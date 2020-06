Je li vaša obitelj toksična ili je u vama problem - lako je otkriti

Svaki član obitelji sve druge članove poznaje dovoljno dobro da zna koje su im 'jače', a koje "slabije strane", u čemu su bolji a u čemu slabiji i što će koga povrijediti

<p>Premda većina ljudi prema članovima svoje obitelji gaji pozitivne emocije, neki su možda odrasli u obiteljima u kojima je jedan ili više članova bilo nasilno, uvijek kritični prema drugima i/ili manipulativni. Ima li u vašoj obitelji 'toksičnog' ponašanja? Provjerite kroz ove pokazatelje:</p><h2>Tračaju o vama</h2><p>Obitelj može o vama razgovarati i kad vi niste u prostoriji, ali to bi trebalo biti isključivo u situacijama kad raspravljaju kako vam u nečemu pomoći. 'Toksična' obitelj pak vrijeme provodi tračajući vas (a vjerojatno i vašu braću i sestre) a ti su tračevi često i zlobni.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO o okrutnom vršnjačkom nasilju i njegovim posljedicama:</strong></p><h2>Koncentriraju se na vaše slabosti</h2><p>Svaki član obitelji sve druge članove poznaje dovoljno dobro da zna koje su im 'jače', a koje "slabije strane" i u čemu je netko dobar a u čemu loš. Isto tako, svi međusobno barem otprilike znaju kako nešto na druge utjecati i što će koga povrijediti. Toksični članovi obitelji će ono što znaju o vašim nedostacima, manama i strahovima iskoristiti da to upotrebe protiv vas i potencijalno vas osramote pred drugima.</p><h2>Neće vam dopustiti da se mijenjate</h2><p>Često u toksičnim obiteljima vladaju brojne zabrane a ako se članovima obitelji neko ponašanje ne sviđa, ne moraju vam nužno ni zabraniti da od toga odustanete - često će biti dovoljno samo da vaše želje i nastojanja glasno ismiju. Toksične obitelji ne znaju za ljubaznost i prihvaćanje razlika pa ako želite biti drugačiji od onog što su oni zamislili, pripremite se na ismijavanje i odbacivanje.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1566789" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2018-34/dreamstime_xxl_25665218_2jYQ3VF.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Svađe su česta pojava</h2><p>Manje više svatko tko usvoji toksično ponašanje napravi to s (opravdanim) razlogom, najčešće jer su se drugi tako ponašali prema njemu. Ako roditelj svu djecu tretira jednako i svima im u jednakoj mjeri pokazuje ljubavi i naklonost, manje je vjerojatno da će se među braćom i sestrama roditi ljubomora i zavist. No kad se djeca moraju 'natjecati' za roditeljsku pažnju i ljubav a jedno se dijete osjeća više ili manje voljeno od drugih, izvjesno je da će se svađati i da će u odrasloj dobi slično tretirati vlastitu djecu.</p><h2>Nasilno se ponašanje prikriva ili maskira</h2><p>U toksičnim se obiteljima nasilno ponašanje ne karakterizira kao takvo, a zlostavljač žrtvi često nametne osjećaj da je zlostavljanje zaslužila. Takvi su pojedinci često prilično uvjerljivi pa ih često i drugi članovi obitelji iz nekih svojih razloga štite, što naravno povećava šanse da nikad ne bude ni prozvan, a kamoli kažnjen.</p><h2>'Vaša istina' ne može biti daleko od njihove priče</h2><p>obitelji stvaraju niz opravdanja za neka ponašanja i ako vaša priča nije u skladu s njima, neće vas se ni čuti. Recimo da ste kao dijete bili fizički i vaša su braća i sestre toga bili svjesni. Kao odrasle osobe oni iz niza praktičnih (i emotivnih) razloga mogu bez obzira na to biti bliski s roditeljima, a pokušate raspraviti nešto o tim događajima iz djetinjstva, reći će vam da vam da "nije bilo tako loše" ili čak da izmišljate. Toksični članovi obitelji stvaraju priče koje podržavaju njihovo ponašanje - čak i ako to znači maskiranje neprihvatljivog nasilja. </p><h2>Okruženje je nepredvidivo i nestabilno</h2><p>Takve se obitelji često 'drže' na slabim nitima a članovi jedan s drugim manipuliraju. Možete biti nečiji 'ljubimac' a da već drugi dan otkrijete da vam iza leđa govore strašne stvari. Ti loši temelji toksične obitelji čine nestabilnim okruženjem u kojem nikad ne možete biti sigurni da vas netko iz obitelji neće povrijediti, piše Psychology Today.</p>