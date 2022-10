'Prihvatila sam izazov i seksala sam se dva puta dnevno. Evo što sam zaključila na kraju...'

Kao 43-godišnja razvedena majka troje djece, konačno uživam u seksu, iako za to nemam uvijek puno vremena. Pa kad mi je prijateljica postavila izazov da se pokušam seksati dva puta dnevno tjedan dana, zainteresirala me. Jedino vrijeme kad sam se seksala i češće od toga bilo je kad sam pokušavala zatrudnjeti - a seks je tada bio samo sredstvo za postizanje cilja - napisala je za Women's Health žena koja je htjela ostati anonimna.

POGLEDAJ VIDEO: Najveći penis na svijetu

Ovo je njena priča:

Moj dečko Mario i ja obično se seksamo tri ili četiri puta tjedno, tako da bi ovo bilo značajno više. Odlučila sam dečku ne govoriti o izazovu, a evo kako je prošlo.

Ponedjeljak

Djeca su mi bila kod bivšeg, a Mario je ostao prespavati. Oboje se pripremamo za posao u isto vrijeme, pa sam ga odlučila iznenaditi ušavši mu pod tuš da mu pomognem da se nasapuna. Nikada to nismo radili, ali oduvijek sam željela probati. Iako je bilo malo sklisko i teško manevrirati (u filmovima je uvijek tako jednostavno) bio je to sjajan način za započeti dan.

Foto: Dreamstime

Kasnije te večeri Mario i ja trebali smo ići gledati predstavu. Kazalište je bilo vrlo mračno, pa sam tijekom drugog čina stavila ruku preko njegovih hlača. Ne mogu vjerovati da to priznajem, ali otišli smo u WC i obavili brzinski seks.

Pratila sam Maria, nadajući se i moleći se da nas ne uhvate. Brzo smo završili i vratili se na svoja mjesta. Srećom po nas, očito nitko ne voli ići u WC usred predstave.

Utorak

Probudila sam se sama od sebe i, da budem iskrena, nakon aktivnosti prethodnog dana, nisam ni razmišljala o seksu. Pokušala sam masturbirati, ali mi je vagina bila prilično bolna.

Mario je tu večer svratio na večeru i gledali smo film. Zavalili smo se na kauč što je dovelo do seksa u spavaćoj sobi, s puno lubrikanta. Dvaput.

Srijeda

Foto: Dreamstime

Odlučila sam probuditi Maria s oralnim seksom, što nije baš nešto što inače radim, ali uživala sam u toj spontanoj strani sebe. Kako je Mario odlazio na put, a djeca nisu bila kod kuće, nisam bila sigurna kako ću odraditi drugi seks u danu. Ali tad sam se sjetila da bismo i dalje mogli biti zajedno preko FaceTimea. Mislim da je Mario bio malo zbunjen što sam opet započela seks, ali definitivno sam ga brzo pridobila.

No kasnije te večeri počela sam se brinuti da mu oduzimam šansu da 'bude muško' započinjući seks cijelo vrijeme. Posljednje što sam htjela je da mu pružim osjećaj da sam ja ta koja uvijek inicira jer Mario, kao i većina momaka s kojima sam bila, voli biti taj koji pokreće stvari.

Četvrtak

Kad su djeca otišla u školu, odlučila sam iskoristiti svoj vibrator. S njim mi ne treba puno vremena, tako da je lako i zabavno. Morala sam priznati da me više seksa tjera da želim još više seksa - stvarno sam se radovala ponovnom susretu s Mariom.

Te sam ga večeri pokušala nazvati zbog telefonskog seksa, ali on je bio na kasnoj večeri. Mislila sam pokušati ponovo masturbirati, ali bila sam previše umorna. Pokušaj da se seksam dva puta dnevno nije bio lagan, pogotovo jer moj partner nije bio tu.

Petak

Foto: Dreamstime

Mario me iznenadio došavši ravno s puta u moj ured. Rekao je da ga je naša 'telefonska konferencija' nagnala da razmišlja o meni i da me mora odmah vidjeti. Zaključala sam vrata ureda, a većina ljudi je bila na ručku pa nije postojao veliki rizik da nas netko zatekne. To je bilo puno bolje od moje uobičajene pauze.

Te sam večeri poslala Mariju poruku sa željom da dođe, a on me je pitao što se događa. Rekla sam mu sve o seksualnom izazovu, a njemu je to bilo smiješno. Rekao je da to objašnjava zašto sam ga tako mučila u zadnje vrijeme.

Došao je i imali smo miran seks koji za mene nije završio orgazmom, što nije često. Mislim da je orgazam onemogućila kombinacija djece u kući s toliko istrošenosti. To je definitivno bio nedostatak - počela sam osjećati kao da kvaliteta pati.

Subota

Mislim da je Mario želio učiniti svoj dio da mi pomogne da završim tjedan uspješno, pa smo se opet vidjeli preko FaceTimea rano ujutro. Imali smo FaceTime seks nekoliko puta prije ovog izazova.

Foto: Dreamstime

Te noći smo se opet pokušali poseksati, ali stvari nisu išle dobro i bilo mi je bolno - po prvi put u pet mjeseci koliko smo bili zajedno, Mario je imao problem s erekcijom. Počelo je izgledati kao da toliko seksa nije dobra stvar.

Nedjelja

Osjetivši obvezu završiti izazov, započela sam dan sa svojim pouzdanim vibratorom. Bilo je manje zabavno nego inače; seks je počeo biti obveza umjesto nečega što radim zbog zadovoljstva.

Kasnije toga dana, Mario i ja bili smo sami i gledali Netflix. Oboje smo se složili da iako volimo seks, lijepo je imati malo vremena da se opustimo. Ali kad sam ugasila svjetla i kad smo se zavukli ispod pokrivača, počeo me ljubiti po vratu i brzo smo se počeli svlačiti.

Mislim da mi je seks dva puta na dan previše. Iako sam imala osjećaj da sam nevjerojatno seksualno stvorenje - mislim, seksali smo se i u kazalištu! - istina je da se može imati previše dobrih stvari. A kad je o seksu riječ, ono što smo Mario i ja otkrili jest da smo propustili iščekivanje, što je ponekad zabavnije od samog čina.

Najčitaniji članci