James Watson i Francis Crick objavili: Znamo 'tajnu života'!

Na današnji dan 1953. godine, James Watson i Francis Crick, u Cavendish laboratoriju Sveučilišta u Cambridgeu, prvi put su javno obznanili da su otkrili strukturu dvostruke spirale (heliksa) DNK. Otkriće se smatra jednim od najvažnijih u povijesti znanosti, jer je objasnilo kako se genetska informacija pohranjuje i prenosi u živim organizmima. Spomenuti dvojac dobio je za njega Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1962. godine.

