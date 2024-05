'Kod mene se zna! Kava ujutro, 24sata, PLUS članci i kuponi'

Studiram znanost o moru u Puli, a portal 24sata zaista nudi pregršt zanimljivih tema iz mog područja. Volim surfati portalom gdje uvijek pronađem neku zanimljivu temu koja me privuče da ju čitam do zadnje riječi, kaže nam studentica Vida Kelić.

Digitalna je pretplatnica na 24sata i članica kluba Oranž.

- Sad ću, uz godišnju digitalnu pretplatu Oranž za samo 17 eura, sve teme čitati neometano. Oni 'zaključani' tekstovi posebno me zanimaju i konačno ću moći pročitati sve do posljednjeg slova. Inače, ujutro uz prvu kavu surfam portalom, a sad ću uz pretplatu to činiti i češće - kaže ova studentica.

Posebno je oduševljena zbog pogodnosti koje pretplata na Oranž nudi, a to su uštede za shopping, jelo...

- Studenti cijene svaki cent i sve nam je važno. A uz godišnju digitalnu pretplatu uštedjet ću poprilično. Zaista se isplati. Raznorazni popusti me oduševljavaju - priznala je Vida.

Kazala je da 24sata portal dnevno izbacuje jako puno članaka, pa kada se vraća kući vikendom imat će što raditi u autobusu.

- Volim biti informirana o svemu, a na listi prioriteta su mi i sportske teme, kao i neke zanimljive priče iz svakodnevnog života ljudi. Portal 24sata nudi sve to, a uz ovu pretplatu pročitat ću teme do kraja. Ne samo prvih par rečenica zbog 'zaključavanja'. Drago mi je da sam se konačno odlučila na ovaj korak. A posebno jer imam pogodnosti i u Cinestaru, a obožavam ići u kino - rekla je na kraju.

