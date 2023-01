'Nikako da prodam stan. Polako postajem očajan i gubim nadu'

Dragi Mevludine,

Odlučio sam vam se javiti jer imam dugotrajan problem koji mi stvara jake frustracije. Nikako da prodam stan u kojem živim od 1995. Stan je veličine 40 m2 i nalazi se u zgradi na 4 katu bez lifta, ali na izuzetno atraktivnoj lokaciji u Zagrebu. Imam ga namjeru prodati isključivo jer mi je dosadila sama nekretnina. Zgrada u kojoj se nalazi stan ima zelenu naljepnicu. Moj je plan prodati ovu nekretninu i kupiti noviju od 50 ili 60 m2, ali negdje na rubnim dijelovima grada. Čitava ta priča traje zbilja predugo tako da sam počeo gubiti nadu. Zadnji puta sam imao ozbiljnu mušteriju 2020. Neki puta imam osjećaj kao da sam 'proklet' što se tiče same prodaje stana i kupnje novijeg. Stoga vas lijepo molim da mi odgovorite postoje li ikakve šanse da ja to sve realiziram ili mi je suđeno da dočekam 'duboku' starost u svojem stanu? Ili da ga uopće ne prodam nego ga počnem iznajmljivati?

šifra: uskoro beznadežan

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Gospodine vidim da ste ambiciozni, energični, poprilično stabilni, iskreni i temeljiti, no vama uvijek u životu dobro sve ide, a onda se pojave nepremostive prepreke. I sve najednom stane. Vidim i da su vas drugi koristili, mnogo toga ste imali, ali i mnogo toga izgubili. No u stabilnoj ste situaciji što se tiče nekretnine. Možda ćete samo mrvicu trebati spustiti cijenu, no stan ćete uspjeti prodati. Vidim i kupovinu nove nekretnine do kraja iduće godine. No pripazite jer cijene nekretnina u Zagrebu su otišle u nebo, i stoga je mnogo lakše prodati nego kupiti. Imajte to na umu. No vidim popriličnu stabilizaciju i da ćete biti donekle zadovoljni. Novi planovi i projekti koje ste si zacrtali će se početi realizirati od iduće godine. Također vidim da ćete biti uspješni u još jednom poslu i da će vam financijski krenuti nabolje već krajem ove godine. Vaši aspekti su izuzetno povoljni, posebno ožujak i svibanj iduće godine, no to ne znači da biste trebali biti nerazumni. Pamet u glavu. U iduće dvije godine vidim vam napredak u ljubavi, poslu i financijama. Zdravlje je također dobro. Dakle nema nikakvog razloga za pretjeranu brigu. Kreće vam nabolje. Sretno.

