Jedna dojka joj je četvorka, a druga jedinica - i svi misle da je luda jer ih ne želi operirati!

Čak tri četvrtine žena nije posve zadovoljno s izgledom svojih grudi, no Britanka Rebecca Butcher ruši stereotipe i iako su joj lijeva i desna dojka drastično različite u veličini, ona je naučila prihvatiti svoj izgled

<p>Rebecca Butcher radi na recepciji u agenciji za nekretnine te se bavi marketingom na socijalnim medijima, a njen put do prihvaćanja vlastitog izgleda i pronalaska samopouzdanja nije bio lagan.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Ta 23-godišnja Britanka pati od tzv. poljskog sindroma, rijetkog poremećaja rasta zbog kojeg su joj grudi nejednake veličine. Tako joj je jedna dojka odgovara A košarici (jedinica), a druga D košarici (četvorka). Razlika je doista očigledna i teško ju je ne primijetiti, čak i u široj odjeći.</p><p>No Rebecca je prihvatila svoje nesavršenosti te je i odbila besplatnu operaciju kojom bi se njena manja dojka 'popunila' da odgovara većoj, zbog čega ju mnogi smatraju 'ludom'.</p><p>Naime toj je mladoj ženi, koja ima potporu svog 22-godišnjeg dečka Kylea Officera, važno pokazati da je cilj voljeti svoje tijelo onakvo kakvo je, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12180630/lopsided-boobs-refused-nhs-boob-job-poland-syndrome/">The Sun.</a></p><p>- Kad sam napunila 13 godina i ušla u pubertet, nisam mogla dočekati da mi narastu grudi. No, to je kod mene išlo sporije i sjećam se da mi je prijateljica prva rekla kako su mi grudi nejednake veličine. Kad sam imala 15, gledala sam se u ogledalo i tek sam tada shvatila da je razlika ogromna. Posjetila sam liječnika, koji mi je rekao da se ne brinem jer mi se grudi još razvijaju - ispričala je.</p><p>Jedna strana mene bila je poput planine, druga poput brdašca i bila sam tinejdžerka, naravno da mi je to mi davalo kompleks, prisjeća se.</p><p>Nije mogla pronaći grudnjak koji joj odgovara, vršnjaci su je zadirkivali, a presvlačenje za tjelesni bilo je noćna mora.</p><p>Do dobi od 17 godina posjetila je već pet liječnika koji su joj pregledali grudi i zaključili da se 'kasno razvija'. Dali su joj protetski umetak kako ga bi stavila u grudnjak za svoju manju lijevu dojku, kako bi izgledale jednako.</p><p>- Svakih šest mjeseci su mi mjerili grudi i izrađivali novi umetak, a ja sam mrzila to. Mrzila sam što sam tako različita od svih drugih. Uskoro sam počela i sama istraživati moguće uzroke te sam se pretvorila u 'medicinskog detektiva' - rekla je.</p><p>Pritom je naišla na pojam tzv. poljskog sindroma, stanja koje uzrokuje nedostatak razvoja mišića na jednoj strani tijela. Prvenstveno ga karakterizira nedostatak mišića stijenke prsnog koša prvi put uočenog u 19. stoljeću. Prema statistici, ima ga tek 1 na 10 do 100 tisuća ljudi, a često se ne prepoznaje dok simptomi ne postanu očiti.</p><p>Ljudi koji imaju poljski sindrom imaju asimetrični okvir tijela, a znakovi mogu uključivati prsa koja se čine konkavna, nerazvijena ili nestala bradavica na zahvaćenoj strani te nerazvijene grudi kod žena. Rekonstruktivna (plastična) operacija je najprihvatljivija opcija liječenja poljskog sindroma - no nju je Rebecca, na čuđenje mnogih, odbila.</p><p>- Čim sam pročitala to i pogledala fotografije, znala sam da to imam. To je bio trenutak koji mi je promijenio život. Obratila sam se liječniku i on se napokon, kad sam imala 18 godina, složio da to je moja dijagnoza - kaže.</p><p>Umjesto da sakrijem svoje stanje, odlučila sam pokrenuti kanal na YouTubeu u slučaju da su drugi u istoj situaciji kao ja te ne znaju što im je, objasnila je. Tako je odlučila da neće biti predmet ismijavanja, već netko tko pomaže i promiče pozitivan stav prema vlastitom tijelu.</p><p>- Moji dečki, kao ni sadašnji Kyle, nikad mi nisu stvarali neugodu zbog toga. Kyle često kaže da me voli zbog onog što jesam i ponosan je na moju kampanju za podizanje svijesti te mojom hrabrosti - ispričala je.</p><p>Pričanje vlastite priče, smatra, pomoglo joj je izgraditi samopouzdanje.</p><p>- Uostalom, ni ne bih željela biti u vezi s nekim tko smatra kako su savršene grudi ideal ljepote. Takva me površnost ne zanima - ističe Rebecca.</p><p>Nakon što je shvatila da je puno ljudi pomogla da prihvate vlastito tijelo, smatra da bi estetski zahvat kojem bi izjednačila svoje grudi bio čin licemjerja.</p><p>Danas više ne koristi niti umetke da bi popunila grudnjak, već radije nosi sportske grudnjake jer joj pružaju podršku i daju bolji oblik.</p><p>- Moje su me grudi naučile kako veličina doista nije bitna te da je svako lijep na svoj način - kaže ona.</p>