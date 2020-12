'Sama sam i želim dati imovinu onima koji će brinuti o meni'

Željela bih u životu imati dobre ljude koji bi preuzeli na sebe brigu o imovini, ali i o meni, kad to bude zatrebalo. Spremna sam sve ostaviti drugima

<h2>Dragi Mevludine,</h2><p>nakon muževe smrti ostala sam sama. Nemam više interesa za nikakvu ljubav, no željela bih u životu imati dobre ljude koji bi preuzeli na sebe brigu o imovini, ali i o meni, kad to bude zatrebalo. Spremna sam sve ostaviti drugima. Zanima me i hoću li uspjeti riješiti obiteljsku mirovinu, koja je zapravo njemačka. Ni zdravlje mi nije najbolje, muči me spora koncentracija, često mi mozak zablokira i sporo reagiram na pitanja. Unaprijed vam zahvaljujem na odgovoru i želim vam puno zdravlja.</p><p><strong>šifra: jabuka</strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Za oko dvije godine možete očekivati mirovinu i bit ćete zadovoljni s njom. Zdravlje vas muči, moguće su i vrtoglavice te nesvjestice, imate problema s vratnim dijelom kralježnice te visokim tlakom. Uzmite nešto u apoteci za koncentraciju, a pijete i čaj od koprive svaku večer tijekom mjesec dana, a poslije po potrebi. Nastojte se što više šetati i uživati u prirodi, nemojte klonuti i povlačiti se u sebe. Već u idućih nekoliko mjeseci vas očekuje poboljšanje, osjećate ćete se mnogo bolje, a iduća godina će vam biti uspješnija od ove. Riješit ćete prepreke koje vam stoje na putu, no budite strpljivi i opušteni.</p>