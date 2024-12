Jaja su najzdravija i najfinija ako ih pripremate na ovaj način

Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje, no uzmemo li u obzir da ih ponekad jedemo i za ručak, odnosno da se stavljaju u niz jela koja inače često konzumiramo, mora li to dovesti do povišenog kolesterola u krvi? Ovisi kako ih pripremate, tvrde znanstvenici koji su proveli istraživanje i objavili rezultate u The Journal of Nutrition.

Oni tvrde da će jaja najbolje sačuvati svoju hranljivu vrijednost ako ih konzumiramo kuhana, točnije – poširana. Osim što se kuhanjem uništava salmonela, bakterija koja se može 'useliti' u jaje i izazvati vrlo neugodne probavne probleme, njime se, kažu, podiže razina proteina u jajima za čak 40 posto, što povećava osjećaj sitosti.

Najbolje ih je pripremati tako da ubacite bjelanjak i žumanjak u vruću, ali ne i kipuću vodu, te da ih kuhate do 3 minute. Vodu nipošto nemojte soliti, jer će to dovesti do razvodnjavanja bjelanjka.

S druge strane, ako ih pripremate kao jaje na oko, ili u obliku, to podrazumijeva vrlo visoke temperature i količine ulja ili masti. Takvom pripremom smanjuje se razina vitamina i antioksidanasa koje jaje sadržava, a ujedno se aktivira kolesterol. Tako konzumacija pečenih jaja ili kajgane povećava rizik od srčanih oboljenja.

Također, jaja su dobar izvor biotina, koji je važan hranjivi sastojak koji se koristi u metabolizmu masti i šećera. Poznat je i kao vitamin B7 ili vitamin H.

Jedno istraživanje otkrilo je da bi naš organizam mogao iskoristiti čak 91 posto proteina u kuhanim ili poširanim jajima, u usporedbi sa samo 51 posto ako ih konzumiramo sirova, što se nekad pripremalo sa šećerom i davalo rekonvalescentima ili djeci koja su se slabije razvijala.

Pretpostavlja se da je uzrok tome činjenica da toplina dovodi do strukturnih promjena u proteinima jaja – oni stvaraju nove veze s ostalim proteinima oko sebe, što tijelo lakše iskorištava.

Dakle, kraće i manje vrele metode kuhanja doprinose tome da se zadrži većina hranjivih sastojaka u jajima.