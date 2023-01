'Jako sam razočarana, sumnjam da me prevario, što ću sada?'

Molim vas da mi odgovorite je li me prevario i što će biti dalje? Hoće li doći do rastave kod mene i njega? Molim vas za pomoć i savjet jer ne znam što mi je činiti, potpuno sam razočarana, a moram dalje.

Hvala.

šifra: nesretni Ovan

Odgovor:

Draga gospođo, vidim da ste po prirodi dosta smirena osoba. Tolerantni ste i za svakog ste uvijek imali lijepu i finu riječ. No život vas nimalo nije mazio, uvijek ste vodili borbu, kako s vašom obitelji u kojoj ste rođeni, tako sad i u svojoj. Nažalost, svi vas oduvijek iskorištavaju i nameću vam svoje poglede na svijet i život. A vi to godinama tolerirate. Zato vam sad i jest kako jest, i zato vam se ovo događa. Niste naučili kako postaviti granice i sebe zaštititi. Vidim da ste sa suprugom u vrlo napetoj situaciji. No to nije ni od danas ni od jučer, to je oduvijek. On je uvijek radio što je i kako je htio.

Jako je nesiguran i nestabilan, ali što je najgore i sklon avanturama. Sad se vidi da ima pored sebe osobu koja ga zloupotrebljava, pa i čini još nestabilnijim. Vidim ovdje čisti interes, ne vidim ljubav. No on to ne primjećuje i čak bi bio u stanju da vas napusti i zauvijek ode od vas. No shvatit će da je pogriješio i da ga je ta osoba samo koristila u svim segmentima te vidim da će uskoro doći do svađe. Neće biti zajedno, a onda će tražiti načina kako s vama izgladiti situaciju. A vidim i da ste vi spremni na tako nešto, odnosno da mu oprostite.

No, nažalost, on će ponoviti isti scenarij ako mu se opet ukaže prilika. Jednostavno je takav. A i vi biste mu opet oprostili. No vi zapravo trebate odlučiti želite li takvog muškarca u svojem životu ili vam se bolje razići. Ono što ja vidim je da se on neće promijeniti. Vi biste trebali malo više voditi računa o sebi, a onda i o svojem zdravlju. Podižite imunitet, pripazite na bolove u kostima, više šećite, krenite na masažu. Vidim poboljšanje u obitelji do polovice iduće godine. On će se malo primiriti, no vi sebe sad malo gledajte i razmišljajte da vama malo bude dobro.

Sretno!

