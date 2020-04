Je li lud? Predložio joj otvoren brak mjesec dana nakon poroda

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: GOOGLE OTKRIO PIKANTERIJE: ŠTO O SEKSU LJUDI NAJVIŠE 'ISTRAŽUJU'

Kako ga nije bilo strah za vlastiti život nakon što je hormonalnoj ženi tek mjesec dana nakon drugog poroda predložio ideju otvorenog braka, ostaje nepoznanica. Naime, jedna je Britanka ispričala svoju nevjerojatnu situaciju na Mumsnetu, rekavši da joj je muž nedavno pristupio s idejom otvorenog braka, što ju je emocionalno uništilo.

Budući da je Velika Britanija bila te je još uvijek pod karantenom, bijesna i razočarana žena nije imala druge opcije nego ostati s mužem pod istim krovom.

Njegov suludi prijedlog opisala je u svom postu:

Foto: Mumsnet/Screenshoot

Večeras mi je moj suprug rekao kako bi volio da imamo otvoreni brak, jer je njemu teško biti vjeran. Također mi je rekao kako bi rado iznajmio vlastiti stan u kojem bi boravio od ponedjeljka do petka, a potom bi nama, svojoj obitelji, došao vikendima. Ideja je ta da se s drugim ženama viđa kroz tjedan, kako bi se vikendom mogao nama posvetiti. To su točno njegove riječi, ne moje.

Očigledno je dobro promislio cijelu stvar te je pripremio 'uvjete' i isplanirao sve. Primjerice, s drugim ženama on bi se samo seksao te ne bi gradio emocionalnu povezanost, ne bi nikad išao njima vikendom ili blagdanima, ne bi im kupovao poklone i takve stvari.

Kaže kako me moli, ali mu treba da 'ne budem naivna' oko njegove sposobnosti za vjernost. Cijelu je priču završio govorom kako će financijski brinuti o meni i djeci te da ćemo mu uvijek biti prioriteti. Išao je toliko daleko da je predložio kupiti kuću koja će biti isključivo na mene, kako bih se ja 'osjećala sigurno'.

U principu me zamolio da razmislim o tom prijedlogu i kažem mu što mislim. Osim toga, rekao mi je da nema ništa protiv da sama odlazim na spojeve s drugim muškarcima, no uvjet je da ne spavam s njima. I to me povrijedilo samo po sebi jer nikad nisam dala naznake da želim biti s drugim ljudima, no očito je da on nije uopće ljubomoran, već samo posesivan.

Izvan sebe sam. Osjećam se kao da me netko opalio šakom u trbuh. Pitala sam ga utječe li to ludilo od karantene na njega, no odgovorio mi je kako već dulje razmišlja o tome, već nekoliko mjeseci. Rekao je kako je želio pričekati porod da mi to kaže. Jednostavno ne mogu vjerovati.

Ne znam da li da plačem, očajavam ili bih trebala biti zahvalna na njegovoj iskrenosti i razmisliti o tome što kaže.

Imam samo 30 godina. Volim ga i željela sam brak za cijeli život. No, sada mi se čini da bi trebala pobjeći što dalje od njega, priznati si poraz i iz svega nešto naučiti te se nadati boljoj budućnosti, ili pak pristati pokušati na njegov prijedlog kao način da obitelj ostane zajedno. Što vi mislite o svemu?

Ovo su neki od komentara:

Foto: Mumsnet/Screenshoot

'Ne bi trebao biti naivan oko toga koliki je prevarantski gad. Reci mu da pakira kofere, zaslužuješ više od ovog g*vna.'

'Vau. I, je li ti predložio kako ćeš objasniti djeci kako je tata s d*oljama kroz tjedan i dođe kući vikendom. Količina nepoštovanja prema tebi i djeci je nevjerojatna. Mislim da i sama znaš što trebaš.'

Foto: Mumsnet/Screenshoot 'Žao mi je što si to doživjela. Znači on se smije seksati s drugima, a ti ne smiješ? I to sve ti kaže 4 tjedna nakon poroda, nevjerojatno. Osobno, ja bih pobjegla što dalje moguće od njega.'

'Pretpostavljam da si kroz ovo shvatila da te je i prije varao, jer je ovo naprosto priznanje njegove 'borbe da ostane vjeran.'

Foto: Mumsnet/Screenshoot

'Ono što po meni upada u oko, nakon šoka oko svega, je činjenica da on želi spavati s drugima, no ti to ne smiješ. Toliko o fer prijedlogu. Osobno, ja ne bi mogla pristati, iako imam prijatelje koji su u poli-vezama i njima funkcioniraju. No da ti to sve kaže sad, u karanteni i nakon poroda. Zaista mi je žao što to proživljavaš.'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Znate li koji ste tip ljubavnika i kakav je partner idealan za vas

POGLEDAJTE VIDEO #ZAJEDNO24SATA - Suzana Mančić, bivša loto djevojka: