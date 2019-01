Jarce čeka ljubavna kriza, Rak je na prekretnici, a Lav ljubi...

Iduća godina mnogima bi mogla donijeti rješenje nekih problema i kriza s kojima su se suočavali tijekom 2018.-e godine. Jupiter u Strijelcu budi optimizam, usmjerava nam pogled na pozitivnu stranu života, potiče nas da pronađemo neki smisao u svemu što nam se događa i iz prilika izvučemo ono najbolje.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202951 / HOROSKOP ZA 2019. GODINU: DOZNAJTE ŠTO VAM JE 'ZAPISANO' U ZVIJEZDAMA]

Ovaj vatreni Jupiter u idućoj će godini najviše počastiti Strijelce, Ovnove i Lavove, a pogodovat će i Vagama te Vodenjacima, kao i onima koji imaju podznak u navedenim znakovima. Kretanje i utjecaj ovog planeta omogućuje mnogima da sreću pronađu u putovanjima, zadovoljstvo u učenju i istraživanju. Divna godina za formalno obrazovanje, širenje životnih obzora, kao i za istraživanje novih životnih mogućnosti koje nam omogućuju da poboljšamo kvalitetu svog života.

Saturn se i dalje kreće znakom Jarca. Upućuje nas na ostvarenje životnih i profesionalnih ciljeva, na preuzimanje veće odgovornosti. S njim odrastamo i sazrijevamo, nekad na lakši način tako što si dopuštamo pustiti iz svog života ono što je izgubilo smisao i vrijednost, što nas usrećuje, te krenemo dalje u nove pobjede. A nekad učimo na teži način, tako što nas život 'klepi' po glavi i kao da nam pritom poručuje – hoćeš li shvatiti da moraš krenuti dalje, ova priča više nije za tebe, drži te na mjestu, ne napreduješ, nesretan si i nezadovoljan.

Utjecaj Saturna u protekloj, ali i idućoj godini najviše su osjetili rođeni u znaku Jarca, Vage, Raka i Ovna. S tim da u predstojećoj godini na red dolaze oni koji su rođeni u drugoj, dijelom i trećoj dekadi znaka, znači od kraja prosinca, od kraja lipnja, od kraja rujna te od kraja ožujka pa nadalje.

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima. Prijavi se!

Uran će se od ožujka početi ozbiljnije kretati znakom Bika u kojem će ostati narednih 7 godina. Uran je simbol slobode, progresivnosti, izlaska iz zone sigurnosti, dakle pomicanja granica. Bik je simbol novca, osobne vrijednosti, stvaranja. Uran traži novo, a ulazi u znak koji želi zadržati stvoreno.

Dosta proturječna simbolika, no izgledno je da će doći do značajnijih promjena koji se tiču novca, načina na koji ga zarađujemo – kao da tu tražimo više slobode, kreativnosti i originalnosti. Možda će se mnogi okuražiti i krenuti u poduzetničke vode jer će rad u korporacijama postajati sve teže izdržljiv.

Ovaj Uran najviše će pogodovati Bikovima, Jarcima, Djevicama, te Ribama i Rakovima. Imat će više hrabrosti, originalnosti i kreativnosti, više spremnosti da se puste u nepoznato i isprobaju nešto novo u svom životu.

I na kraju bih još spomenula ciklus pomrčina na relaciji Rak – Jarac koje će se odvijati u siječnju, srpnju i krajem prosinca 2019.-e. One uvijek donose neki kraj i novi početak. 'Usmrćuju' ono što nam više ne služi, i ohrabruje nas da prihvatimo nove prilike koje nam dolaze u život. Njihov utjecaj najviše će osjetiti Rakovi, Jarci, Vage i Ovnovi.

Foto: Dreamstime

OVAN - Godina novih početaka

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Saturn vas primorava da otpustite iz svog života sve što je izgubilo svrhu i smisao. Neki odnosi postat će vam tegobni, primijetit ćete kako više nemate što za dati i kako vas sve više zanima što ima vani, u svijetu, novi izazovi i uzbuđenja. Bit će potrebno dosta truda kako biste usuglasili svoje potrebe s partnerom i ponovno probudili ljubav i strast. U tome će vam pomagati Jupiter koji će se brinuti da vam ne nedostaje optimizma i rješenja za probleme s kojima ćete suočavati na tom putu. Lako je moguće da neki odnosi dođu svom kraju, no ako postoji interes s obje strane, imat ćete i priliku za novi početak. Ovo je godina u kojoj staro i dotrajalo 'umire', a novo se rađa. Također vodite računa o tome da se vaše ambicije ne sudare s privatnim životom. Partner se može osjećati zapostavljeno i izuzeto iz vaših planova ili pak vi iz njegovih.

