se partnerica poigrava s njegovim strpljenjem, izmiče mu i pravi se nezainteresirana, dok je on već sav izvan sebe od želje. Dozirajte mu svoje tijelo, ne dajte mu odmah i uzbuđen će vas zgrabiti u prvom haustoru.

ONA: Ovnica je pravi vulkan strasti. Drsko će vas gledati u oči i pozivati pogledom. Pristupite joj muževno i čvrsto jer voli biti zgrabljena i bačena na krevet. Mora osjetiti vašu snagu i u psihičkom i u tjelesnom smislu, no ne trpi grubost. Uzbudit će je vaša vatrenost pa prema njoj možete biti maksimalno strasni.

BIK

ON: Pripremite stol za dvoje, upalite svijeće i pozovite muškarca Bika na večeru. Uzbudit će ga sama atmosfera, miris ukusne hrane, plamen svijeća i, dakako, vi. Budite ženstveni i mazni, nahranite svoga gladnog ljubavnika dobrom večerom, a potom svojom ženstvenošću i senzualnošću. Kao pokošen pada na mirise, a njegovo čulo osjeta dovoljno je oštro da između vašeg parfema osjeti i miris vaše kože. Ispustite pokoji tihi grleni zvuk žene koja se raduje njegovim rukama i virtuoznom istraživanju vašega tijela. Uzbuđuje ga sve meko i udobno, pa krevet na kojemu vodite ljubav treba biti bogat jastucima i svilenim plahtama.

ONA: Kako biste uzbudili boginju ljubavi, Bikicu, budite strpljivi ljubavnik. Mazite je, dugo je pripremajte i uzbuđujte. Što joj dulje golicate maštu tajnovitim pogledom, više će vas željeti. Čaša crnog vina zagrijat će joj vrelu krv, a intiman, nježan i topao zagrljaj uz romantičnu muziku u njoj će sve više buditi vatru. S njom nikad ne štedite na cvijeću i sitnim poklonima, a možete joj pokloniti provokativno intimno rublje.

BLIZANCI

ON: Muškarcu Blizancu probudite znatiželju. Nemojte mu otvoreno reći kakvo intimno rublje nosite, samo recite da imate iznenađenje za njega. Uzbudit će ga već i sama pomisao da će morati, skidajući komad po komad vaše odjeće, to otkriti sam. Najviše ga uzbuđuje seks preko žice. Nazovite ga telefonom i pričajte o svojim željama. Budite otvoreni i priznajte kuda putuju vaše ruke po tijelu dok slušate njegov glas.

ONA: Koketnu Blizanku iznimno uzbuđuje zavođenje, ali ne bilo kakvo. Prije nego što uopće počnete s tjelesnim dodirima, morate je intelektualno uzbuditi. Ona voli igru riječi i umna nadmudrivanja, a kad se radi o erotskim pričicama, tu je majstor od zanata. I još nešto, uzbuđuje je pomisao na neplanirani, brzi seks s nogu.

RAK

ON: Možete biti pravi virtuoz u seksu, ali ako muškarac Rak osjeti da mu emocionalno ne pripadate, teško ćete ga moći uzbuditi. Pričajte mu kako i koliko ga volite, vodite ga u romantičnu šetnju, najbolje blizu vode, pričajte mu o zalazu sunca i svako malo istaknite da je vaš odnos sudbinski. Romantika ga uzbuđuje, kao i mirisi, ali najviše oni iz vaše kuhinje.

ONA: I njoj treba mnogo osjećajne potpore i potvrde da muškarac kojega voli pripada samo njoj. Račicu uzbuđuje pomisao da pored sebe ima partnera koji ljubi i voli samo njenu dušu, koji dira i grli samo njeno tijelo. Morate biti nježni, omogućiti joj potpuni intimni mir i sigurnost, beskrajno dugo je maziti jer se sporije zagrijava.

LAV

ON: Ponosnog Lava hranite pohvalama i divite mu se da je neodoljiv. Stvorite atmosferu u kojoj će se vaš strastveni Lav osjećati kao njegov animalni dvojnik lav - kralj džungle. Dopustite mu potpunu vlast nad vašim tijelom - uzbuđuje ga osjećaj dominacije. No prije toga priuštite mu božansku masažu cijeloga tijela - i on voli vašu inicijativu i sočne prijedloge. Svežite mu oči tako da ne zna otkud ćete početi. Nauljite mu kožu tijela i od vaše senzualne masaže prest će poput umiljatog mačka.

ONA: Lavicu zagrijavajte komplimentima i dobrim vinom, govorite joj da ljepšu i poželjniju ženu niste vidjeli. Ona se mora osjećati kraljicom na pijedestalu svih vaših želja, biti ispunjenje vaših snova. Tretirajte je kao božicu ljubavi, hranite je dokazima vaše potpune naklonosti, odanosti i vjernosti. I ne zaboravite da ona voli glamur. Uzbuđuju je vaš status i ugled, ali i duboki novčanik.

DJEVICA

ON: Svaka tipična muška Djevica teško doživljava pravo spolno uzbuđenje. Sve radi organizirano pa tako i “ono”. Uzbuditi ga možete ako mu priredite kakvu šok-terapiju. Isprovocirajte situaciju koju od vas ni u snu ne očekuje. Neka otkrije kako listate pornografski časopis dok rukama lutate po svom tijelu ili kad umoran dolazi kući, umjesto ručka mu još s vrata servirajte nešto puno bolje - sebe u kuhinjskoj pregači.

