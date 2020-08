Postoje četiri osnovna razloga zbog kojih vas bole bradavice

Ako ste žena, onda ste zasigurno najmanje jedanput u životu osjetili bolove u bradavicama vaših grudi, bez obzira je li riječ o preosjetljivosti zbog mjesečnice ili postoji neki drugi razlog

<p>Povremena bol u bradavicama može djelovati zastrašujuće i svakako je alarm koji vas usmjerava u brizi za vlastito zdravlje, no činjenica je da je bol u bradavicama i normalna i čak je 70 posto žena izjavilo kako su tijekom života osjetile neki tip boli u prsima, odnosno mastalgiju, piše<a href="https://www.womansday.com/health-fitness/womens-health/a32010403/reasons-for-nipple-pain/"> Womansdaily.</a></p><p>Uglavnom je riječ o benignim bolovima, a od 70 posto žena koje su osjetile bolove, samo 15 posto njih imale su takve tegobe da su morale zatražiti liječniku pomoć. Naravno da je tjeskoba normalna u trenutku kad oko bradavica osjetite neugodu ili bol te se pitate što je mogući uzrok.</p><p>Dr. <strong>Amna Husain</strong>, pedijatrica i stručnjakinja za dojenje te osnivačica privatne klinike Pure Direct Pediatrics objasnila je koji su mogući uzroci bolova i kada je važno obratiti se liječniku,</p><h2>1. Infekcija</h2><p>Postoji čitav niz mogućih infekcija koje će stvarati probleme s bradavicama, od bakterijskih do gljivičnih i virusnih infekcija. Bolovi zbog infekcije mogu se opisati kao osjećaj vrućine oko bradavice koji nastaje zbog pojačanog dotoka krvi u to područje, što je način na koji se tijelo pokušava zaštititi od infekcije.</p><p>- Gljivična infekcija u početku nije bolna, no to se može promijeniti s vremenom. One obično nastaju u kožnim naborima ispod grudi jer vole topla i vlažna mjesta, kaže dr. Husain.</p><p>Ostale infekcije mogu nastati zbog dojenja ili korištenja prljavog grudnjaka. Ako mislite da imate infekciju, svakako se obratite liječniku koji će vam preporučiti kreme kojima ćete suzbiti problem.</p><h2>2. Dermatitis</h2><p>Ako ste skloni nastanku ekcema ili psorijazi, vjerojatno je da ste imali i upalne promjene oko bradavica i na grudima. Ako pak niste skloni takvim stanjima, možda je riječ samo o alergijskoj reakciji.</p><p>- Koža na grudima je osjetljiva i može reagirati na novi deterdžent, sapun ili dezodorans koji koristite, upozorava dr. Husain.</p><p>U tom slučaju bilo bi dobro prestati s korištenjem preparata koji uzrokuje osip, a on bi trebao nestati kroz jedan do dva dana. Ukoliko se unatoč mjerama predostrožnosti osip zadržao dulje od toga, svakako se javite liječniku koji će procijeniti o čemu je riječ.</p><h2>3. Hormoni</h2><p>- Hormonalne promjene mogu prouzročiti pojačanu osjetljivost bradavica, osobito u vrijeme pred menstruaciju, kad krenete uzimati novu kontracepcijsku pilulu, tijekom trudnoće ili odmah nakon porođaja, kaže dr. Husain.</p><p>Bol je u tom slučaju sličnija iritaciji, a bradavice su osjetljivije na dodir te kod trenja imate osjećaj žarenja. Dr. Husain kaže da se takvi bolovi pojavljuju i nestaju s hormonima, no ukoliko se zadrže više od nekoliko tjedana, svakako posjetite liječnika.</p><h2>4. Dojenje</h2><p>Postoji čitav niz problema koji proizlaze iz dojenja. Loše pozicioniranje ili preslabo sisanje mogu biti uzrok boli. No dr. Husain podsjeća žene kako to nije uvijek njihova krivnja.</p><p>- Vaše novorođenče možda slabije sisa, a to nema veze sa vama. Zato ne dopustite da vas zbog toga obuzme krivnja, jer je već dosta to što se morate nositi s bolovima, kaže liječnica.</p><p>Pojašnjava kako uzrok boli može biti i začepljeni mliječni kanalić koji se javlja kod dojilja.</p><p>- Mlijeko začepi kanalić, a vaše tijelo blokadu tad tretira kao strano tijelo, što uzrokuje snažan upalni odgovor, opisala je.</p><p>Najbolji način da suzbijete bol su topli oblozi koji će smanjiti oteklinu i osloboditi blokadu. Pomaže i masaža grudi dok se tuširate, ali i masaža prilikom dojenja.</p><p>- Masirajte grudi dok dojite jer će beba svojim sisanjem omogućiti uklanjanje blokade, kazala je.</p><p>Ako imate problema s dojenjem, potražite savjet konzultanta koji će pomoći vama i vašem djetetu.</p>