Sreća u ljubavi: Vaša ljubavna priča dobit će na važnosti od 20.4. do 15.5. Venera u vašem znaku stvara nove prilike za ljubav i omogućuje vam da raščistite neke probleme iz prošlosti. Tu je i kolovoz koji je idealan za zaljubljivanje i flert.

Posao i novac: Ovo je važna godina za vas u profesionalnom smislu. Stvara se novi smjer. Napuštate planove i ideje koji su vas pratili u proteklim godinama. Kao da više ne možete po starome. Tražite neki novi put, novu motivaciju kojom biste prevladali zasićenost i pokrenuli se s mjesta. Godina je izvrsna za putovanja, suradnju sa strancima, za obrazovanje i edukacije kojima ćete povećati svoju stručnost. Odnosi sa starijim osobama i autoritetima mogli bi vas kočiti u napretku, no ne zadugo. Jasno vam je što trebate činiti kako biste zaobišli takve prepreke. Ova godina će financijski biti perspektivnija od prethodne, osobito u ožujku, svibnju i studenom.

Sreća u poslu: U veljači otvarate neka nova poslovna poglavlja i imate priliku ugovoriti posao koji će vam donijeti veću zaradu tijekom proljetnih mjeseci. Od 17.4. do 6.5. sjajno je razdoblje za rast, napredak i dokazivanje.

Zdravlje i forma: Jako je bitno da pronalazite vremena za odmor i opuštanje. Previše stresa i stalna jurnjava za obavezama i poslom mogli bi vas opteretiti i dovesti do pada imuniteta. Pripazite na kralješnicu, zglobove, kosti, zube, osobito tijekom siječnja. Bavite se sportom kako biste otpuštali napetost.

Oprez! Osobito osjetljivi i napeti bit ćete u siječnju kada je povećana mogućnosti konflikata i nekih smetnji na poslovnom i privatnom planu. Pripazite i na zdravlje U lipnju i srpnju se ozbiljnije pozabavite privatnim i obiteljskim životom. Tijekom listopada jedan odnos oduzimat će vam dosta energije.

Foto: Dreamstime

BIK - Učite i ulažite u sebe

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: U odnosu na proteklu, 2019.-a će biti mnogo stabilnija, možda i mirnija. No prije toga, potrebno je smiriti još uvijek uznemirene duhove prošlosti. Ako ste u prošloj godini imali problema u braku, razgovarajte s partnerom, pokušajte pronaći rješenja za ono što vas muči. Ukoliko u tome ne uspijete i odlučite započeti samostalan život očekuje vas i rješavanje nekih financijskih pitanja. Oni koji prevladaju nesporazume mogu unaprijediti svoj odnos, učiniti ga kvalitetnijim. Samci bi u ovoj godini mogli privući zauzetu osobu ili se upustiti u jednu vrlo strastvenu vezu. No put od zabave, flerta i povremenih susreta do ozbiljne veze bit će nešto duži. No barem vama ne nedostaje strpljenja.

Sreća u ljubavi: Ključna, da ne kažem prijelomna razdoblja za ljubav bit će druga polovina veljače kada strast raste, no i ključa potreba za novim iskustvima i odvajanjem od starog i poznatog. Od 15.5. do 9.6. bit ćete osobito privlačni.

Posao i novac: Ovo je vrijeme kada možete ojačati svoje poslovne pozicije, steći veći ugled u radnoj sredini ili čak profitirati od stručnog usavršavanja i profesionalnih edukacija. Ovo je poticajna godina za učenje i obrazovanje. Autoriteti su vam naklonjeni, osobito starije osobe i muškarci. Financijska situacija bi se mogla poboljšati u odnosu na proteklu godinu koja je bila nešto nestabilnija. Nekima se smiješe dobici od nasljedstva, prodaje nekretnina ili kroz okončavanje jednog sudskog procesa. Ovo je godina u kojoj možete spoznati svoju istinsku vrijednost i steći iskustva koja će vam pomoći u neposrednoj budućnosti. Zato nemojte prestati učiti i ulagati u sebe.

Sreća u poslu: Uvjerljivi ste, komunikativni, sve vam polazi za rukom od 6. do 21. svibnja. Lipanj je jako dobar mjesec za kraća putovanja i ostvarenje veće zarade kroz honorarni ili dodatni posao. Poslovno je dobar i cijeli rujan.

Zdravlje i forma: Riješit ćete neke zdravstvene teškoće koje su vas pratile u bliskoj prošlosti, a to će vam poći za rukom ako promijenite neke navike, način prehrane i ako se maknete od osoba i situacija koje vas iscrpljuju i živciraju. Više pažnje posvetite koljenima, želucu i trbuhu.

