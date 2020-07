Japanski recept za sreću: Ključ je u prihvaćanju, ne mijenjanju

Jednom kada prihvatite ono što vas okružuje, imat ćete prostora da mirno promatrate i primijetite da ste samo dio društva. Kao rezultat toga, lakše ćete razumjeti druga stajališta, kaže Scott Haas

<p>'Kako postati sretan?' pitanje je koje se često postavlja u današnjem svijetu, a psiholozi iz mnogih zemalja pokušavaju dati odgovor na ovo pitanje. Primjerice, 2,8 milijuna ljudi upisalo je popularni internetski tečaj Sveučilišta Yale 'Znanost o dobrobiti' koji je osmišljen kako bi polaznici našli put prema drugačijem, sretnijem pogledu na život, piše <a href="https://www.forbes.com/sites/akikokatayama/2020/07/12/ukeireru-this-japanese-mindset-may-be-key-to-your-happiness/#56eaee677676" target="_blank">Forbes. </a></p><p>Klinički psiholog <strong>Scott Haas</strong> otkrio je osvježavajuć, jednostavan i učinkovit način postizanja sreće kroz svoje iskustvo s japanskom kulturom tijekom godina. Haas je počeo posjećivati ​​Japan 2003. godine, a sada tamo odlazi do četiri puta godišnje. </p><p>- Ne trebate biti Japanci da biste to prakticirali - kaže. </p><p>Ideju je predstavio u svojoj novoj knjizi 'Why Be Happy?: The Japanese Way of Acceptance'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za sreću: Slušajte omiljenu glazbu </p><p>On njeguje koncept 'Ukeireru', što u prijevodu znači prihvaćanje, a ključno je za sreću. </p><p>- Ukeireru znači mnogo više od prihvaćanja samog sebe. To znači prihvaćanje naših odnosa unutar obitelji, na poslu i u zajednici. To znači prihvaćanje drugih - kaže. </p><p>Živjeti u zapadnoj kulturi u kojoj se slavi individualizam teško se bezuvjetno prihvaća nešto izvan samog sebe. S druge strane 'Ukeireru' ne znači podčinjenost ili popuštanje. </p><p>- Jednom kada prihvatite ono što vas okružuje, imat ćete prostora da mirno promatrate i primijetite da ste samo dio društva. Kao rezultat toga, lakše ćete razumjeti druga stajališta. Manje će vas uznemiravati neki događaji ili ljudi pa ćete samim time biti manje izloženi stresu - kaže. </p><p>Haas daje tišinu kao primjer. U poglavlju Tišina opisuje kako se u Japanu vrlo često komunikacija odvija u tišini te se u njoj ponekad može reći više od riječi.</p><p>- Pomaže u izgradnji povjerenja, u izražavanju poštovanja te se uči kroz slušanje i promatranje. Ako ste zauzeti razgovorom i dijeljenjem svojih mišljenja, ne možete 'prihvatiti' neke stvari - savjetuje autor. </p><p>Iako Japan ima drugačiju društvenu strukturu u kojoj je grupa u središtu, a ne čovjek kao individualno biće, ovu praksu je malo teže provesti u djelo u našim svjetovima. </p><p>Knjiga ne sugerira da postanete orijentirani na grupe. Umjesto toga, nudi vam da postanete svjesni univerzalne istine da ste samo dio mnogih različitih grupa kojima pripadate. I na kraju dana, niste sami. </p><p>- Tko smo i što možemo postati definirano je u odnosima s drugima - tvrdi Haas.</p>