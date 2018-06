Jaja u hladnjak idu na najnižu policu, u vratima se brže kvare

Namirnice nakon kupovine treba što prije staviti u hladnjak, no imajte na umu da se i tamo mogu pokvariti i izazvati trovanje. Torbe s hranom nemojte ostavljati dugo izvan hladnjaka jer visoke temperature pogoduju razmnožavanju bakterija i mogu dovesti do toga da brzo počne proces truljenja. Voće i povrće trebalo bi biti u hladnjaku najdulje u roku od dva sata, a meso u sat vremena. Vodite računa o tome da ambalaža nije oštećena te da nema znakova oštećenja na namirnicama, jer se na takva mjesta bakterije najlakše zavlače.

- Najveći rizik za nakupljanje bakterija u hladnjaku odnosi se na svježe meso, pogotovo mljeveno, upozorava nutricionistica Sandra Marić Bulat. Prije nego ga pohranite u hladnjak, uvjerite se da je dobro umotano te da papir nije krvav. Dobro ga je staviti na tanjur, kako sukrvica ne bi procurila na druge namirnice. Pohranite ga na najnižoj polici jer je to najhladniji dio hladnjaka, ističe sugovornica.

- To se odnosi i na svježu ribu, kao i jaja. Iako većina hladnjaka ima police za jaja u vratima, ona koja će stajati dulje radije pohranite u kartonsku kutiju i na donju policu hladnjaka, upozorava nutricionistica. Meso, paštete i proizvode iz konzerve također treba držati na donjem dijelu, no hranu ne ostavljajte u otvorenoj konzervi dulje od nekoliko sati. Bolje je prebaciti sadržaj u staklenu kutijicu s poklopcem koji se da zatvoriti.

- I svježi sir ili vrhnje lako mogu privući bakterije, pa je važno da su pohranjeni u dobro zatvorenim, staklenim ili plastičnim posudicama, dodaje sugovornica. Lisnato povrće kao što je zelena salata pak mora biti u vlažnom okruženju da bi zadržalo svježinu. Držite je u plastičnoj vrećici, koja treba biti zatvorena kako voda ne bi curila po drugim namirnicama. Vlaga ubrzava proces truljenja, odnosno skraćuje trajnost. Zato udaljite drugo povrće od zelene salate, najbolje u posebnu ladicu koja je baš za to namijenjena, kako ne bi pokupilo vlagu te povremeno pregledajte namirnice u hladnjaku. To se posebno odnosi na rajčice, mrkvu, celer, brokulu i slične vrste povrća kod kojih vlaga brzo izaziva truljenje, pa ih odmah izvadite i iskoristite zdravi dio.

Voće i povrće ne bi smjelo biti premekano jer se na takvim komadima brzo razvija proces truljenja. Ako nije pakirano, prije pohrane u hladnjaku operite ga pod vodom i dobro osušite papirnatim ručnikom.

- Važno je osušiti namirnice prije pohrane, jer vlaga pogoduje razmnožavanju bakterija, ističe Marić Bulat. Jedino bobičasto voće ne treba prati prije stavljanja u hladnjak, već prije jela, no pohranite ga u zatvorenom spremniku jer brzo truli u vlažnom prostoru.

Maline mogu stajati tri dana

VOĆE Breskve u hladnjaku mogu trajati tri do pet dana, grožđe i do sedam dana, borovnice tjedan do dva, a jabuke i tri tjedna. Ono mekše (maline i jagode) iskoristite u dva do tri dana.

Foto: 123RF

Salatu čuvajte do četiri dana

POVRĆE Ono koje zahtijeva vlagu, kao što je zelena salata, u hladnjaku može trajati tri do četiri dana. Kelj, brokula, prokulica, špinat i slično mogu trajati tri do pet dana, rajčica do sedam, celer tjedan do dva, mrkva dva do tri tjedna.

Skladištenje namirnica

SVAKI TJEDAN PREGLEDAJTE Jednom tjedno obavezno pregledajte sadržaj hladnjaka i izbacite namirnice koje su se počele kvariti te dezinficirajte police i površinu hladnjaka.

NAREZANU HRANU U KUTIJICE Narezanu salamu i sir, ili komade koje sami režete, obavezno pohranite u plastične kutijice koje se mogu hermetički zatvoriti, jer zamotani u papir mogu povući vlagu i tako privući bakterije, upozorava Sandra Marić Bulat.

Foto: 123RF

ODVAJAJTE VOĆE I POVRĆE U istu vrećicu nemojte stavljati više različitog voća i povrća,a neke vrste ne biste smjeli stavljati ni jednu pored druge. Jabuke, šljive i rajčice sadrže etilen, koji ubrzava dozrijevanje lisnatog povrća, mrkve ili brokule, pa i banana. Zato pohranite svaku vrstu voća ili povrća posebno, u plastičnoj vrećici ili kutiji.

PRIPREMLJENU HRANU OHLADITE Ako ste spravili više hrane i želite ju pohraniti u hladnjaku za sutradan, vodite računa da se hrana dobro ohladi, ali i da izvan hladnjaka ne stoji dulje od sat vremena nakon kuhanja. Kuhanu hranu pohranite u dobro zatvorenoj kutijici, nemojte je vaditi puno prije jela i tad je obavezno dobro zagrijte.

TOP 5: KOLIKO HRANA MOŽE STAJATI U HLADNJAKU

1. MESO

Foto: 123RF

Svježe meso može stajati u hladnjaku dva do tri dana. Govedina, svinjetina i teletina mogu trajati i dan dulje, no piletinu je bolje potrošiti u dva dana. Svježe mljeveno meso ne bi smjelo stajati dulje od 24 sata.

2. JUHE I VARIVA

Foto: 123RF

Juhe i variva dobro zatvorene, možete čuvati u hladnjaku do tri dana. Kuhano, pečeno ili pohano meso, ako je hermetički zatvoreno, možete čuvati u hladnjaku dva do tri dana.

3. JAJA

Foto: 123RF

Jaja mogu stajati tri do pet tjedana. Ako imate jaje za koje niste sigurni koliko stoji i je li u redu, stavite ga u čašu hladne vode. Svježe jaje potonut će na dno, ono staro plutati na površini čaše.

4. MLIJEKO I SIR

Foto: 123RF

Dugotrajno (pasterizirano) mlijeko, otvoreno može stajati u hladnjaku otprilike tri dana. Tvrdi sirevi trajat će tjedan do dva, s tim da treba paziti da su u papiru ili zatvorenom spremniku.

5. NARESCI

Foto: 123RF

Otvoreni naresci u hladnjaku mogu stajati tri do pet dana, dok suhe kobasice mogu i do mjesec dana. Školjke potrošite u roku od nekoliko sati, svježu ribu u dan ili dva, dok pečenu ili kuhanu možete čuvati do dva dana.