Oprez! Ožujak će za vas biti dosta naporan mjesec, kako na poslu, tako i na ljubavnom planu. Moguće su svađe i nesporazumi s bliskim osobama. Cijeli srpanj i prva polovina kolovoza možda neće ispuniti vaša očekivanja. Pripazite na zdravlje.

Foto: Pixbay

BLIZANCI - Promjene u bliskim odnosima

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Iduća godina mogla bi vam donijeti velike promjene na polju ljubavi. Kretanje Jupitera znakom Strijelca, uvijek donosi nove prilike. Pitanje je samo hoće li osobe koje će ulaziti u vaš život, tamo i ostati. Sigurno je da će biti burno i nepredvidivo, da ćete privlačiti pažnju drugih, isto kao što će i ljudi privlačiti vašu znatiželju. Bit ćete otvoreniji prema novim poznanstvima. Želite li flert, bit će ga napretek. Ako se pak zaljubite, morat ćete pronaći način kako riješiti neke vaše ili partnerove terete iz prošlosti s kojima ćete ući u odnos, a ti tereti mogu biti vezani uz kompliciran odnos s bivšim partnerom ili neka financijska pitanja.

Sreća u ljubavi: Najveći broj prilika za uživanje, zabavu i ljubav očekuje vas tijekom svibnja, lipnja, a i ljeto vam nudi bezbroj mogućnosti za provod, putovanja i nova poznanstva. Bit ćete iznimno duhoviti i nezaustavljivi.

Želite li personalizirani horoskop? Isprobaj!

Posao i novac: Poslovno godina pred vama usmjerava vas prema javnosti i onome što dajete drugim ljudima. Sada svoje znanje i talente možete bolje upakirati i prezentirati drugima. Financijski je godina pomalo nestabilna. Bit će uspona i padova, pa je dobro igrati na sigurno i ne riskirati s ulaganjima. Možda vam se ponudi i partnerska suradnja ili novi poslovni ugovor. Nemojte žuriti s odlukama i prije nego što odlučite, dobro promislite. Potrebna vam je neka promjena, nešto novo, novi izazovi, ne hrlite prema njima bezglavo i bez da ste se na neki način osigurali za slučaj da opcija propadne.

Sreća u poslu: Najviše u poslu možete dati kroz svibanj, lipanj i srpanj. Dobra je i druga polovina rujna, te veći dio listopada kada će vaše znanje i iskustvo biti traženi. U studenom ne potpisujte poslovne ugovore.

Zdravlje i forma: Želite li svoje tijelo dovesti u formu, izgubiti na tjelesnoj težini, krenite već od siječnja. Također, ne dajte da vas tjeskobne misli zaustave u ispunjenju vaših ciljeva. Nemojte pretjerivati s alkoholom i slatkom hranom, osobito tijekom zimskih mjeseci.

Oprez! Travanj je onaj mjesec u godini kada će vam nedostajati smirenosti i objektivnosti. Nervozni ste, lako ulazite u sukobe, niste spremni na kompromise. Ljutit će vas neka zbivanja na radnom mjestu, a i ljubavna situacija bit će napeta.

Foto: themoviedb.org

RAK - Ne dajte strahovima da vas zaustave

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Vaši odnosi prolaze kroz veliku prekretnicu. Najavu tih promjena mogli ste već osjetiti u protekloj godini. Ako ste tada započeli novu vezu, sada je potrebno vidjeti je li ona održiva, odnosno kako ju učiniti stabilnom. Za početak, dobro je osvijestiti vlastite strahove – strah od izdaje ili napuštanja – zbog kojih biste se ponekad mogli ponašati nerazumno i odbijati partnera. Postanite svjesni kako vaše ponašanje utječe na drugu stranu i na vaš odnos. To vrijedi i za one u dugim vezama i brakovima. Potrebno je vezu izbaviti iz monotonije i rutine, dati joj nove sadržaje, probuditi uspavanu seksualnost. Bit će ovo i godina novih početaka, a veze će karakterizirati veća razlika u godinama.

Sreća u ljubavi: Najsretniji mjesec za ljubav je srpanj, kada ćete se osjećati voljeno i voljeti. No bit će i nekih velikih prekretnica. Ništa manje uzbudljiv neće biti niti lipanj koji donosi buđenje strasti i prilike za putovanja te nova poznanstva.

Posao i novac: Očekuje vas širenje, oplođivanje novih ideja, čak i nove ponude za suradnju. Iskoristite prilike koje vam se nude kroz iduću godinu. Možete poboljšati uvjete rada, više zarađivati, ostvariti ugodnije odnose s kolegama na poslu ili privući nove klijente. Neke dobre prilike mogle bi doći iz inozemstva ili kroz inozemnu suradnju. Jako je važno da se razvijate i kao osoba i kroz posao koji radite. Poslodavci će to primijetiti i dati vam više prilika za napredak i dokazivanje. U prilici ste i riješiti neke financijske probleme iz prošlosti te se osloboditi nekih tereta koji vas prate već duže vrijeme. Pred vama je novi početak!

