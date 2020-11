'Je li normalna? Moja zaručnica želi tetovažu s imenom bivšeg'

<p>Zaprepašteni muškarac obratio se svojim pratiteljima na Redditu gdje ih je pitao je li pretjerao kad je rekao svojoj zaručnici da će odgoditi vjenčanje ako ona odluči tetovirati ime svog bivšeg dečka.</p><p>Napisao je da njegova zaručnica želi tetovirati njegovo ime na lijevom zapešću. On je objasnio kako je ona bila shrvana kada je prošli mjesec njezin bivši preminuo.</p><p>Njih dvoje ostali su prijatelji nakon prekida te su također imali iste prijatelje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (o zaljubljenosti):<br/> </p><p>- Kada je čula tu vijest nije mogla prestati plakati. Rekla je da želi neko vrijeme posvetiti sebi da obradi ono što se dogodilo pa je otišla kod sestre. Pričala bi sa mnom svaku večer i rekla bi da se uskoro vraća kući. Nisam je požurivao ili nešto slično, umjesto toga, pitao bih je je li joj nešto treba - napisao je ovaj muškarac i dodao:</p><p>- Došla je kući tri tjedna kasnije i djelovala je smirenije nego prije. Ostala je u kontaktu s njihovim zajedničkim prijateljima koji su planirali nešto učiniti u njegovu čast - rekao je.</p><p>Ali, kada mu je rekla što planirala napraviti u sjećanje na svog bivšeg, nije mogao vjerovati.</p><p>- Razgovarala je sa mnom i rekla mi da planira tetovirati njegovo ime na zapešću. Bio sam zatečen. Pitao sam je otkud joj ta ideja. Napala me i rekla mi da joj se činim čudnim. Dodala je da bih znao kako se ona osjeća da sam i sam izgubio neku voljenu osobu - ispričao je muškarac.</p><p>On je svojoj zaručnici rekao da će odgoditi vjenčanje, koje je trebalo biti u siječnju, dok ona ne preispita svoju odluku o tetoviranju. Nije to dobro podnijela i vratila se sestri. Muškarac je na Redditu upitao svoje pratitelje je li pretjerao sa svojom odlukom, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/my-fianc-wants-tattoo-exs-22987428">Mirror</a>.</p><p>- Nemoj se vjenčati s tom osobom - bio je jedan komentar.</p><p>- Žao mi je, ali njena tetovaža će vas podsjetiti na njenog bivšeg svaki put kad je vidite i to do kraja života. Ne! - dodao je drugi.</p>