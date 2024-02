Janica je osvojila prvu medalju na Zimskim olimpijskim igrama

Naša proslavljena skijašica Janica Kostelić oduševila je naciju 14. veljače 2002. godine kad je na Zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake Cityju osvojila prvo zlato. Tad je osvojila tri zlata i srebro. Ukupno je na olimpijskim igrama osvojila šest medalja, od čega su četiri bile zlatne.

Foto: DPA/DPA

Tijekom treće ekspedicije na Pacifik, 14. veljače 1779., nakon što je Englezima ukraden jedan čamac, James Cook želio je uzeti havajskoga kralja za taoca pa je došlo do sukoba. Udaren je u glavu, a zatim izboden do smrti na jednoj havajskoj plaži. Njegova se posada teškom mukom domogla njegovih posmrtnih ostataka, a more mu je posljednje počivalište.

Foto: Wikipedia

Dana 14. veljače 1876. Alexander Graham Bell i Elisha Gray podnijeli su zahtjev Uredu za patente SAD-a za telefon. Dali su ga Bellu objasnivši da su njegovi dokumenti stigli dva sata prije Grayevih. Gray je tužio Bella tvrdeći da mu je ukrao ideju, ali izgubio je na sudu.