Sreća u poslu: U lipnju ćete biti poslovno najučinkovitiji. Radit ćete puno, no što ćete više ljudi upoznavati, to je veća šansa da vam neko ponudi bolji posao ili dobro plaćenu suradnju. Promovirajte sebe i svoj rad!

Zdravlje i forma: U zdravstvenom smislu godina će biti promjenjiva. Pijte više kalcija, redovito vježbajte, provjeravajte zdravlje svojih kostiju, zuba, vida. Umor i iscrpljenost dolaze iz preopterećenog uma.

Oprez! U siječnju ćete biti posebno osjetljivi i skloni iracionalnim reakcijama. Posebno je osjetljivo polje odnosa s drugima i posla. Pripazite na zdravlje. U travnju si priuštite više odmora i ne dajte nekim ljudima da vam crpe energiju.

Foto: Dreamstime

LAV - Zaljubljenost će vas promijeniti

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: Naklonost Jupitera vodi će vas u središte društvenih zbivanja. Bit ćete jako aktivni, dobro raspoloženi, puno ćete izlaziti i postati bogatiji za neka nova poznanstva i prijateljstva. Ovo je i godina u kojoj biste se mogli zaljubiti, postati roditelji, odlučiti započeti zajednički život s voljenom osobom. Vezani brakom imaju priliku unijeti više opuštajućih i zabavnih sadržaja u svoj bračni život. Bude li vam se partner pridružio u tome, uspostavit ćete izgubljenu bliskost. U protivnom lako je moguće da vam pažnju privuče novi udvarač, netko tko će imati upravo ono što vam je tako dugo nedostajalo. Seksualni život bi trebao biti bogatiji, ako ne i raznovrsniji.

Sreća u ljubavi: Prva polovina veljače može donijeti flert ili novi ljubavni početak. U srpnju i kolovozu ste gotovo neodoljivi. Prštite energijom kojom privlačite druge u svoju blizinu. Nešto lijepo ćete doživjeti od 28. srpnja do 20. kolovoza.

Posao i novac: U poslu ćete imati više sreće, odnosno više povoljnijih prilika za dokazivanje i ostvarenje planova. Mogli biste osjetiti i lagani rast produktivnosti i efikasnosti, a što će se odraziti i na vaš financijski život. No potrebno je malo promijeniti i pristup poslu, odnosno vidjeti od kojih bi projekata ili planova bilo potrebno odustati jer su izgubili vrijednost. Dobro je i čuvati se ljudi u radnoj sredini koji svojom nesposobnošću na neki način i ugrožavaju vas. Nastojte odvajati više vremena za odmor i ne pretjerivati s radom jer bi vam se to moglo odraziti na pad imuniteta.

Sreća u poslu: Prave prilike pojavljuju se od druge polovine kolovoza pa sve do kraja godine. Od 20 kolovoza do 4. rujna povoljno je vrijeme za ostvarenje veće zarade. U drugoj polovini listopada proširite mrežu poslovnih kontakata, promovirajte svoj rad.

Zdravlje i forma: Nemojte zanemarivati smetnje koje bi se mogle povremeno javljati u obliku veće iscrpljenosti, bolova u leđima i sl. Povoljni utjecaj Jupitera omogućuje vam dobar oporavak nakon bolesti, odnosno daje vam mnogo više optimizma i entuzijazma. Pripazite na zglobove i koljena.

Oprez! Cijeli ožujak može biti dosta naporan za vas i na polju ljubavi, odnosa, kao i na polju financija. Nemojte nepotrebno riskirati, a još manje podnositi blizinu osoba koje vas guše, sputavaju, kao i onih s kojima se nakon razgovora s njima osjećate iscijeđeno poput krpe.

Foto: Shuterstock

DJEVICA - Ostvarujete nešto bitno za svoju budućnost

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Saturn vam omogućuje da pronađete ono što vam treba, da se skrasite uz osobu s kojom dijelite iste ili slične interese. U vezama može biti prisutna razlika u godinama, ali ono što će se odvijati između vas ima potencijala za izgradnju dugoročnog odnosa. Tranzit Jupitera može donijeti razmišljanja o preseljenju, preuređenju stambenog prostora ili nekom novom početku kad je posrijedi stambeno pitanje – možda i početak zajedničkog života s partnerom ili proširenje obitelji. Ako ste sami, više se aktivirajte, izlazite, nemojte čekati da vam se nešto dogodi. Oni u braku bit će posvećeni ostvarenju i izgradnji novih planova vezanih uz djecu, obitelj i stambeni prostor.

