Dragi Mevludine,

jako sam bolestan i budući da se radi o karcinomu pomoć sam potražio i kod određenih ljudi koji se ne bave medicinom. Zanima me imam li uroka na sebi i jesam li zbog njih ovako bolestan. Što će se dalje događati, hoće li mi se stanje popraviti? Hvala vam na odgovorima i savjetima.



šifra: ozdravljenje

ODGOVOR:

Dragi gospodine, vi imate karcinom pluća u početnoj fazi i vidim da uzimate terapiju koju su vam dali liječnici. Bit će vam bolje ako tako nastavite. Nažalost, ljudi ne bi trebali vjerovati šarlatanima koji su svuda oko nas. Karcinom je bolest i ne dolazi od uroka, niti na vama postoje kakvi uroci. To su budalaštine koje ste skupo platili. Ti koji su vas u to uvjerili zapravo ništa ne znaju, nego lupaju gluposti, a vi ste naivni nasjeli na njih. U idućim brojevima Astrala ću opširnije progovoriti o toj temi jer mi se u zadnje vrijeme mnogi javljaju sa sličnim problemima. U vašoj situaciji je najbitnije da vi do kraja završite s terapijom koju ste i započeli. Vidim da ćete biti pod kontrolom i već do siječnja iduće godine se osjećati nešto bolje. Ne vidim vam nikakvu opasnost po život. Nazovite me kad pročitate odgovor. Sretno.