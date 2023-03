Ja sam seksi baka i volim se buditi uz mlade 'zločeste' dečke

Seksi baku (48) stalno prozivaju jer je ponosna 'puma' koja izlazi s mladim momcima koji žele biti njezini 'mladunci'. Otkrila je da hrpe mlađih muškaraca očajnički žele biti s njom.

TarI iz SAD-a se nadaju mnogi mladi dečki, i zapravo, čini se da njoj to nimalo ne smeta.

48-godišnja baka priznaje da voli da njezini muškarci imaju najviše 28 godina, iako povremeno ode i na spojeve s momcima svojih godina, ali se najviše voli probuditi uz mlađe 'zločeste' tipove.

Puma, odnosno starija žena koja zavodi mlađe muškarce, redovito objavljuje na društvenim mrežama videa na kojima je u uskim izdanjima, a u jednom od njih priznaje i da nema namjeru biti u vezi s nekim bližim svojim godinama.

Rekla je kako još dugo ne namjerava izaći s nekim svojih godina.

- Mislim da će to proći dugo, dugo do toga. Ako me želite zaustaviti, morate me ubiti - dodala je. Ne čudi što njezina zavidna figura i zadivljujući izgled prikupljaju značajnu bazu obožavatelja jer se može pohvaliti s blizu 845 tisuća pratitelja.

Među tisućama obožavatelja ima i onih koji očajnički žele postati njezini 'mladunci'.

- Javljam se dobrovoljno kao mladunče - pišu joj.

- Oh, kladim se da je nekoliko stotina nas u redu - komentiraju.

Mnoge starije žene na internetu danas se ponosno deklariraju kao 'pume', trend koji se bavi zabludama o ženskom stilu i seksualnosti kako stare.