Sreća u ljubavi: Budite u stanju pripravnosti od 18. kolovoza do 14. rujna. Tada bi vam se mogla dogoditi jedna intenzivna i strastvena ljubavna priča. Zbivanja će zaista biti nabijena emocijama i strastima. Zapravo cijela jesen vam nudi priliku za poboljšanje.

Posao i novac: Većina planeta uzima vas u zaštitu. Zato je ovo dobra godina za ostvarenje ambicija i dugoročnih poslovnih planova. Ako ste nezadovoljni na poslu, tražite novi. Ako mislite da nešto treba promijeniti ili unaprijediti, učinite to. Koliko god će vam se nekad činiti da je teško ili nije moguće, pomaknite se s mjesta i pokrenite promjenu. Iznenadit će vas rezultati. Dobro je biti nešto oprezniji u rukovanju s novcima. Potrošnja bi se mogla malo povećati, odnosno ponekad ćete lakomisleno ulaziti u neke troškove. Ovo je dobra godina za ulaganje u nekretnine ili za preuređenje stambenog prostora.

Sreća u poslu: Od druge polovine kolovoza pa sve do kraja rujna bit ćete u odličnoj formi za rad. Komunikativni ste, snalažljivi, dobre prilike vam idu ususret. I upravo je to razdoblje u kojem trebate poduzeti neke nove stvari, započeti nešto novo…

Zdravlje i forma: Bit ćete dobrog zdravlja. Nastojte se pridržavati režima redovite tjelovježbe kako ne biste dobili na tjelesnoj težini. Vaš najveći neprijatelj je vaš um koji je često sklon konstruiranju najgorih mogućih scenarija i zabrinutosti. Kad to promijenite, poboljšat ćete i kvalitetu svog života.

Oprez! Nepovoljan utjecaj planeta tijekom travnja može dovesti do porasta nervoze i iscrpljenosti. Pripazite na probavu, želudac, na sinuse. Ako ste skloni proljetnim alergijama na vrijeme poduzmite mjere predostrožnosti. Podižite imunitet.

Foto: Dreamstime

VAGA - Da biste krenuli dalje, nađite mir s prošlošću

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: I vas, kao i Ovnove može pritiskati Saturn. To je vrijeme velikog životnog čišćenja i restrukturiranja. Vidjet ćete što je dobro, a što nije u svom životu. Ne možete više okretati glavu u drugom smjeru. Lako je moguće da jedan odnos privedete svom kraju, pa čak i da se upustite u novu vezu. No duhove prošlosti je dobro iscijeliti kako ne bi unositi nemir u odnos koji započinjete stvarati. Ako ste nezadovoljni u braku, moguće je da pokleknete pred čarima novog udvarača, pa čak i da se upustite u paralelni odnos. Mnogo novih mogućnosti za samce ukazivat će se putem društvenih mreža, kraćih putovanja, kao i posredstvom bliskih rođaka ili prijatelja iz ranijeg djetinjstva.

Sreća u ljubavi: Ljubavna sreća čeka na vas u razdoblju od 14. rujna pa sve do kraja listopada. To je vaše vrijeme za zaljubljivanje. To je i vrijeme kada možete riješiti neke bračne probleme ili donijeti konačnu odluku vezanu uz budućnost odnosa u kojem se nalazite.

Posao i novac: Vaša bi se poslovna situacija mogla promijeniti, a naznake toga mogli ste već osjetiti i kroz proteklu godinu. Možda je vrijeme da napustite ono što vam više ne služi ili što nema perspektivu. Posjedujete znanje i iskustvo koje vam mogu pomoći da pronađete posao koji će vas više ispunjavati ili vam donositi više novca. Kroz iduću godinu pozitivne promjene idu kroz honorarnu suradnju, kontakte s medijima, u uslužnim djelatnostima, marketingu, kao i u svim onim poslovima u kojem se traži kvalitetna pismena i usmena komunikacija. Dobit dolazi i od strane bliskih rođaka ili pohađanja tečajeva.

Sreća u poslu: Najviše se dokazati i iskazati na poslu možete od 14. rujna do 3. listopada. Tu se nekako krije sjeme novog početka. Kroz listopad imate priliku poboljšati svoju financijsku situaciju, odnosno može doći i do promjena na polju partnerstva i ugovora.

Zdravlje i forma: Potreban vam je odmor, predah. Mnogo toga vam se događa u posljednje vrijeme i ne budete li više mislili na sebe lako je moguće da dođe do prevelikog izgaranja. Nužno je da odvajate više vremena za sport i odmor. Pripazite na donji dio leđa, kukove, mjehur i bubrege.

