Bez seksa godinama i sretni? Moguće je, svjedoče ove 3 žene

Sreća ne zahtijeva uvijek divlji, pa čak i aktivan seksualni život. Naime, dok je seks možda iznimno važan za neke, postoje ljudi koji kažu da imaju druge prioritete. Odbacuju teze da je uzrok tome nizak libido ili neki poremećaji, već nešto puno važnije - razlozi koji im život bez seksa čine ispunjenijim.

Ove tri žene prepričale su svoje iskustvo:

'Ne želim biti nečije seksualno osvajanje'

Steffanie Rivers (49) kaže kako pamti svoj posljednji seks iz 2014. te od tada nije bila intimna.

Tada sam bila u vezi i shvatila sam da je većina muškaraca, bez obzira na njihovu dob, nezrela i usredotočena na seksualna osvajanja iznad gotovo svega. Nije moj libido nizak, nije da nisam rob svojih seksualnih nagona poput drugih ljudi.

Važnije mi je usredotočiti se na duhovni rast i izgradnju odnosa s čovjekom koji također vrši samokontrolu. Vjerujem da je to najbolji način da utvrdimo jesmo li kompatibilni na druge načine koji će - nakon što seks više nije novost u vezi, održavati odnos u godinama koje dolaze.

U ožujku sam upoznala Nelsona, ljubav svog života. On živi u Južnoj Karolini, ja u Teksasu. Planirali smo putovati jedan do drugog i donijeli smo odluku da odustanemo od seksa dok se ne vjenčamo, što planiramo učiniti sljedeće godine. Jedna me kolegica pitala jesam li spavala s njim. Kad sam rekla da nisam, savjetovala mi je da to učinim bar jednom prije vjenčanja.

Mislim da je to predrasuda i temelji se na ideji da je dobar seks jedino što žene mogu ponuditi u vezi. Budući da je puno žena koje nude seks, muškarci ne moraju čekati ženu s drugim vrlinama. Kad bi više žena uklonilo seks iz jednadžbe, odnosno veze, i usredotočilo se na to da postanu najbolje osobe koje mogu biti, bilo bi manje nesretnih veza i ostajanja u nečem lošem samo zbog seksa.

U svakom slučaju, sretna sam što mogu reći da je Nelson sve što sam ikad željela od muškarca. On je zreo, duhovan čovjek koji me cijeni zbog drugih vrlina osim moje seksualne privlačnosti. A vjerujem da kad do seksa dođe, on neće biti razočaran.

Apstiniram osam godina i uživam u svakoj minuti

LaQuita Lusk (32) je svoj put u celibat započela prvenstveno iz vjerskih razloga.

Međutim, tijekom godina stekla sam kontrolu nad svojim libidom i odlučna sam čekati do braka. Kada sam bila u 20-ima, izlazila sam i ulazila u loše veze, a nakon svake sam se osjećala gore nego prije. Jednog jutra, vozeći se kući iz noćnog izlaska, doslovno sam plakala cijelim putem kući znajući da me osoba s kojom sam ne voli.

Tada sam odlučila ostati u celibatu godinu dana, a koliko mi je odgovaralo možete shvatiti po tome da sam to produljila na osam godina.

Mislim da svi imamo želju biti bliski s nekim. Također mislim da je seks odličan, ali uspjela sam kontrolirati svoje nagone da budem intimna s nekim ne predajući se samo tim nagonima.

Zbog mojih odluka svi mi postavljaju pitanja, dečki to vide kao izazov, a ja sam im zahvalna na tome jer odmah znam 'ti nisi taj' kad mi tako pristupe.

Zanimljivo je da moja obitelj i prijatelji nikad nisu rekli ništa negativno o tome i vjerujem da shvaćaju moje razloge, da će sve doći na svoje kad ostvarim lijep ljubavni odnos kojeg će seks obogatiti.

'Ja sam sportašica ogromne izdržljivosti bez libida'

Sara Rogers (35) nije se seksala od 2012. godine. Ona je predana i utrenirana sportašica koja ima manje od 10 posto tjelesne masnoće, zbog čega ne dobiva mjesečnicu i ima nisku razinu hormona. Za nedostatak njenog libida postoji praktičan uzrok - estragon i estradiol su joj na najnižim mogućim razinama.

Fokusiram se na trčanje, triatlon i izdržljivost te znam da su to zaista sebične aktivnosti. Provodim sate trenirajući, a mnogo novca trošim na tenisice, utrke i putovanja. Kad sam sama, imam svoju savršenu rutinu: probuditi se rano, vježbati, jesti svoju savršenu hranu, oporaviti se - u krevetu sam do 21 sat.

Sljedeći dan opet isto. Naravno, sjajno je imati nekoga tko će vas potaknuti da istražujete nove stvari i izađete iz svoje zone komfora, no veze su u prošlosti negativno utjecale na mene.

Voljela bih izlaziti i seksati se ako dođe prava osoba. U svim svojim dosadašnjim vezama postala sam bolja osoba jer sam se manje fokusirala na sebe, a više na drugu stranu. Moj bi idealan odnos bio s nekim tko je drugačiji nego ja te da nije toliko posvećen vježbanju, već je sposobniji prilagođavati se nego ja, ispričala je za Reader's Digest.

