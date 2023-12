Jako sam zabrinuta za unuka: Postao je drzak, ne znamo kako mu pomoći i postupati s njim

Dragi Mevludine,

jako sam zabrinuta za unuka. Ima 13 godina, jako je miran i šutljiv, a kad ga se nešto pita, postaje drzak. U školi je dosta popustio. Ne znam kako mu pomoći. Naša kći, a njegova majka, je zabrinuta, ne znamo kako dalje, pa vas molim da mi date neki savjet. Svima pomažete, pa vjerujem da ćete i nama. Hvala unaprijed na odgovoru.

šifra: zabrinuta baka

Odgovor:

Gospođo, vaš unuk je odmalena jako osjetljiv, ljut, nervozan i napet. To što je popustio u školi može se reći da je rani pubertet. Iako, on sve hoće po svome, nažalost, ovdje su u pitanju nezadovoljstvo i pomalo bezobrazluk, ali sve ima svoje granice. S njim trebaju razgovarati majka i otac te ga odvesti dječjem psihologu na razgovor. Netko mora malo imati autoriteta nad njim, ali ništa grubo, sve polako i s oprezom jer je postao malo preosjetljiv. Treba mu nešto što će ga dodatno motivirati i podignuti mu samopouzdanje i volju. Ne vidim, hvala bogu, nikakvo oboljenje. Malo ga vodite i u crkvu, no vidim ovdje jednu borbu iz koje ćete svi izaći gotovo neokrznuti. On će biti dobro, završit će srednju školu. Vidim mu dobar posao u budućnosti, brak i obitelj. Sretno.