Oprez! Siječanj će biti prilično naporan mjesec. Činit će vam se da ste na vjetrometini zbivanja za koje ne znate kuda će vas odvesti i što će biti kada se vrtlog smiri. Dosta promjena može biti na poslovnom i privatnom području. Tražite podršku kad vam bude potrebna. Čuvajte se viroza.

Foto: Dreamstime

ŠKORPION - Vrijeme uspona i financijskih probitaka

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: Ulazak Urana u vama nasuprotni znak Bika u idućih će sedam godina unositi dosta uzbuđenja u vaše odnose i privatni život. Veliki je tu nagon za slobodom, ali i potreba da se uz nekog vežete, budete s nekim. U vaš život mogla bi ući osoba koja će vam otvoriti neke nove životne perspektive i koja bi mogla radikalno promijeniti vaš ljubavni svjetonazor. U ovoj godini znat ćete čuvati svoje odnose ili se čak vratiti u prošlost kako biste vidjeli ima li još prostora za oporavak odnosa koji je bio prekinut ili zapostavljen. Dugovječni parovi imaju priliku osvježiti svoj brak malo romantičnijim ili strastvenijim sadržajima.

Sreća u ljubavi: U ljubavi vam sve polazi za rukom od 8. listopada do početka studenog. Ljudi gravitiraju prema vama. Moguće je jedan značajan susret. No vrlo burno i strastveno bit će od 19. studenog pa sve do kraja godine. Nova ljubav je na pomolu.

Posao i novac: Još jedna produktivna godina je pred vama. Sada možete oploditi trud koji ste ulagali unatrag dvije godine. Izvjestan je veći rast na financijskom planu. Znat ćete se izboriti za poslove ili ćete raditi na poslovima koji će vam omogućiti bezbrižniji život i veća primanja. Dobit dolazi i od povremenih ili honorarnih poslova. Velika podrška ide i od strane obitelji, odnosno od osobe iz vašeg bliskog rodbinskog okruženja. Novi projekti i novi planovi su pred vama, zato nemojte gubiti vrijeme. Uz malo truda kroz ovu godinu možete ostvariti jako puno. Svjesni ste što znate i koliko vrijedite i to su vaši aduti.

Sreća u poslu: Od 3. listopada do kraja tog mjeseca možete sklopiti novi posao ili pak primiti novu poslovnu ponudu. Kroz studeni i prosinac pruža vam se prilika za ostvarenje veće zarade i većih poslovnih dobitaka.

Zdravlje i forma: Ovo bi za vas trebala biti još jedna dobra i stabilna godina. Bit će dovoljno optimizma i entuzijazma, a što će se sjajno odraziti na vašu formu i zdravstveno stanje. Kao da ćete pronaći idealnu mjeru između rada i uživanja. Imat ćete svega dovoljno i živjeti manje opterećeno.

Oprez! Ožujak će biti najosjetljiviji mjesec u godini. Kao prvo vi ćete biti razdražljivi i svadljivi. Može doći i do svađa s bliskim osobama, pa i do prolazne ljubavne krize koja će se razriješiti tijekom svibnja. U srpnju se više odmarajte. Utjecaj Marsa vas može izmoriti.

Foto: Allmoviephoto.com

STRIJELAC - Sreća čeka na vas, zgrabite ju!

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: Nova ljubav, rođenje djeteta, ulazak u brak, samo su neki od mogućih scenarija za predstojećih 12 mjeseci. Jupiter će se kretati vašim znakom, što znači obilje novih prilika za poboljšanje života. Ako ste već u braku, pravo je vrijeme da s partnerom proslavite vaše zajedništvo, priuštite si neko daleko putovanje, više uživate u zajedničkim aktivnostima. Nezadovoljni odnosom mogli bi krenuti dalje, zatvoriti stara poglavlja, očistiti svoj život od loših prijateljstava i osoba s kojima se ne mogu povezati te uživati u istraživanju novih mogućnosti kojih će u godini pred vama biti više nego inače.

Sreća u ljubavi: Od 1. do 25. studenog vaše je vrijeme za zavođenje, druženje, i flert. To je i doba u kojem biste mogli upoznati osobu koja će vam promijeniti život. Sreća je u vašoj neposrednoj blizini, ne dozvolite joj da vam pobjegne.

Posao i novac: Pred vama je godina novih mogućnosti. Godina rasta, napretka, osvajanja novih poslovnih područja. Pravo je vrijeme da dokažete svoju vrijednost i oplodite znanje i iskustvo koje ste skupljali proteklih godina. Stiže vam i podrška utjecajnih osoba koje vjeruju u vas i vaše sposobnosti. Ovo je sjajno vrijeme i za temeljiti poslovni, ali i životni zaokret. Ako vas je ikada privlačio život ili rad u inozemstvu ili poslovna suradnja s inozemstvom, sada je vrijeme za to! Izgledno je da ćete puno putovati, puno naučiti, a sve što usvojite tijekom 2019. – e godine, višestruko ćete oploditi u godini iza nje.

