RUŠE REKORDE

Je li Oktoberfest postao luksuz za Hrvate? Pogledajte cijene...

Foto: Michaela Stache

Oktoberfest, najveća svjetska pivska manifestacija koja se u Münchenu održava od 20. rujna do 5. listopada, ni ove godine neće proći bez priče o vrtoglavim cijenama

Festival s tradicijom dugom više od dva stoljeća, koji godišnje privuče oko šest milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta, sve je skuplji iz godine u godinu. Među gostima je i velik broj Hrvata, koji Oktoberfest posjećuju u organiziranim aranžmanima, ali i u privatnom aranžmanu.

Simbol Oktoberfesta, 'jedna Maß piva', ove godine košta 15,40 eura. Riječ je o rekordnoj cijeni, a usporedbe radi, još prije desetak godina za isti se Maß plaćalo manje od 10 eura. Cijene bezalkoholnih pića također rastu, pola litre stoji 6,70 eura, a boca mineralne vode od 0,75 litara čak 12,70 eura, što znači da je voda na nekim mjestima skuplja od piva.

Kick-off to the Gäuboden folk festival
Foto: Armin Weigel/DPA

Pile skuplje od ručka u restoranu

Najprodavanije jelo festivala, pola pečenog pileta, u Paulaner šatoru stoji 24,50 eura. Samo dvije godine ranije ista porcija bila je 20,50 eura, što znači poskupljenje od gotovo 20 posto. Ljubitelji tradicionalnih specijaliteta morat će izdvojiti još više, pola patke sada stoji 40,90 eura, dok je porcija popularnih Käsespätzle tjestenine sa sirom 20,50 eura.

Hrana skuplja, energija jeftinija Cijene opet divljaju! Inflacija u Njemačkoj skočila prvi put nakon osam mjeseci
Cijene opet divljaju! Inflacija u Njemačkoj skočila prvi put nakon osam mjeseci

U Bräurosl šatoru situacija nije povoljnija, pola svinjske koljenice naplaćuje se 24,90 eura, dok je prava atrakcija festivalske ponude Tomahawk-steak s tartufima, koji stoji čak 229 eura. Time je postao najskuplje jelo koje se ikad nudilo na Oktoberfestu.

Skupo, ali neodoljivo

Unatoč sve višim cijenama, očekuje se da će Oktoberfest i ove godine privući milijune posjetitelja. Za mnoge je to događaj koji se ne propušta, mjesto gdje se spajaju bavarska tradicija, glazba, ples i, naravno, pivo. Putničke agencije u Hrvatskoj već nude aranžmane, a interes ne jenjava.

Guests celebrate the end of the 189th Oktoberfest in Munich
Foto: Michaela Stache

Kako kažu mnogi koji su barem jednom osjetili atmosferu u šatorima na Theresienwieseu, Oktoberfest je iskustvo koje vrijedi doživjeti, pa makar i uz rekordno visoke cijene.

