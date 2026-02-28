DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Otkriće se smatra jednim od najvažnijih u povijesti znanosti, jer je objasnilo kako se genetska informacija pohranjuje i prenosi u živim organizmima
James Watson i Francis Crick objavili: Znamo 'tajnu života'!
Na današnji dan 1953. godine, James Watson i Francis Crick, u Cavendish laboratoriju Sveučilišta u Cambridgeu, prvi put su javno obznanili da su otkrili strukturu dvostruke spirale (heliksa) DNK. Otkriće se smatra jednim od najvažnijih u povijesti znanosti, jer je objasnilo kako se genetska informacija pohranjuje i prenosi u živim organizmima. Spomenuti dvojac dobio je za njega Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1962. godine.