Sreća u poslu: Od 9. do 29. prosinca Merkur će povećati broj poslovnih prilika. Više ćete raditi, možda i putovati, no poslove koje obavite ili ugovorite u tom razdoblju dugoročno će vam osigurati financijsku dobit.

Zdravlje i forma: Mijenjate se, kao da se budite iz dugog sna. Opet ste svoji, opet živi, opet puni energije i nitko vam ništa ne može. Proljepšat ćete se, više smijati, više uživati i to će se vidjeti na vašem licu. Zračit ćete zadovoljstvom. Nešto oprezniji budite s hranom, Jupiter sve širi, pa pazite da to ne učini i vašem struku.

Oprez! Travanj će biti prilično izazovan. Nešto ne funkcionira u vašem privatnom i ljubavnom životu, a sada ćete jasno vidjeti o čemu je riječ i što morate promijeniti da biste bili mirniji. Pripazite na zdravlje, manje se živcirajte oko stvari koje ne možete promijeniti.

Foto: Dreamstime

JARAC - Odnosi na testu povjerenja i stabilnosti

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: U razdoblju ste sazrijevanja, uviđanja, shvaćanja. Naprosto ne možete više trpjeti i podnositi ono što vas ponižava ili vas na bilo koji način emocionalno razara. Ovo je godina u kojoj shvaćate što je dobro za vas, a što nije. Neki odnosi mogli bi se naći na testu povjerenja i iskrenosti. Morat ćete proći kroz manju krizu da biste uvidjeli ima li vaša veza prostora za rast i razvoj. Sada vam više nego ikad trebaju sigurnost i stabilnost. Netko tko će vas malo smiriti, pomoći vam da osjetite tu pripadnost i zaštićenost. Jako su važni odnosi sa starijim osobama, ocem. Nemojte pristajati na udvaranje zauzetih osoba. Vjerujte sebi, znat ćete procijeniti što je za vas najbolje.

Sreća u ljubavi: Kraj godine, dakle prosinac donosi pravo osvježenje na ljubavnom planu. Nakon dugog razdoblja lutanja, potraga i pronalaženja smisla u onome što se događa, sad ćete biti zadovoljni, a vaše potrebe zadovoljene. Novi početak je pred vama.

Posao i novac: Imate priliku postići puno, pitanje je samo jeste li spremni naporno raditi, odnosno jeste li spremni okrenuti leđa onima koji vam ne daju priliku ili vas podcjenjuju. Ljudi vas doživljaju kao pouzdanu i odgovornu osobu, a upravo su to osobine koje vam mogu pribaviti novi posao ili napredak na radnom mjestu. Imate i mogućnost krenuti u samostalne, poduzetničke vode. Raditi na pripremi ostvarenja jednog većeg poslovnog projekta. U svakom slučaju, pred vama je godina ostvarenja novih vrijednosti. Budite tamo gdje vas cijene i poštuju.

Sreća u poslu: Početak godine bit će dosta radno zahtjevan, ali sigurno će iznjedriti jednu novu priliku za vas. U veljači vam pristiže nešto veća svota novaca. U prvoj polovini rujna sjajno je vrijeme za učenje i ugovaranje novog posla.

Zdravlje i forma: Saturn se kreće vašim znakom. Njegove lekcije nisu jednostavne no uvijek donose sa sobom priliku za veliki rast. Povremeni naleti tjeskobe s njim su mogući, isto kao i spremnost da se više nego ikad izborite za sebe. Pripazite na zube, kožu, kralješnicu.

Oprez! U siječnju ćete se osjećati umorno. Moguće su glavobolje ili manji upalni procesi. Tijekom listopada smanjite poslovni ritam, potreban vam je odmak od zahtjevnih obaveza. U protivnom, prevelika izloženost stresu može uzeti svoj danak.

Foto: Dreamstime

VODENJAK - Pustite iz svog života ono što vas unesrećuje

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Još uvijek ste u razdoblju traženja. Kao da niti sami niste sigurni što točno želite i tko je taj ili ta s kojim biste se obavezali na nešto ozbiljnije ili dugotrajnije. Vaši odnosi mogu biti tajni, prolazni i ne previše stabilni. Ako ne možete pronaći onog pravog ili pravu, možda je dobro vidjeti postoji li neko iskustvo iz prošlosti koje niste iscijelili i koje vam stvara strah od vezivanja. U dugim vezama može doći do promjena, ponajviše jer će vama trebati više samoće. Odnosno imat ćete osjećaj da vam partner ne može dati podršku koja vam je potrebna, pa ćete ju sve više tražiti u drugim ljudima, a od partnera se malo distancirati.

