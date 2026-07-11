U riblju juhu stavljaju maslac, brašno, vrhnje za kuhanje, mlijeko, pa su kremaste i, ne, nema ni peršina ni češnjaka nego je poslužuju s koprom ili vlascem
PREHRANA STROJA ZA GOLOVE PLUS+
Jedite kao Viking Haaland! Ovo su recepti za delicije koje tamani norveška zvijezda
Čitanje članka: 7 min
Norveška. Zemlja fjordova, prekrasne prirode i - Erlinga Brauta Haalanda, mladog nogometaša koji je osvojio, ako (još) ne pehar, onda srca mnogih gledatelja Svjetskog prvenstva u nogometu. Ovaj 25-godišnjak doveo je svoju reprezentaciju do četvrtfinala, a mnogi su očarani i njegovim životnim navikama, koje mu pomažu da njegovo tijelo bude kao pravi stroj mašina. Prvenstveno se to odnosi na prehranu. Haaland iznimno pazi na to što jede, a među namirnicama koje često konzumira su kvalitetna govedina i janjetina, losos i druga riba, jaja, krumpir, sezonsko voće, med, iznutrice, sirovo mlijeko...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku