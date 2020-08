Jedinstven problem: 'Ne mogu izlaziti s nekim tko ima isto ime kao i netko iz moje obitelji'

Žena koja želi ostati anonimna rekla je kako ne može izlaziti niti ostati u vezi s tipom koji ima isto ime kao netko iz njene obitelji. I to ne misli samo na blisku obitelj već i daljnju rodbinu

<p>Aplikacije za druženje olakšale su nam upoznavanje ljudi koje obično ne susrećemo u svakodnevnom životu. Za neke je ovaj širi izbor blagoslov, a za druge ne uzrokuje ništa osim stresa.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Keanu (55) napokon pokazao svoju djevojku: Alexandra (46) je umjetnica koja mu je 'ukrala' srce</p><p>Konkretno, jednoj ženi je pomalo noćna mora da kroz toliko ljudi odabere nekog. Neimenovana žena nedavno je objasnila svoje romantično pravilo kolumnistici za Slate.com. </p><p>U svojoj je poruci priznala da ne može izlaziti s nekim tko ima isto ime kao neki njezin član obitelji. </p><p>I nisu to samo njezina braća i sestra i roditelji, ona također ima problema sa svima ostalima poput stričeva, ujaka, rođaka i daljnje rodbine.</p><p>Žena je napisala: '<em>Moj problem se stalno ponavlja. Ne mogu zaista izlaziti s nikim tko ima isto ime kao netko iz moje obitelji. To nije održiva opcija. Razumijem da izbjegavam nekoga sa istim imenom kao što ima moj tata, mama ili sestra, ili čak moj bivši, ali ja izbjegavam i sve one koji imaju isto ime kao i moji rođaci. To mi doista ograničava izlaske, a pomalo je nerazumno da odbijem osobu samo zato jer se zove isto kao i moj neki rođak.</em>'</p><p>Nedavno je čak izlazila s tipom koji je imao isto ime kao neki njen član obitelji, pokušala mu je tražiti neki nadimak, ali ni to nije uspjelo.</p><p>Kaže kako nema problema biti prijateljica s nekim tko dijeli isto ime, ali ideja da bude u vezi s takvom osobom, toga se grozi. </p><p>Od mnogih je tražila pomoć, jer želi pronaći ljubav svog života, ali ne zna kako da to uspije. Čak je znala i ponavljati imena kako bi izgubila smisao, ali ni to nije pomoglo.</p><p>Kolumnistica koja radi za Slate.com joj je objasnila da će joj možda biti drugačije ako pojedinca upozna negdje drugdje, a ne preko društvenih mreža.</p><p>Savjetovala ju je da ne koristi ime u spavaćoj sobi ako je to lakše, ali dodali su da nije nerazumno željeti se osjećati ugodno s mogućim partnerovim imenom, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/relationships/womans-strict-name-rule-dating-22434119" target="_blank">Mirror.</a></p>