Sreća u ljubavi: U veljači se može dogoditi avantura kratkog daha, slično je i tijekom kolovoza, no koliko god vi mislili da je riječ o nečem prolaznog mogli biste se 'upecati'. Parovi bi u kolovozu trebali izaći iz monotonije.

Posao i novac: Laknut će vam. Stvari će se početi pomicati s mjesta. U protekloj godini morali ste naučiti odustati od nekih ideja ili uvjerenja koji su vas držali na mjestu. Ako ste u tome uspjeli, sada imate priliku početi iznova, na mnogo boljem mjestu, s mnogo boljim ljudima oko sebe. Ovo je vrlo važna godina za prijateljstva, odnosno u prijateljskom okruženju možete pronaći osobu koja će vam biti velika podrška u ostvarenju ambicija. Dobrobit ide i od udruživanja, kao i od timskog rada. U odnosu na proteklu godinu, financije će se ustabiliti ili poboljšati.

Sreća u poslu: Od 24. siječnja do 13. veljače Merkur vam pomaže u ostvarenju poslovnih ideja i planova. Uvjerljivi ste, zato prezentirajte svoje zamisli i prijedloge nadređenima, potencijalnim sponzorima ili javnosti.

Zdravlje i forma: Oporavljate se, opet dolazite u formu, bolje se osjećate u svojoj koži. Duhovi prošlosti povremeno vam ne daju mira. Pronađite mir s onim što je bilo, pustite ono što više nema smisla za vas. Budite dobri prema sebi. Povlačite se u samoću kad vam zatrebaju odmor i tišina.

Oprez! Ožujak donosi probleme na ljubavnom planu. Dobro je i više pažnje posvetiti financijama. U srpnju se neki planovi kompliciraju, od nečeg morate odustati, promijeniti planove, ne dajte da vas to previše uznemiri.

Foto: Dreamstime

RIBE - Čuvajte se nerealnih očekivanja

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: U ovoj godini tražite i trebate nešto novo. Nestalni ste, niste niti sami sigurni želite li se vezati ili ostati u odnosu koji vas ne obavezuje na ništa. Možda ćete iznevjeriti partnerova očekivanja ili će vam jedna osoba obećati više nego što može dati. Na odnose gledajte otvorenih očiju. Čuvajte se zavaravanja i iluzija. Nada vas može prevariti. Ovo je godina u kojoj biste se više trebali posvetiti poslu i ostvarenju profesionalnih ciljeva, stoga bi ljubav i odnosi mogli biti u drugom planu. Podrška ide od strane prijatelja, a prijateljska zona može biti i područje za upoznavanje novih partnera.

Sreća u ljubavi: Neki pokušaji u travnju neće dugoročno uroditi plodom, zato pričekajte lipanj koji je vrlo romantičan mjesec za vas. Idealno doba za novi početak, za rješavanje bračnih nesuglasica, za ponovno uspostavljanje bliskosti u odnosu.

Posao i novac: U poslovnom smislu, ovo je godina novih iskoraka. No da biste uspjeli u ostvarenju onoga što ste naumili, držite se plana, budite organizirani, dosljedni i odgovorni. Nemojte prikrivati svoje pogreške niti započinjati nešto novo ako niste sigurni da ćete stvari iznijeti do kraja. Neke očekuje promjena posla ili neki zaokreti u rukovodstvu firme u kojoj ste zaposleni. Nije poželjno ulaziti i financijske rizike, zaduživati se ili trošiti iznad vlastitih mogućnosti. Prekomjerno širenje može donijeti više štete nego koristi. Strpite se do kraja godine ada će uvjeti biti povoljniji.

Sreća u poslu: Lipanj je povoljan za poslovne pregovore i dogovaranje novih poslova. U listopadu možete imati više koristi od suradnje s udaljenim osobama ili s inozemstvom. U prosincu vam se napokon otvaraju vrata koja ste dugo željeli otvoriti.

Zdravlje i forma: Živite uredno, čuvajte se prekomjernog uživanja u noćnom životu, preskakanja obroka i nezdrave prehrane. Oprezno s alkoholom i sedativima. Potrebna vam je veća disciplina, zato se pokušajte redovito baviti sportom, imat ćete više energije i snažniji duh.

Oprez! U travnju lako možete pogriješiti ili učiniti nešto protiv sebe. U rujnu ćete biti jako zaposleni i rastrzani na mnogo stvari odjednom. Pripazite na probavu i želudac, osobito tijekom prve polovine rujna.

VIDI OVO! HOROSKOP: Ovnovima će biti romantično, Rakovi su partijaneri, a kako ćete Vi dočekati Novu godinu?