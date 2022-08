'Ja sam zadarski Geppetto. Od djetinjstva izrađujem igračke'

Htio sam biti stolar, točno se vidi da je to tako trebalo biti, ali sam završio kao postolar. To je bila moja karijera, godinama, no drvo je bila moja ljubav i to je tako ostalo otkad sam bio sedmogodišnji dječak, govori barber Vlado Šimićev (85), vremešni Puntamičanin, umirovljenik iz zapadnog dijela Zadra dok lagano rezbari u svojoj radionici.