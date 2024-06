Jakov Drobnjak: Sve o sportu saznajem na portalu 24sata

Kao student novinarstva jako mi je važno da budem informiran, jer i na fakultetu komentiramo dnevne događaje, zato sam se odlučio za godišnju digitalnu pretplatu 24sata Oranž, a usput dobio sam i brojne pogodnosti, govori nam Jakov Drobnjak, student iz Zagreba.

Pokretanje videa... 00:49 oranž tutorial | Video: 24sata.hr

Sve najnovije informacije, kako iz svijeta politike, crne kronike tako i iz svijeta sporta dobiva na portalu 24sata koji redovito posjećuje.

- Uz studentske obveze imam jako malo slobodnog vremena, a danas je jako važno biti informiran i znati što se događa u tvojoj okolini. Moji prijatelji, kao i ja, prate dnevne događaj pa često u pauzi od predavanja komentiramo kako tekstove novinara 24sata, tako i kolumnista - govori nam Jakov. Za godišnju pretplatu na 24sata, čuo je od svojih prijatelja koji kažu da su sportske teme na 24sata izuzetno zanimljive.

- Vaši novinari svakog dana donose različite teme u različitim rubrikama. Sviđaju mi se i vaši kolumnisti koji komentiraju dnevne događaje, a preko kojih također dolazim do informacija i stvaram nekakvo svoje mišljenje o svemu - kaže.

Brojne pogodnosti koje s dobivaju uz godišnju pretplatu također se sviđaju Jakovu.

- Sviđaju mi se kuponi koji se dobiju uz godišnju pretplatu. Posebno su mi zanimljivi ovi u Lidlu, gdje si mogu uzeti svježe namirnice. Uz to, zanimljiva mi je i pogodnost na Woltu, kojeg redovno koristim - kaže Jakov.