ONA: Nju morate naučiti kako da se opusti. Kad vodi ljubav, žena Djevica stalno razmišlja je li dovoljno privlačna i čista. Uzbuđuje ju vođenje ljubavi na oltaru čistoće - kupaonici. Odvedite je pod tuš i sapunajte tamo gdje je najosjetljivija. S njom vodite ljubav ujutro dok se još nije stigla počešljati i urediti, kako bi shvatila da vam je privlačna i onda kad nije savršeno dotjerana.

VAGA

ON: Šarmantnu mušku Vagu uzbudit ćete zavodljivim intimnim rubljem, mirisima i decentnom šminkom. Hodat će po trepavicama svaki put kad pored njega prođete u lelujavoj, prozirnoj spavaćici u kojoj nalikujete na anđela, ali ispod koje se nazire opasno zavodljivi crni korzet koji će istaknuti sve vaše ženske atribute. Uzbudit će ga vaša kombinacija nevinog anđela i pohotne grešnice.

ONA: Pod okriljem kraljice ljubavi Venere, putena žena Vaga voli da je se zavodi pa tu fazu udvaranja nastoji održavati u vezi što dulje. Čak i kad vas godinama voli i ljubi, uvijek je morate zavoditi kao na početku veze. Ta je igra skrivača snažno uzbuđuje, ona je dušom i tijelom zavodnica i koketa. No pazite, od vas očekuje lijepe manire.

ŠKORPION

ON: Pohotljiv dušom i tijelom, još ćete morati razmišljati kako da se od njega obranite! Škorpion će se praviti hladan, no prije nego što uopće napravite prvi potez, pročitat će sve vaše namjere. Gdje god ga taknete već je uzbuđen. Gutat će vas očima, skidati u mislima pa ćete i zakopčani do grla za njega uvijek biti goli. Samo mu prepustite inicijativu.

ONA: Škorpionka nije ništa manje strastvena. Ono što je može spolno uzbuditi su naboj i dramatičnost neke situacije. Ona je vrtlog strasti i ne treba je posebno stimulirati. Za nju ste otvorena knjiga i što je više bockate pričama o sočnom seksu od kojega se zemlja trese, sve više ste u “opasnosti” da skoči na vas i u jednom trenutku čak zamijenite uloge.

STRIJELAC

ON: Predložite mu seks u krajnje nemogućim situacijama. Zamislite ga kao pračovjeka koji svoju ženku vuče za kosu odvlačeći je u pećinu i s njom divlje opći. Možda će vam biti jasnije zašto ovoga muškarca može uzbuditi sve ono što je drugima nezamislivo. Recite mu želite da vas uzme usred bijela dana u najvećoj vrevi kada prijeti opasnost da budete viđeni. Bit će izvan sebe od uzbuđenja.

ONA: I žena Strijelac slična je mužjaku svoga znaka. Uzbuđuju je rizik i neizvjesnost, ona voli biti viđena na “djelu”, ali i biti dovoljno zaklonjena od direktnih pogleda. U trenutku kad se nagnula kroz prozor i promatra prolaznike, približite joj se s leđa. Stisnite se uz njenu pozadinu, čvrsto je držite za bokove i polagano pripremajte za ulazak kroz vrata njezina ljubavnog raja.

JARAC

ON: Pohotni muškarac Jarac može vam se činiti kao da je više usredotočen na postizanje vašega užitka, nego na svoj. Ovo je daleko od istine, on samo dobro kontrolira strasti. Kako bi se uzbudio, osigurajte mu miran, diskretan kutak. Ne pretjerujte sa šminkom - uzbudit ćete ga prirodni. Iza zatvorenih vrata spavaće sobe pretvara se u pravog vampira strasti.

ONA: Tipična žena Jarac želi biti rob svojih strasti i nagona, ali je razum u tome sprečava. Vrlo teško se opušta, kontrolira svoj libido i srami svojih erotskih maštarija. Ohrabrite je i otvorenim pristupom u seksu pokušajte razbiti njezin oklop suzdržanosti. Ogledala na stropu spavaće sobe, pokrenut će adrenalin koji će joj divljati po žilama.

VODENJAK

ON: Muškarca Vodenjaka ćete spolno uzbuditi originalnim prijedlozima nečega što u seksu možda još nije probao. Voli neobične situacije i okolnosti u kojima bi netko drugi radio sve ostalo - samo ne vodio ljubav. Pričajte mu kako s njim zamišljate seks u svlačionici neke robne kuće ili na plaži gdje ima ljudi. Ne znači da će pristati baš na takav seks, ali će ga već i takvi virtualni prijedlozi uzbuditi.

ONA: Vodenjačica voli neobične načine primanja ljubavnih poruka. Hirovita i provokativna, može djelovati kao da je operirana od romantike. Varate se jer pojam romantike za nju ima sasvim drukčije značenje. Umjesto ljubavnih poruka, pošaljite joj prizor pikantnih erotskih scena i ugodno je iznenadite.

RIBE

ON: Preuzmite inicijativu u seksu jer ovaj muškarac voli žensku snagu. Poznati su mu svi ženski trikovi, znat će kakvu igru igrate, ali će u njoj uživati. Prihvatit će bilo kakvu situaciju, bitno je da ste vi u njoj glavna glumica. Pogledom najveće kurtizane zavucite mu se pod plahte odjevena samo u kućnu pregaču, a on će vas obasipati slapom ljubavi i strasti.

ONA: Gdje i kako god da je uzmete, žena Riba neće vam znati reći ne. Priredite joj toplu atmosferu, mazite je i masirajte gdje stignete te će sva biti meka i podatna, predana u ruke ekstaze i ljubavne nirvane. Uzbuđuje je maštoviti ljubavnik koji će joj u jednom trenutku recitirati poeziju, a u drugom trgati odjeću - no i to morate činiti umjetnički i sa stilom.

