Je li brak izgubio onu početnu iskru? Provjerite što kaže test

Profesor na Sveučilištu Monmouth u New Jerseyju Gary W. Lewandowski Jr. osmislio je test koji će vam pomoći da ocijenite je li vam brak izgubio onu početnu iskru i dati vam ocjenu koliko ste međusobno kompatibilni - prema vašim odgovorima na 10 pitanja. Ako slučajno postignete niži rezultat, Lewandowski savjetuje kako možete poboljšati svoje odnose.

Odgovorite na svako pitanje sa ocjenom od 1 do 7, ovisno o tome koliko se dobro slažete sa partnerom/partnericom. Zbrojite svoje odgovore u ukupan rezultat.

1. Koliko vam se vrijeme provedeno sa partnerom čini kao novo iskustvo?

2. Jeste li zbog njega/nje svjesniji nekih stvari?

3. Koliko partner utječe na vas, na način da postižete neke nove ciljeve?

4. Koliko vam partner pomaže da shvatite kakva ste osoba?

5. Koliko partnera gledate kao nekog zbog koga ćete širiti svoje interese i mogućnosti?

6. U kojoj mjeri snaga vašeg partnera kao osobe (njegove vještine, sposobnosti isl.) nadoknađuju neke od vaših slabosti?

7. U kojoj mjeri zbog njega/nje na stvari gledate iz šire perspektive?

8. U kojoj mjeri druženje s njim/njom rezultira s tim da nešto novo naučite?

9. U kojoj ste mjeri vi bolja osoba jer ste s njim/njom?

10. U kojoj su mjeri on/ona utjecali na vaše širenje znanja?

45 i manje:

Vi i vaš partner imate 'slabu povezanost'. Vaš odnos ne stvara situacije koje vam pomažu da više znate i budete bolji i koje bi vas činile zadovoljnijima. Potrudite se s partnerom podijeliti neka nova iskustva kako biste poboljšali svoj odnos.

Između 45-60:

Vi i partner imate 'umjereno uzbudljiv' odnos.

Vaš je odnos doveo do nekih umjerenih poboljšanja u vašem životu i do nekih novih iskustava, ali definitivno imate prostora za napredak.

60 i više:

Vi s partnerom imate 'ekspanzivan odnos'. Zbog takvog odnosa dobivate puno novih iskustava i postižete nove ciljeve.

Vjerojatno ste u vezi sretniji od onih koji to nemaju.

Dr.Lewandowski savjetuje da sa partnerom provodite više vremena zabavljajući se; prvo se skupa malo prisjetite na neke lijepe zajedničke trenutke i uspomene, a onda odaberite tri aktivnosti u kojima ste kao par najbolji ili u kojima najviše uživate i tako provodite narednih nekoliko vikenda.

- Bez obzira u čemu uživate kad ste skupa, trebali biste vratiti to vrijeme i zajedno raditi one stvari koje oboje volite - to je dobar način da radite na zajedničkom odrastanju, umjesto na rastajanju - poručio je dr. Lewandowski.

